Тулячка приехала в ГИБДД с поддельными правами, чтобы уплатить штраф

Фото из архива Myslo

Теперь прав у неё нет, а вместо них – судимость по уголовной статье.

В июне жительница областного центра пришла в отдел ГИБДД на ул. Вильямса, чтобы взять реквизиты для уплаты штрафа за нарушение ПДД. Когда инспектор попросил у женщины документ, удостоверяющий личность, она предъявила ему поддельное водительское удостоверение.

После проверки выяснилось, что в ведомственной базе данных этот документ числился за абсолютно другим человеком. Права изъяли и отправили на экспертизу, которая установила, что они были напечатаны на обычном струйном принтере.

Незадачливую автоледи суд приговорил к пяти месяцам ограничения свободы: ей нельзя выезжать за пределы Тулы, менять место жительства без согласия уполномоченного органа, а раз в месяц она обязана отмечаться в полиции.