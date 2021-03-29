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Полицейские будут патрулировать улицы на тульских «Муравьях»
Фото: пресс-служба Туламашзавода

Полицейские будут патрулировать улицы на тульских «Муравьях»

В кузове бесшумных электрокаров предусмотрено 6 посадочных мест.

Туламашзавод освоил производство электрокаров «Муравей» с гибридным приводом от дизель-генераторной установки и аккумуляторной батареи, и с приводом только от аккумуляторной батареи. В модельном ряде есть транспортные средства грузоподъемностью 1 и 2 тонны, а также модификации с увеличенной длиной грузовой платформы.
 
Мощность электромотора — 5 кВт. Максимальная скорость «Муравья» ограничена требованиями стандарта и составляет 25 км/ч. Запас хода на одной зарядке зависит от емкости аккумуляторной батареи и варьируется от 70 до 180 км.
 
 
«Модельный ряд изделия продолжает расширяться. Разработаны конструкции малых коммунальных уборочных, поливально-моечных, прогулочных машин, гольф-каров, полицейского варианта транспортного средства. Полицейские электрокары грузоподъемностью 1 тонна имеют 6 посадочных мест в кузове с тентом. Автомобили снабжены дополнительными usb-разъемами. Электрокары несут на борту символику полиции», — сообщили Myslo в пресс-службе Туламашзавода.
 
На предприятии считают, что электрокары идеально вписываются в концепцию бережного отношения к окружающей среде. тульские электромобили действительно востребованы там, где экологии уделяется большое внимание.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:19 +4
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