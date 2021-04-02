7 лучших комментариев: 26 марта - 2 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Полицейские будут патрулировать улицы на тульских «Муравьях»
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В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки
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В тепличный комплекс «Тульский» требуются овощеводы и разнорабочие
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В Тульской области жилья станет больше, а парковок – меньше
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В российский паспорт внесут изменения
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В центре Тулы образовалась пробка из-за троллейбуса
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