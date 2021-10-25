«Я продвинутый пенсионер»: Олег Газманов выступил в Туле с программой «7:0 в мою пользу»

Фото: Зинаида Набиева.

Артист, которому этим летом исполнилось 70, в воскресенье дал большой концерт в Туле. Знаменитых сальто зрители не дождались, зато сами протанцевали два часа под всенародно любимые песни.

В Тулу Олег Газманов приехал на поезде прямо перед концертом. Времени на ужин и прогулку по городу у него не было: всё впритык, потому что весь день заняла большая репетиция для телепроекта «Дуэты» на Первом канале. «Я даже слегка охрип», — посетовал певец. И конечно, слукавил: голос у него такой же сильный и чистый, как в молодости.

Да и сам он выглядит круто — стройный, подтянутый, мускулистый, с озорным седым ежиком на голове и жизнерадостной улыбкой.

На входе в концертный зал у зрителей проверяли Qr-коды о прививке или перенесенном ковиде — новое ограничение, связанное с пандемией. У самого Газманова из-за локдауна в Москве отменился юбилейный концерт в «Крокус Сити», который должен был состояться 30 октября.

— Хорошо, что мы вместе несмотря ни на что, — порадовался артист. — Сольник отменили, но гастрольный тур по городам продолжается! Снимать и выкладывать в сеть — можно, только ставьте хештег #газманов. И подписывайтесь на меня в инстаграме — я же продвинутый пенсионер.

Каждую песню Олег Газманов сопровождал комментариями. Отметил, что на сцене он уже 53 года и старых песен у него столько, что их хватит для выступлений до конца жизни, но хочется двигаться вперед, поэтому пишет новые.

Рассказал, что композицию «Скорая помощь» написал дома во время прошлогоднего локдауна. Песню «Бессмертный полк» — когда шел в составе полка с портретами своих родителей. А перед песней «Офицеры» вспомнил своего подопечного из последнего сезона шоу «Голос 60+»:

— У меня было счастье работать в этом проекте. В моей команде был Михаил Ерофеич Серебряков, 97-летний фронтовик, и я всё время переживал, что ему тяжело на репетициях и выступлениях. Но у микрофона он стоял как скала! И победил в этом шоу! Хочу посвятить песню «Офицеры» таким же настоящим мужчинам.

На концерте на удивление было много молодежи, которая танцевала под все песни артиста и все, похоже, знала наизусть. На флешмоб к песне «Морячка» на сцену вообще выскочили одни девчонки и дети.

Корреспонденты Myslo спросили у зрителей, что привело их на концерт, и оказалось, что для многих Газманов — это что-то хорошее и доброе из детства.

Людмила и Любовь Штойко:

— Мы любим Газманова, у дочки он был кумиром детства, а у нас, взрослых, его песни связаны с гордостью за своих мужчин-офицеров. Его композиции откликаются в истории нашей семьи и вообще очень по сердцу. Увидели, что программа называется «7:0», подумали — а вдруг это финальные гастроли перед уходом со сцены? Решили запрыгнуть в последний вагон и послушать своего кумира.

Наталья Исаева:

— У меня с Олегом Газмановым, кажется, вся жизнь связана (смеется). Муж всегда был его поклонником, и, когда мы еще встречались, помню, он постоянно его слушал. А когда мама была беременна мной, она ходила на концерт Газманова. И сегодня, узнав, что я тоже иду его послушать, она засмеялась: «Наверное, гены передались!»

Светлана и Елена:

— Не поверите: мы сюда из Москвы приехали! Купили билеты на концерт Олега Газманова в «Крокус» на 30 октября, но у нас всё закрыли, и мы решили, что Тула — это наш шанс перед локдауном увидеть любимого артиста. Мы поклонницы Газманова с детства! Как услышали песни «Эскадрон» и «Есаул» — всё, пропали.

Сергей и Светлана:

— Мы не были поклонниками этого артиста, но нам подарили билеты на его концерт, и мы очень довольны! Он отличный исполнитель, а еще поражает его жизненная энергия, то, как он выглядит в своем возрасте и как себя ведет.

Досье Myslo

Олег Михайлович Газманов

Певец, композитор, поэт, заслуженный артист РФ, народный артист РФ, семикратный обладатель Национальной российской премии «Овация».

Родился 22 июля 1951 г. в городе Гусев Калининградской области.

Окончил Калининградское высшее морское училище, ходил на судах в море. Музыкальное образование получил тоже в Калининграде, в музыкальном училище по классу гитары.

В 1983 г. переехал в Москву, в 1987-м написал песню «Люси» для сына Родиона. Через два года выпустил песню «Эскадрон», которая сразу стала суперпопулярной, и создал одноименную группу.

Выпустил 24 музыкальных альбома. Песни Газманова исполняют Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Маша Распутина, Николай Басков, Валерий Сюткин и многие другие певцы.

Был наставником в шоу «Голос 60+».

Мастер спорта по спортивной гимнастике. Болельщик ФК «Спартак».

Женат, трое детей.