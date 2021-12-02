Доставка за 15 минут: в декабре в Туле начнет работу онлайн-ретейлер Самокат
Узнали, как устроен необычный сервис, что такое дарксторы и как работают курьеры. Спойлер – в Самокате есть привлекательные вакансии!
Уже в середине декабря 2021 года в Туле начнет работу Самокат — онлайн-ретейлер с супербыстрой доставкой товаров. Курьеры-партнеры Самоката доставляют товары на велосипедах за 15−30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря дарксторам — собственным «закрытым» магазинам, которые Самокат разместит в разных районах города.
Как устроен Самокат?
Об этом Myslo рассказал Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ретейлера Самокат.
Даркстор выглядит как обычный магазин: те же стеллажи с товарами, только без покупателей. Вместо них — сборщики и товароведы.
В Туле планируют открыть до 10 дарксторов, этого достаточно для покрытия всего города.
Курьеры-партнеры сервиса будут доставлять товары пешком и на велосипедах. Первое время также будут задействованы курьеры на автомобилях. Впоследствии зону доставки будут уплотнять, открывать новые магазины.
Быстрая и бесплатная
Доставка в Самокате — 15−30 минут в зависимости от удаленности клиента от ближайшего даркстора. На сборку уходит от 2 до 5 минут, на саму доставку — еще от 5 до 20. Минимального времени ожидания заказа нет — продукты могут привезти и за 5−8 минут с момента заказа, все зависит от удаленности клиента от ближайшего даркстора – надо убрать. Радиус доставки одного даркстора — 0,8−1,5 км, поэтому получается так быстро.
Оформить и получить заказ туляки смогут с 8 утра до 23 часов вечера.
Доставка в Самокате всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. Заказать можно хоть одну шоколадку.
От курьера до директора
К запуску в Туле Самокат планирует нанять более 300 курьеров-партнеров сервиса, товароведов и администраторов. В дальнейшем онлайн-ретейлер планирует создать в городе еще больше рабочих мест, в том числе и высококвалифицированных специальностей.
Во время собеседования в Самокате оценивают коммуникативные навыки кандидатов: умеет ли человек общаться, делает ли это вежливо, склонен ли к конфликтам и многое другое. Важный нюанс — наличие медицинской книжки (или готовность ее получить).
Самокат внимателен не только к своим клиентам, но и к сотрудникам.
Курьеры-партнеры сервиса составляют большую часть команды Самоката. И это единственные люди, которых видят клиенты. Компания относится к своим сотрудникам серьезно и старается обеспечить для них комфортные условия: начиная от обустройства быта внутри даркстора и заканчивая удобством формы.
Самокат ведет лояльную политику по отношению к своим сотрудникам. Курьеров никогда не штрафуют, а зарплату они получают за отработанные часы, а не за количество заказов. При этом для курьеров есть повышающие коэффициенты за работу в трудных погодных условиях и за использование собственного транспорта. А покупатели могут оставить чаевые курьеру прямо в приложении.
В зависимости от графика курьеры-партнеры Самоката зарабатывают от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
Самокат дает реальные возможности карьерного роста внутри компании. Самокат — это, наверно, единственный сервис, где курьер может в максимально короткий срок дорасти до директора даркстора. Через пару месяцев курьер может стажироваться и стать сборщиком, потом товароведом и так далее. Значительная часть директоров Самоката в разных регионах России выросли из курьеров.
Myslo расспросили курьеров-партнеров Самоката, почему они выбрали эту профессию.
Александр, курьер-партнер онлайн-ретейлера Самокат:
— Я несколько лет служил по контракту, в 2019-м вернулся в родной город. За это время попробовал себя в разных сферах, но место по душе так и не нашел. А вакансия курьера в Самокате заинтересовала по многим причинам. Во-первых, мы делаем доброе дело — нашим клиентам не нужно ходить по магазинам, они могут заказывать качественные продукты не выходя из дома и по приемлемым ценам, а мы доставляем их бесплатно. Во-вторых, я работаю на велосипеде и могу поддерживать себя в форме. Зарплата также радует.
Дима, курьер-партнер онлайн-ретейлера Самокат:
— В школе я профессионально занимался велоспортом. Когда поступил в институт, времени стало не хватать и спорт пришлось бросить. Как только увидел, что Самокат набирает курьеров в городе, сразу же написал. Мне нравится, что я могу заниматься своим любимым делом и получать за это деньги! Сейчас нас пока немного в городе, но мы уже активно проходим обучение и готовимся к запуску.
Игорь, курьер-партнер онлайн-ретейлера Самокат:
— У меня в Нижнем Новгороде есть друг, он чуть меньше года назад устроился в Самокат курьером. Уже через пару месяцев он работал сборщиком, а сейчас его готовят к повышению до директора даркстора. Тоже так хочу, конечно! Здесь и платят по-другому. Не нужно набирать кучу заказов, которые физически не сможешь привезти вовремя. В Самокате у нас почасовая зарплата, которая не зависит от числа заказов. Это приятно, что компания ценит время, которые курьеры посвящают работе, а не только число заказов.
На вопрос, в чем плюсы их работы, курьеры рассказали:
- Работа у дома. Курьеры-партнеры Самоката, чаще всего, живут в тех районах, где расположены дарксторы.
- Удобный график.
- Обучение под присмотром наставника.
- Обустроенное рабочее место внутри даркстора.
- Комфортная униформа.
- Рабочий транспорт: курьерам выдают велосипеды. Можно и на своем транспорте — тогда работник получает доплату.
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