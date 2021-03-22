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Аферист хотел развести водителя из Богородицка, но не учел видеорегистратор в салоне

Аферист хотел развести водителя из Богородицка, но не учел видеорегистратор в салоне

Актерская игра его была весьма выразительна, однако вместо «Оскара» ему может светить уголовная статья.

В соцсетях Богородицка опубликовано видео, снятое видеорегистратором. На кадрах видно, как пешеход догоняет машину, прыгает на капот и падает, после чего встает и якобы хромает. Автор ролика добавляет, что «герой» после требовал деньги с водителя в качестве компенсации за травму в ДТП. Пешеход только не ожидал, что все его трюки сняты на видео. 

Оказалось, что с этим «героем» многие уже имели подобное дело.

Мила Ю.: «Встретился мне этот тип сегодня на ул. Комсомольской, шел посередине дороги, я остановилась, он на капот уперся, требовал, чтобы я газку дала. Совершенно невменяемое создание».

Алекс Х.: «Сегодня аналогичная ситуация была возле "Магнита" на Макаренко, сдавал назад, какой-то безумец бегом бежал под машину, но я его видел и остановился! Ловкач помахал рукой и убежал! Так что повнимательней, особенно девушкам!»

В пресс-службе УМВД прокомментировали, что в отношении молодого человека проводится сейчас проверка, по итогу которой ему может грозить в том числе уголовное преследование за мошенничество.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:16 +1
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БогородицкТульская область

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