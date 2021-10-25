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Процедура с эффектом фотошопа: как работает аппарат LUMECCA в клинике Елены Черных
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Процедура с эффектом фотошопа: как работает аппарат LUMECCA в клинике Елены Черных

Избавиться от эстетических несовершенств кожи одним движением – это не фантастика, а инновационная лазерная технология, которая успешно применяется в Туле.

Фильтры в Instagram – это красиво. Но можно ли так же одним движением руки улучшить текстуру кожи и избавить ее от несовершенств: пигментных пятен, сосудистой сетки и веснушек?

В клинике Елены Черных точно знают, что это возможно благодаря инновации LUMECCA. С ней добиться потрясающего эстетического результата можно всего за один сеанс! 

Фотоомоложение LUMECCA

Процедура проводится на израильском аппарате In Mode с помощью неинвазивной манипулы Lumecca. Ее принцип действия основан на технологии интенсивного импульсного света IPL, который глубоко проникает в нижние слои дермы, запускает процессы самоомоложения, лечит сосуды и разрушает клетки – меланоциты, образующие пигментные пятна. 

Сильная комбинация оптимального широкополостного спектра с высокой пиковой мощностью, а также высокая частота повторения импульсов во всех режимах выделяют насадку Lumecca среди устройств-аналогов.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Благодаря инновации Lumecca сделать идеально ровной можно не только кожу лица, кистей рук, предплечья, но и участки с самой тонкой кожей – на шее и в зоне декольте.

Всего за одну процедуру с Lumecca можно избавиться от: 

  • пигментных пятен (красная и коричневая пигментация),
  • повреждений от воздействия солнечных лучей,
  • сосудистых звездочек,
  • купероза,
  • веснушек.

Ваша кожа будет идеально ровной!

Результат с эффектом фотошопа

Процедура совмещает в себе осветление избыточной пигментации кожи, работы с сосудистой сеткой и коррекцию возрастных изменений. Лечение показывает потрясающие результаты: помолодевшее лицо с идеально ровным тоном. Исчезают мелкие и средние морщины, а про пигментные пятна можно забыть навсегда!

И это не больно. Процедура длится всего 10 минут. Никакого травматизма и болевых ощущений. Во время процедуры будет яркая вспышка, которая ощущается как легкое прикосновение. 

Покраснение после процедуры проходит уже в течение часа. Пигментные пятна исчезают примерно через неделю, а сосудистые поражения – в течение нескольких дней.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицо как на картинке

Благодаря сапфировому охлаждению процедура пройдет безболезненно, а высокая частота импульса всего за 10 минут выровняет тон лица и сделает вас моложе. Быстро и с мгновенным эстетическим результатом – вот чего хотят все клиенты. Благодаря инновации Lumecca добиться полного фотоомоложения реально за 1-2 процедуры.

Кому нужна процедура? 

Всем, у кого есть видимые несовершенства: 

  • Морщины и складки.

  • Дряблость кожи.

  • Потеря четкости овала лица.

  • Пигментация.

  • Постакне.

  • Неровная поверхность кожи.

  • Тусклый цвет кожи.

  • Расширенные кровеносные сосуды (телеангиэктазии).

То, из-за чего вы комплексовали много лет, Lumecca сотрет с лица за одну процедуру!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Тула, ул. Шевченко, 5.
Телефон 8 (960) 602-85-13.
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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 15:55
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