Вы попали в ДТП: какие выплаты положены по страховке и кто подтвердит ущерб?
Многие боятся летать на самолете, но забывают, что ежегодно на дорогах случается гораздо больше аварий, нежели на каком-либо еще транспорте. Myslo выяснил у экспертов, как действовать в случае ДТП и кто поможет покрыть убытки.
Страховой универмаг
С 1 июня 2018 года можно оформить ДТП по европротоколу, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей (ранее сумма должна была составлять не более 50 тысяч рублей) и между участниками нет разногласий в обстоятельствах аварии. в остальных случаях необходимо вызывать сотрудников ДПС. Ежедневно «жестянок» на дорогах любого региона и Тульская область не исключение, происходят сотни, поэтому возможность оформить документы самостоятельно сделано для в том числе для разгрузки инспекторов дорожного движения.
Но даже если вы очень аккуратный водитель, соблюдаете ПДД и всегда держите дистанцию — страховка вам нужна. И не только потому что это обязанность прописана в законе, а сколько потому что это даст гарантии, что при наступлении страхового в случая, вы получите компенсацию и сможете восстановить свой автомобиль.
Причем страховать можно не только автомобиль (КАСКО или ОСАГО), но и жизнь и здоровье, недвижимость и др. Очень удобно, когда все это находится в одном месте и есть выбор между страховыми компаниями.
В Туле оформить любой страховой полис можно у Страховом Универмаге. Компания является страховым брокером и представителем ведущих страховых компаний.
Скажете, что Страховой Универмаг посредник, а значит полис будет дороже? А вот и нет! Вы оплачиваете только стоимость полиса.
На все последующие страховые полисы (за исключением ОСАГО) вы гарантировано получите скидку.
Страховые компании не всегда рассказывают о всех нюансах при оформлении договора.
Страховой Универмаг не расставляет между страховщиками приоритетов: клиент всегда узнает полную информацию об условиях договора, объемах и сроках выплат. Его проконсультируют и ответят подробно на все вопросы. Кроме этого, это существенно сэкономит время клиента, если бы он самостоятельно ездил ко офисам компаний и сравнивал условия страхования.
На оформление самого полиса здесь уходит не больше 20 минут. Если же наступил страховой случай, то Страховой Универмаг поможет правильно оформить первичные документы.
Страховая компания «Согласие»
Автострахование — это надежный способ защитить свои имущественные интересы и избежать крупных финансовых потерь, связанных с повреждением или утратой автомобиля. Случилось ДТП — что делать в этом случае? Есть несколько единых правил, которых должны придерживаться все, кто оказался в этой ситуации:
- Остановитесь. Не перемещайте свой автомобиль с места ДТП
- Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки
- Сообщите о случившемся в ГИБДД
- Вызовите скорую медицинскую помощь, если есть пострадавшие
- До прибытия экипажа скорой помощи постарайтесь оказать им первую доврачебную помощь.
- Позвоните в страховую и сообщите номер полиса, Ф.И.О., место, время ДТП и повреждения всех участников. Дождитесь приезда аварийного комиссара, если он предусмотрен вашей программой страхования
- Заполните вместе с участниками извещение о ДТП
- Подайте заполненное извещение о ДТП, заявление и полный пакет сопроводительных документов
- В офис страховой компании виновника или в нашу компанию. В течение 15 рабочих дней с момента ДТП (точную дату уточняйте у страховой компании).
- урегулирует убытки в короткие сроки и несет ответственность за соблюдение сроков партнерами СТОА. Так, если срок ремонта на СТОА превысит 20 дней, то компания бесплатно продлит ваш полис КАСКО на срок задержки;
- направляет поврежденные транспортные средства с места ДТП сразу в сервис;
- запрашивает минимальный перечень документов при страховом случае;
- предоставляет аварийного комиссара, эвакуатор, поддержку круглосуточного колл-центра;
- безубыточным клиентам, которые пролонгируют полис КАСКО;
- оказывает помощь на дороге;
- возмещает убытки по сканам документов;
- предоставляет возможность выбрать из списка любую СТОА, с которой работает компания.
Страхование автомобилей частных лиц осуществляется по нескольким видам. В чем же их различие?
ОСАГО
Полис обязательного страхования гражданской ответственности поможет вам урегулировать конфликты на дороге и выплатить компенсацию участникам движения, пострадавшим в аварии.
КАСКО
Добровольное страхование транспортных средств от угона или повреждений при наступлении таких событий как, ДТП, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, повреждения ТС животными и многих других.
