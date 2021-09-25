Тульскую область представили на крупном туристическом форуме

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Форум собрал более 250 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства из более чем 30 регионов страны.

С 23 по 24 сентября на территории Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» правительство Московской области при поддержке Ростуризма провело деловой форум «PROтуризм. Профессионально о туризме».



Форум собрал более 250 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства из более чем 30 регионов страны. Обсудили современные тренды и стратегии развития туризма в России, меры государственной поддержки бизнеса отрасли.



Тульскую область на мероприятии представила председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

- В последние годы туризм стал в Тульской области полноценной отраслью экономики. Работа, начатая под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина и поддержанная бизнесом, направлена на создание качественных мест отдыха, выстраивание бесшовной логистики и совершенствование туристической инфраструктуры. Комплексная работа по этим направлениям является необходимым условием повышения вклада отрасли в экономику региона, - подчеркнула Лариса Соломатина.