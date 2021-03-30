В Тульской области жилья станет больше, а парковок – меньше

Это связано с внесением изменений в градостроительные правила.

Накануне на заседании областного градостроительно-земельного совета были приняты новые коэффициенты плотности жилой застройки и изменён норматив размещения парковочных мест.

Ранее коэффициент застройки составлял 1,2 – на одном гектаре земли можно было построить 12000 квадратных метров жилья. Теперь он увеличен в два раза.

Сэкономить драгоценные метры можно на детских площадках, организовав одну большую вместо нескольких маленьких, или на парковках. Норматив размещения парковочных мест, наоборот, был уменьшен. Теперь на одну квартиру полагается 0,7 машиноместа вместо 1.

Предыдущие нормативы утверждались в конце 2015 года. Они относятся только к жилым кварталам.