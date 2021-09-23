Вместо двух — одна: на проспекте Ленина в Туле предлагают объединить остановки

Фото из архива Myslo.

Речь идет о системных предложениях от экспертов, которые в перспективе могут изменить конфигурацию четной стороны пр. Ленина начиная от ул. Советской до ул. Каминского.

Напомним, что велохайвей «Лев Толстой», проще говоря, велопуть от Тульского кремля до Ясной Поляны, предложили сделать велоактивисты. Предложение вошло в программу Стратегического развития региона на 2021-2026 гг.

По предложению губернатора для проработки идеи создана рабочая группа. Изначально проектировщики предлагали движение велосипедов запустить по левой, ближайшей к дорожному полотну стороне тротуара. Но всё «уперлось» в подземный переход перед улицей Каминского. Он настолько сужает тротуар, что прохождение велодорожки делает невозможным. Предлагалось выйти перед остановкой на дорожное полотно. Это решение членам рабочей группы изначально показалось спорным и сложным.

Но возникло альтернативное предложение. Сразу начать велодорожку от ул. Советской в формате «выделенной полосы», что предусмотрено действующими ПДД. А также перенести остановки общественного транспорта «Ул. Советская» и «Ул. Каминского», объединив их в одну в районе кинотеатра «Родина». А саму остановку обойти велодорожкой как раз по тротуару. Это самая распространенная практика в европейских странах.

После ул. Каминского велодорожка вливается в тротуар, тем более она же там есть.

Сергей Бортулев, архитектор:

Сергей Бортулев – Это пока рабочее предложение, его нужно анализировать. Но вообще практика мировая такова, что остановки общественного транспорта не размещают на перекрестках (как в основном было сделано в Туле). Что касается велодорожек, то по планам они должны пройти и по четной, и по нечетной сторонам проспекта. Как именно — на уровне тротуара или как выделенная полоса на проезжей части – тоже пока не решено. Всё — рабочие версии.

Валерий Гриньковский, мастер спорта международного класса, чемпион мира по велоспорту, председатель Федерации велоспорта Тульской области:

Валерий Гриньковский – Выделенная полоса для велосипедистов была предложена только по четной стороне проспекта и только до ул. Каминского. Тем более что вариант с велодорожкой на уровне тротуара имеет проблему — надо обойти подземный переход. Выделенная полоса для велосипедистов по нечетной стороне не предлагалась, так как движение по проспекту в этом месте всегда затруднено, часто бывают пробки, загружен поворот направо. Все эти предложения пока даже не предложения, а предположения. Их будем анализировать и просчитывать. Что касается объединения остановок, то, думаю, это верное решение. Тем более что на противоположной стороне проспекта такое объединение случилось давным-давно, и все уже привыкли.

Артем Замотин, координатор проекта «Свободная Тула»:

Артем Замотин – Велохайвей по замыслу должен быть прямой как стрела от кремля до Ясной Поляны. Но, на мой взгляд, нижняя часть проспекта — не самая приятная для велопрогулок. Очень напряженный автомобильный трафик, да и пешеходный поток тоже большой. Мое предложение, с которым я выступал еще в 2016 году, — сделать велодорожку по ул. Ф. Энгельса. Там широкий газон, широкий тротуар, места всем хватит. И движение по велодорожке можно сделать двухсторонним. А на ул. Каминского велодорожку можно вернуть на проспект. Все-таки нужно думать еще и о комфорте и безопасности передвижения на велосипеде в городской среде. Что касается переноса и объединения остановок, то это предложение Управления транспорта администрации Тулы. Оно, считаю, не связано с велохайвеем.

А что вы думаете по этому поводу?