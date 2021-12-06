В Туле стартовал «МолоТняк-2022»: фоторепортаж

Фоторепортаж Зинаиды Набиевой.

5 декабря в Concert Hall отгремел первый день 14-го сезона легендарного фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк».

Отборочный концерт прошел в минувшее воскресенье в малом зале Concert Hall — уютном кафе «ЕлиПилиПели».

Первый день фестиваля представил рок-общественности 1-ю тройку игроков: молодые тульские коллективы разных музыкальных стилей оказались крайне оригинальными.

Первоначально был заявлен такой состав:

«Культурное наследие» — постпанк.

SCREAMPIE — хард-рок, глэм-метал.

«Гнидские Гниды» — инди-рок.

Однако глэм-рокеры SCREAMPIE не смогли участвовать — заболели. Ребята сыграют уже в январе, на 3-м дне фестиваля. На их место пригласили ALEX MERCURY, он представил забористый тяжелый метал в духе Metallica и Megadeth. Александр вступил как гость, так как полного состава группы у него нет.

Все группы первого дня — студенты «Даргомыжки», и все — ровесники самого фестиваля — музыкантам по 19 лет.

«Культурное наследие» удивили! Их фронтмен учится на академическом вокале, специально для фестиваля ребята ввели в свой состав саксофон. А малиновый пиджак и романтические тексты навеяли атмосферу начала 90-х. Кстати, на концерт пришли участники фестивалей прошлых лет. Вспомнить молодость, посмотреть на новых ребят. Были замечены музыканты из Riff-3, «Мистер Болт», THE BOJARSKI и другие.

Публика активно поддерживала всех участников и гостей, аплодировала и звала музыкантов на бис.

«Гнидские Гниды» — чистый эпатаж! Вокалист Антон (к слову, ростом 194 см) вышел на сцену в колготках, мини-шортиках и голубой маечке с розовой надписью River Bridge GOVNO (шутку оценили, а маечку отобрали на память).

Ребята устроили настоящий перформанс. Сначала в маске супер-героя вышел басист из группы «Монреальский синдром», но был «побит» и заменен на настоящего бас-гитариста «Гнид», который выступил в коротенькой девчачьей школьной форме. Публика радовалась «Гнидам» от души, как бы странно это ни звучало: подпевала, танцевала, даже хороводы водила!

Музыкантов «МолоТняка» оценивало строгое, но справедливое жюри: Олег Иванов — директор магазина музыкальных инструментов «Бастон»;

Иван Крючков — директор музыкальной школы для детей и взрослых Music Master;

Анна Хачатурян — певица; скрипачка, преподаватель вокала Music Master;

Михаил Карасёв — музыкант ex-Forgive me not;

Эмиль Байрамов — музыкант, барабанщик, студия звукозаписи Sound Port;

Группа RiverBridge в полном составе;

Елизавета Карпова — вокал;

Александр Люлин — гитара;

Павел Люлин — бас;

Антон Жилин — барабаны. Жюри оценивало выступления по 10-балльной системе, выдавая баллы за профессионализм исполнения (мастерство, сыгранность, качество и сложность музыкального материала), артистизм (стиль, имидж, подача, фронтмен, работа с публикой), оригинальность (актуальность и востребованность, соответствие стилю) и общий балл. В общем, получилось круто!

День 2-й «МолоТняка» пройдет 19 декабря. Отборочные концерты будут идти всю зиму и завершатся грандиозным супер-финалом на большой сцене!