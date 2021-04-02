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7 лучших комментариев: 26 марта - 2 апреля

7 лучших комментариев: 26 марта - 2 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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Полицейские будут патрулировать улицы на тульских «Муравьях»

 

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В Туле Mazda влетела в дом: водителю стало плохо, жена уводила машину от остановки

 

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В тепличный комплекс «Тульский» требуются овощеводы и разнорабочие

 

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В Тульской области жилья станет больше, а парковок – меньше

 

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В российский паспорт внесут изменения

 

- 7 -

В центре Тулы образовалась пробка из-за троллейбуса

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 17:57 +1
8 лучших комментариев: 19 - 26 марта
8 лучших комментариев: 19 - 26 марта
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