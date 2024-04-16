21 апреля в Туле пройдет финал фестиваля молодых рок-групп «МолоТняК-2024»

Принципы фестиваля неизменны: в нем может принять участие любая тульская музыкальная группа в возрасте до 30 лет.

Что: финал Тульского фестиваля молодых рок-групп «МолоТняК-2024».

Когда: 21 апреля, 17.00.

Где: Concert Hall, Ф. Энгельса, 70.

Бесплатно, по регистрации в «ВК» и пригласительным.

12+

Зрители традиционно выберут группу в номинации «Приз зрительских симпатий», а Большое музыкальное жюри определит сильнейших. Лучшие рок-группы получат «Золотые молотки», дипломы, сертификаты на приобретение музыкального оборудования от компании «Бастон» и, конечно, незабываемые эмоции от выступления на фестивале. Победитель станет участником грандиозного тульского опен-эйра OKTAVA LAB FEST.

В этом сезоне в финал вышло шесть групп. Финал 16-го сезона оказался самым юным!

Участники

SAND WITCH — альтернативный метал с яркой рыжеволосой фронтгёрл во главе. И не путать с бутербродом: всё-таки Песочная Ведьма, и ей 15 лет. Выступление на фестивале можно считать дебютом.

Ali Di Pollo — молодежный рок-бэнд с красавицами-девчонками. Название в переводе — «Куриные крылышки». Несмотря на юный возраст, уже ребята имеют большой концертный опыт.

VыSTREL (Венёв) — поп-рок. Самые юные участники — им по 12 лет. В этом сезоне соревнуются наравне со всеми. К финалу написали песню про фестиваль с одноименным названием «МолоТняК».

Т.С. — сибирский панк-рок. Взяли «Приз зрительских симпатий» на отборочных концертах. Настоящие панки, любители анархии и творчества Егора Летова. Всё по-взрослому: берцы, нашивки и ирокезы. Им по 14 лет.

TWIN PICKS (Ясногорск) — индастриал-рок и немного панка. Модно, стильно, молодежно. Забористые тексты, тяжелые рифы и эпатажный дерзкий фронтмен (кстати, самый старший из всех участников сезона — Александр, ему 23). На бэк-вокале — прелестная Аня, ей 13 лет.

Missid Turn — альтернатива. Группа в стадии творческого эксперимента. В финале обещают удивить своих фанатов и зрителей.

Гости

FOX MAJOR — откроют финал 16-го сезона. Экспериментальная группа. Вокалистка группы Аня Крючкова — руководитель проекта «МолоТняК».

SCREAMPIE — победители фестиваля в 2022 г. Веселые глэм-рокеры презентуют новый хит.

RUNA Project — аутентичный фольклор и современная электронная музыка — авторский CyberFolk. На фестивале сыграют неожиданно мощно, громко и тяжело и дадут настоящий РОК!

GORIZONT-Entertainment — музыкальный театр и верные друзья «МолоТняКа». Всех ждёт музыкальный сюрприз!

приходи нарядным!

Настоящий рок-фестиваль — это не просто концерт на сцене. Это неформальная атмосфера, которую создают фанаты рокеров. Обычно они собираются на фест, как на праздник, задолго продумывая каждую деталь в образе. В настоящем рок-прикиде важно всё: прическа, пирсинг и татуировки, кеды или казаки, рваные или кожаные джинсы и, конечно, куртка-косуха или фанатка. Фантазируйте!

Myslo как информационный партнер фестиваля «МолоТняК-2024» на финале выберет самых рокерных рокеров, музыкантов и фанатов. В планах — фотоконкурсы в номинациях «Рок-прикид», Rock-girl, «Олдскул-рокер» — для гостей фестиваля постарше, «Юный рокер» — для самых маленьких. Фотографируем на фестивале, голосуем на портале Myslo. Победителям — хорошенький мерч и подарочки.

о фестивале

Легендарный фестиваль молодых рок-групп «МолоТняК» проводится в Туле ежегодно с 2003 года на разных концертных площадках. За все время на сцене фестиваля выступило более 650 групп, и практически каждый тульский музыкант в разные годы был в рядах его участников.

Главные цели фестиваля — это развитие и продвижение тульской рок-сцены и поддержка молодых талантов. Принципы фестиваля неизменны: в нем может принять участие любая музыкальная группа из Тульского региона в возрасте до 30 лет.

В прошлом году фест отметил своё 20-летие и стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежь.Гранты.

Название фестиваля «МолоТняК» — это совокупность слов «молодость» и «молот» — символ силы, упорства и трудолюбия и один из символов Тулы — города оружейников.