Процедура с эффектом фотошопа: как работает аппарат LUMECCA в клинике Елены Черных
Избавиться от эстетических несовершенств кожи одним движением – это не фантастика, а инновационная лазерная технология, которая успешно применяется в Туле.
Фильтры в Instagram – это красиво. Но можно ли так же одним движением руки улучшить текстуру кожи и избавить ее от несовершенств: пигментных пятен, сосудистой сетки и веснушек?
В клинике Елены Черных точно знают, что это возможно благодаря инновации LUMECCA. С ней добиться потрясающего эстетического результата можно всего за один сеанс!
Фотоомоложение LUMECCA
Процедура проводится на израильском аппарате In Mode с помощью неинвазивной манипулы Lumecca. Ее принцип действия основан на технологии интенсивного импульсного света IPL, который глубоко проникает в нижние слои дермы, запускает процессы самоомоложения, лечит сосуды и разрушает клетки – меланоциты, образующие пигментные пятна.
Сильная комбинация оптимального широкополостного спектра с высокой пиковой мощностью, а также высокая частота повторения импульсов во всех режимах выделяют насадку Lumecca среди устройств-аналогов.
Благодаря инновации Lumecca сделать идеально ровной можно не только кожу лица, кистей рук, предплечья, но и участки с самой тонкой кожей – на шее и в зоне декольте.
Всего за одну процедуру с Lumecca можно избавиться от:
- пигментных пятен (красная и коричневая пигментация),
- повреждений от воздействия солнечных лучей,
- сосудистых звездочек,
- купероза,
- веснушек.
Ваша кожа будет идеально ровной!
Результат с эффектом фотошопа
Процедура совмещает в себе осветление избыточной пигментации кожи, работы с сосудистой сеткой и коррекцию возрастных изменений. Лечение показывает потрясающие результаты: помолодевшее лицо с идеально ровным тоном. Исчезают мелкие и средние морщины, а про пигментные пятна можно забыть навсегда!
И это не больно. Процедура длится всего 10 минут. Никакого травматизма и болевых ощущений. Во время процедуры будет яркая вспышка, которая ощущается как легкое прикосновение.
Покраснение после процедуры проходит уже в течение часа. Пигментные пятна исчезают примерно через неделю, а сосудистые поражения – в течение нескольких дней.
Лицо как на картинке
Благодаря сапфировому охлаждению процедура пройдет безболезненно, а высокая частота импульса всего за 10 минут выровняет тон лица и сделает вас моложе. Быстро и с мгновенным эстетическим результатом – вот чего хотят все клиенты. Благодаря инновации Lumecca добиться полного фотоомоложения реально за 1-2 процедуры.
Кому нужна процедура?
Всем, у кого есть видимые несовершенства:
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Морщины и складки.
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Дряблость кожи.
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Потеря четкости овала лица.
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Пигментация.
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Постакне.
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Неровная поверхность кожи.
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Тусклый цвет кожи.
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Расширенные кровеносные сосуды (телеангиэктазии).
То, из-за чего вы комплексовали много лет, Lumecca сотрет с лица за одну процедуру!
Тула, ул. Шевченко, 5. Телефон 8 (960) 602-85-13.