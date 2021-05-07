За первые дни мая Тульскую область посетили около 30 тысяч туристов

Фото из архива Myslo.

С 2016 года объем турпотока в Тульской области вырос почти вдвое.

В Тульской области с майских праздников стартовал высокий туристический сезон. Об этом заявила председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина. За первые четыре дня мая наш регион посетили около 30 тысяч туристов. Во многих отелях были проданы все номера.

– Тульская область укрепляет позиции туристического направления. В регионе есть что посмотреть, где остановиться, вкусно поесть и интересно провести, как минимум, выходные. Так, согласно данным «Билайн.Аналитика», более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тульскую область, которая замкнула тройку регионов-лидеров по привлекательности для посещения. Популярность региона для отдыха в мае отмечают также порталы tutu.ru и tvil.ru, – сказала Лариса Соломатина.

Развитие туризма и повышение туристической привлекательности региона – задачи, которые были поставлены в Программе развития на 2016-2021 годы. Благодаря особому подходу губернатора, работе правительства, туроператоров и музейщиков новую жизнь и дополнительное продвижение получили бренды региона, создаются новые музеи, современные объекты, общественные пространства.

– Алексей Дюмин делает всё, чтобы найти способы увеличить туристическую привлекательность, сделать широко известными бренды региона. Мы благодарны за инициативу проведения театрального фестиваля «Толстой», который в этом году пройдет в Ясной Поляне уже в пятый раз. Для музея-усадьбы это точка притяжения и развития. Это и многое другое делает регион комфортнее для туляков, жителей и гостей, – отметила депутат Тульской областной Думы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

С 2016 года объем турпотока в Тульской области вырос почти вдвое. Уже второй год подряд в регион приезжает более миллиона туристов.

В своем Послании Алексей Дюмин предложил новую концепцию продвижения региона: «Хотите узнать Россию – начните с Тулы». Он подчеркнул, что Тульская область – настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода.