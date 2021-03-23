новости
новости
Регистрация
В Туле пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

В Туле пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

Сейчас полицейские ищут мошенников.

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, жертвой злоумышленников стала 61-летняя тулячка. Женщине в течение нескольких дней звонили неизвестные, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали перевести деньги на защищенные счета.
 
- Злоумышленники сообщали, что ими зафиксированы попытки оформления кредитов и осуществления транзакций от имени жертвы, называя заведомо несуществующие имена и фамилии получателей. Это позволяло убедить женщину в правдивости сказанного, хотя все слова являлись абсолютным обманом, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
В результате тулячка перевела мошенникам более 5 миллионов 800 тысяч рублей, полагая, что сохраняет свои накопления от несанкционированного доступа.
 
Только после того, как аферисты начали навязывать жертве необходимость оформить кредит под залог имущества, она поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

Полиция Тульской области просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные номера, банковские карты или расчетные счета.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:20 +2
Другие статьи по темам
Прочее
полициямошенничествокриминалУМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С 1 апреля в России отменят некоторые льготы
С 1 апреля в России отменят некоторые льготы
Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
Евгений Авилов о мене стадиона «Арсенал» на депо: «Надо думать, что подписываешь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.