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Тула может остаться без крупных гипермаркетов

Тула может остаться без крупных гипермаркетов

Минпромторг принимает меры для того, чтобы крупные иностранные сети не покинули российский рынок.

Компаниям «Ашан», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros принадлежит более 480 супермаркетов и гипермаркетов, расположенных в 49 регионах России. Минпромторг предложил правительству РФ продлить действие поправок, разрешающих отечественным сетям выкупать активы зарубежных организаций.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, из которого следует, что у компаний «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros свыше 2000 поставщиков сырья и более 50000 сотрудников.

– Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей, – приводят «Известия» выдержку из документа.

Минпромторг предложил кабмину продлить срок действия поправок 2024 год. Соответствующий федеральный закон может быть подготовлен уже в ближайшее время.

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