Полицейские будут патрулировать улицы на тульских «Муравьях»

Фото: пресс-служба Туламашзавода

Туламашзавод освоил производство электрокаров «Муравей» с гибридным приводом от дизель-генераторной установки и аккумуляторной батареи, и с приводом только от аккумуляторной батареи. В модельном ряде есть транспортные средства грузоподъемностью 1 и 2 тонны, а также модификации с увеличенной длиной грузовой платформы.

Мощность электромотора — 5 кВт. Максимальная скорость «Муравья» ограничена требованиями стандарта и составляет 25 км/ч. Запас хода на одной зарядке зависит от емкости аккумуляторной батареи и варьируется от 70 до 180 км.

«Модельный ряд изделия продолжает расширяться. Разработаны конструкции малых коммунальных уборочных, поливально-моечных, прогулочных машин, гольф-каров, полицейского варианта транспортного средства. Полицейские электрокары грузоподъемностью 1 тонна имеют 6 посадочных мест в кузове с тентом. Автомобили снабжены дополнительными usb-разъемами. Электрокары несут на борту символику полиции», — сообщили Myslo в пресс-службе Туламашзавода.

На предприятии считают, что электрокары идеально вписываются в концепцию бережного отношения к окружающей среде. тульские электромобили действительно востребованы там, где экологии уделяется большое внимание.