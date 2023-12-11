Тулячка снимает эротические видео в присутствии детей: женщину хотят лишить родительских прав

38-летняя женщина регулярно снимает пикантные видео в приложении для общения и поиска новых знакомых. Делает это тулячка прямо на глазах у детей, которые просят её прекратить позорить семью.

По данным SHOT, ранее женщина была ограничена в родительских правах, но ей вернули детей после того, как она прекратила употреблять спиртное.

Сейчас знакомые с ситуацией люди бьют тревогу из-за маленьких детей: они обратились в органы опеки и в полицию с требованием провести проверку в отношении матери, требуют лишить её родительских прав.