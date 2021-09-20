«Тульский стыд»: жители обсуждают самовар-качок в кремле

Не всем понравился оригинальный арт-объект.

Туляки обсуждают в соцсетях веселый самовар, выполненный в образе бодибилдера. Необычный арт-объект расположен на территории кремля. Его дополняет надпись «Привет из Тулы».

Не все горожане оценили такой дизайн и резко осудили эту идею.

– Хотите испытать #тульскийстыд? Сходите в Тульский кремль. Самовару не смогли [подобрать] даже трусы под размер его краника, — написал один из пользователей в твиттере. В комментариях к посту некоторые поддержали автора.

Напомним, недавно общественный резонанс вызвал еще один символ тульского края — пряник. Про ростовую куклу, которую создали в региональном МЧС, написали многие российские СМИ.

Друзья, а как вам самовар с мускулами? Что скажете: прикольный дизайн или тульский стыд? Делитесь мнениями в комментариях.