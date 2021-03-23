В Туле пенсионерка перевела мошенникам почти 6 миллионов рублей

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, жертвой злоумышленников стала 61-летняя тулячка. Женщине в течение нескольких дней звонили неизвестные, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали перевести деньги на защищенные счета.

- Злоумышленники сообщали, что ими зафиксированы попытки оформления кредитов и осуществления транзакций от имени жертвы, называя заведомо несуществующие имена и фамилии получателей. Это позволяло убедить женщину в правдивости сказанного, хотя все слова являлись абсолютным обманом, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В результате тулячка перевела мошенникам более 5 миллионов 800 тысяч рублей, полагая, что сохраняет свои накопления от несанкционированного доступа.

Только после того, как аферисты начали навязывать жертве необходимость оформить кредит под залог имущества, она поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».