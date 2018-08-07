Туляки на фестивале «Нашествие»: «Это было круто!»

Фото предоставлено Дмитрием Кирюхиным.

С 3 по 5 августа в Тверской области уже в 19-й раз отгремело «Нашествие». В этом году на фестивале выступили более 200 групп. Среди них «Ночные снайперы», «Сплин», Louna, «Кукрыниксы», «Алиса», «Ногу свело», «Слот», Animal Джаz, «Группировка Ленинград», «Пикник» и десятки других.

Послушать любимых музыкантов съехались люди со всех уголков России, в том числе и из Тульской области. Наши земляки добирались до деревни Большое Завидово Тверской области на электричках, автобусах, машинах. По словам самих туляков, на фестивале не хватает отдельной парковки для машин с номерами 71 региона, так как примерно каждая 10-я машина на стоянке — из Тульской области.

Кстати, именно тульская группа открыла одну из трех сцен фестиваля. Старт рок-марафону на сцене 2.0 дали Вячеслав Никаноров и группа «Ангел НеБес».

Все три дня музыка не стихала на огромном поле, а выступление хедлайнеров последнего дня — Сергея Шнурова и «Группировки Ленинград» — завершилось грандиозным фейерверком.

Тула на «нашествии»

Более 200 000 человек посетили фестиваль «Нашествие» в 2018 году (по данным организаторов).

Стоит сказать, что туляков было легко узнать на фестивале даже без флагов. Они ходили по полю и распевали «Тула веками оружье ковала...». И им подпевали гости из других областей!

О Туле на «Нашествии» напоминало многое. Над полем летал шар с надписью «Тульская область», на котором наши земляки могли прокатиться с большой скидкой, предъявив паспорт с пропиской. А среди надувных батутов детского городка выше всех остальных красовался тульский самовар.

В этом году на поле работал ЗАГС, не официальный, но это не остановило людей, даже несколько тульских пар там «расписались».

Нововведением стала возможность отправить письмо в любую точку страны. И тут наши земляки в первых рядах — отправляли фирменные открытки своим друзьям и близким.

Забавная и немного трагичная история приключилась с тульскими фанатами группы «Слот». Ребята договорились провести некий флешмоб, зажигая дымовые файеры на выступлении группы, но по нелепой случайности они открыли их неправильной стороной. Слава Богу, что ребята отделались небольшими ожогами ладоней, но, по их словам, всё равно остались очень довольны.

Ещё одна забавная ситуация приключилась с жителем Тульской области, который забыл дома билет для палаточного места и ему пришлось все три дня ночевать в машине. Как оказалось, это стало еще лучшим вариантом, чем палатка. На парковке он познакомился с земляками, которые в знак солидарности решили не ставить палатки в палаточном городке, а остались с ним на парковочной зоне, где провели все три дня в безудержном веселье под любимую музыку.

В следующем году «Нашествие» отметит свое двадцатилетие.