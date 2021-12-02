Доставка за 15 минут: в декабре в Туле начнет работу онлайн-ретейлер Самокат

Узнали, как устроен необычный сервис, что такое дарксторы и как работают курьеры. Спойлер – в Самокате есть привлекательные вакансии!

Уже в середине декабря 2021 года в Туле начнет работу Самокат — онлайн-ретейлер с супербыстрой доставкой товаров. Курьеры-партнеры Самоката доставляют товары на велосипедах за 15−30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам — собственным «закрытым» магазинам, которые Самокат разместит в разных районах города.

Как устроен Самокат? Об этом Myslo рассказал Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ретейлера Самокат.

Даркстор выглядит как обычный магазин: те же стеллажи с товарами, только без покупателей. Вместо них — сборщики и товароведы.

В Туле планируют открыть до 10 дарксторов, этого достаточно для покрытия всего города.

Курьеры-партнеры сервиса будут доставлять товары пешком и на велосипедах. Первое время также будут задействованы курьеры на автомобилях. Впоследствии зону доставки будут уплотнять, открывать новые магазины.

Быстрая и бесплатная

Доставка в Самокате — 15−30 минут в зависимости от удаленности клиента от ближайшего даркстора. На сборку уходит от 2 до 5 минут, на саму доставку — еще от 5 до 20. Минимального времени ожидания заказа нет — продукты могут привезти и за 5−8 минут с момента заказа, все зависит от удаленности клиента от ближайшего даркстора – надо убрать. Радиус доставки одного даркстора — 0,8−1,5 км, поэтому получается так быстро.

Оформить и получить заказ туляки смогут с 8 утра до 23 часов вечера.

Доставка в Самокате всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. Заказать можно хоть одну шоколадку.

От курьера до директора

К запуску в Туле Самокат планирует нанять более 300 курьеров-партнеров сервиса, товароведов и администраторов. В дальнейшем онлайн-ретейлер планирует создать в городе еще больше рабочих мест, в том числе и высококвалифицированных специальностей.

Во время собеседования в Самокате оценивают коммуникативные навыки кандидатов: умеет ли человек общаться, делает ли это вежливо, склонен ли к конфликтам и многое другое. Важный нюанс — наличие медицинской книжки (или готовность ее получить).

Самокат внимателен не только к своим клиентам, но и к сотрудникам.

Курьеры-партнеры сервиса составляют большую часть команды Самоката. И это единственные люди, которых видят клиенты. Компания относится к своим сотрудникам серьезно и старается обеспечить для них комфортные условия: начиная от обустройства быта внутри даркстора и заканчивая удобством формы.

Самокат ведет лояльную политику по отношению к своим сотрудникам. Курьеров никогда не штрафуют, а зарплату они получают за отработанные часы, а не за количество заказов. При этом для курьеров есть повышающие коэффициенты за работу в трудных погодных условиях и за использование собственного транспорта. А покупатели могут оставить чаевые курьеру прямо в приложении.

В зависимости от графика курьеры-партнеры Самоката зарабатывают от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.

Самокат дает реальные возможности карьерного роста внутри компании. Самокат — это, наверно, единственный сервис, где курьер может в максимально короткий срок дорасти до директора даркстора. Через пару месяцев курьер может стажироваться и стать сборщиком, потом товароведом и так далее. Значительная часть директоров Самоката в разных регионах России выросли из курьеров.