Зеленая карта
Обязательное страхование гражданской ответственности в государствах — участников системы страхования Зеленая карта. При въезде в страну, где действует данная система, водитель автомобиля обязан иметь полис Зеленая карта.
Страховка может понадобиться в самый неожиданный момент, поэтому кроме автомобиля СК «Согласие» оказывает услуги по страхованию:
путешествий (если вы, например, неудачно отведали экзотическую кухню, переусердствовали в покорении новых вершин или неожиданно встретились с дикой природой);
здоровья (в числе плюсов – организация бесплатного лечения и оказание медицинской помощи в необходимом объеме в оптимальных для вас лечебных учреждениях);
недвижимости (этот вид страхования поможет вам меньше переживать о том, что происходит у вас дома: выключили ли вы воду, исправна ли проводка у соседей или в окно залезли грабители).
*Лидер по отдельным видам страхования по версии портала www.banki.ru.
Тула, ул. Свободы, д. 35
ООО «Спектр - Гранд»
Вы стали участником ДТП, но машина виновника не застрахована по ОСАГО, кто в этом случае возместит ущерб?
Если транспортное средство на момент ДТП не застраховано по ОСАГО, то виновник ДТП - обязан возместить ущерб пострадавшем лицам в ДТП и ущерб пострадавшему транспортному средству в полном объёме согласно законодательства Р.Ф.
Кто может определить размер ущерба, нанесённый транспортному средству при ДТП?
Cсогласно действующему законодательству РФ определить размер ущерба пострадавшего транспортного средства может - эксперт-техник осуществляющий профессиональную деятельность в области независимой технической экспертизы транспортных средств состоящий в государственном реестре экспертов-техников при Министерстве Юстиции РФ.
Страховая говорит, что вы сами сломали бампер и отказывает в выплате? Или сосед утверждает, что вы поцарапали его машину, стоявшую во дворе, хотя ваш авто в день происшествия находился в другом районе? Вас обвиняют в ДТП, а вы уверены, что никакого столкновения не было вовсе?
В этих вопросах поможет разобраться трасологическая экспертиза при ДТП, доказать свою правоту будет очень трудно без проведения данной экспертизы. Вообще, трасология это – широкое понятие, широко распространённое в криминалистике. Транспортно-трасологическая экспертиза проводится по делам, касающимся движения и взаимодействия транспортных средств (ТС). Она является разновидностью автотехнической экспертизы. Трасологическая экспертиза – это процессуальное действие, в результате которого эксперт, обладающий специальными знаниями и навыками, и соответствующей компетенцией, производит исследование различных следов, получившихся в результате дорожно-транспортного происшествия для определения механизма и причины их появления, а также кем они оставлены.
Кто поможет в Тульской области с проведением транспортно-трасологической экспертизы?
В Туле, да и во всем ЦФО экспертов-трасологов не так много, поэтому услуги специалистов ООО «Спект-Гранд» пользуются спросом не только в Тульской области, но и в других областях ЦФО. Специалисты ООО «Спектр-Град» проводит как досудебные независимые автотехнические, товароведческие и транспортно-трасологические экспертизы по обращениям физических и юридических лиц, но и оказывает услуги судебной автотехнической, товароведческой и транспортно-трасологические экспертизы по определениям судов РФ всех инстанций, и следственных органов РФ.
«Спектр-Гранд» оказывает услуги независимой экспертизы и оценки всех видов транспортных средств после ДТП:
- по установлению стоимости ущерба;
- по установлению стоимости годных остатков;
- по установлению утраты товарной стоимости транспортного средства после ДТП;
- рассчитываем стоимость восстановительного ремонта как с износом, так и без него;
- устанавливаем конструктивною гибель транспортного средства;
- исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;
- исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств.
Ваша потребность в оценке и экспертизе будет закрыта качественно и быстро, благодаря понятному, прозрачному и комфортному сотрудничеству с нами. Специалисты нашей компании и компания «Спектр-Гранд» имеют все необходимые правоустанавливающие документы согласно законодательства РФ для проведения досудебных и судебных экспертиз.
Высококвалифицированные юристы компании «Спектр-Гранд» способы оказать поддержку физических и юридических лиц в судах всех инстанций.
Компания оказывает услуги следующего характера:
- автотехнической, товароведческой, транспортно-трасологической экспертизы и независимой оценки транспортных средств
- товароведческой, оценочной, трасологической, экспертизы и оценки движимого и недвижимого имущества
- строительно-технической экспертизе недвижимого имущества
- юридические услуги по сопровождению в судах всех инстанций по гражданскому судопроизводству
- юридические консультации по гражданскому судопроизводству
Тула, пр. Ленина, 108