Вы попали в ДТП: какие выплаты положены по страховке и кто подтвердит ущерб?

Многие боятся летать на самолете, но забывают, что ежегодно на дорогах случается гораздо больше аварий, нежели на каком-либо еще транспорте. Myslo выяснил у экспертов, как действовать в случае ДТП и кто поможет покрыть убытки.

Страховой универмаг

С 1 июня 2018 года можно оформить ДТП по европротоколу, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей (ранее сумма должна была составлять не более 50 тысяч рублей) и между участниками нет разногласий в обстоятельствах аварии. в остальных случаях необходимо вызывать сотрудников ДПС. Ежедневно «жестянок» на дорогах любого региона и Тульская область не исключение, происходят сотни, поэтому возможность оформить документы самостоятельно сделано для в том числе для разгрузки инспекторов дорожного движения.

Но даже если вы очень аккуратный водитель, соблюдаете ПДД и всегда держите дистанцию — страховка вам нужна. И не только потому что это обязанность прописана в законе, а сколько потому что это даст гарантии, что при наступлении страхового в случая, вы получите компенсацию и сможете восстановить свой автомобиль.

Причем страховать можно не только автомобиль (КАСКО или ОСАГО), но и жизнь и здоровье, недвижимость и др. Очень удобно, когда все это находится в одном месте и есть выбор между страховыми компаниями.

В Туле оформить любой страховой полис можно у Страховом Универмаге. Компания является страховым брокером и представителем ведущих страховых компаний.

Скажете, что Страховой Универмаг посредник, а значит полис будет дороже? А вот и нет! Вы оплачиваете только стоимость полиса.

На все последующие страховые полисы (за исключением ОСАГО) вы гарантировано получите скидку.

Страховые компании не всегда рассказывают о всех нюансах при оформлении договора.

Страховой Универмаг не расставляет между страховщиками приоритетов: клиент всегда узнает полную информацию об условиях договора, объемах и сроках выплат. Его проконсультируют и ответят подробно на все вопросы. Кроме этого, это существенно сэкономит время клиента, если бы он самостоятельно ездил ко офисам компаний и сравнивал условия страхования.

На оформление самого полиса здесь уходит не больше 20 минут. Если же наступил страховой случай, то Страховой Универмаг поможет правильно оформить первичные документы.

Если же страховая компания задерживает или вовсе не платит по полису, то страховой Универмаг поможет решить проблему.

Застраховав автомобиль и свою жизнь и здоровье в Страховом Универмаге, вы точно будете уверены, что при наступлении страхового случая вы гарантировано получите компенсацию.

Тула, ул. Пушкинская, 53

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Страховая компания «Согласие»

Автострахование — это надежный способ защитить свои имущественные интересы и избежать крупных финансовых потерь, связанных с повреждением или утратой автомобиля. Случилось ДТП — что делать в этом случае? Есть несколько единых правил, которых должны придерживаться все, кто оказался в этой ситуации: Остановитесь. Не перемещайте свой автомобиль с места ДТП Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки Сообщите о случившемся в ГИБДД Вызовите скорую медицинскую помощь, если есть пострадавшие До прибытия экипажа скорой помощи постарайтесь оказать им первую доврачебную помощь. Позвоните в страховую и сообщите номер полиса, Ф.И.О., место, время ДТП и повреждения всех участников. Дождитесь приезда аварийного комиссара, если он предусмотрен вашей программой страхования Заполните вместе с участниками извещение о ДТП Подайте заполненное извещение о ДТП, заявление и полный пакет сопроводительных документов В офис страховой компании виновника или в нашу компанию. В течение 15 рабочих дней с момента ДТП (точную дату уточняйте у страховой компании). Страховая компания «Согласие» на рынке работает уже 24 года, в Тульской области - более 19 лет. Является безоговорочным лидером* регионального страхового рынка по имущественному страхованию и автострахованию. За эти годы компания накопила достойный опыт, клиентскую базу и большое количество партнеров СТОА и ассистансов, а также оказывает целый ряд услуг: урегулирует убытки в короткие сроки и несет ответственность за соблюдение сроков партнерами СТОА. Так, если срок ремонта на СТОА превысит 20 дней, то компания бесплатно продлит ваш полис КАСКО на срок задержки;

направляет поврежденные транспортные средства с места ДТП сразу в сервис;

запрашивает минимальный перечень документов при страховом случае;

предоставляет аварийного комиссара, эвакуатор, поддержку круглосуточного колл-центра;

безубыточным клиентам, которые пролонгируют полис КАСКО;

оказывает помощь на дороге;

возмещает убытки по сканам документов;

предоставляет возможность выбрать из списка любую СТОА, с которой работает компания. Страхование автомобилей частных лиц осуществляется по нескольким видам. В чем же их различие? ОСАГО Полис обязательного страхования гражданской ответственности поможет вам урегулировать конфликты на дороге и выплатить компенсацию участникам движения, пострадавшим в аварии. КАСКО Добровольное страхование транспортных средств от угона или повреждений при наступлении таких событий как, ДТП, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, повреждения ТС животными и многих других. Зеленая карта Обязательное страхование гражданской ответственности в государствах — участников системы страхования Зеленая карта. При въезде в страну, где действует данная система, водитель автомобиля обязан иметь полис Зеленая карта. Страховка может понадобиться в самый неожиданный момент, поэтому кроме автомобиля СК «Согласие» оказывает услуги по страхованию: путешествий (если вы, например, неудачно отведали экзотическую кухню, переусердствовали в покорении новых вершин или неожиданно встретились с дикой природой); здоровья (в числе плюсов – организация бесплатного лечения и оказание медицинской помощи в необходимом объеме в оптимальных для вас лечебных учреждениях); недвижимости (этот вид страхования поможет вам меньше переживать о том, что происходит у вас дома: выключили ли вы воду, исправна ли проводка у соседей или в окно залезли грабители). *Лидер по отдельным видам страхования по версии портала www.banki.ru.

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ООО «Спектр - Гранд»

Вы стали участником ДТП, но машина виновника не застрахована по ОСАГО, кто в этом случае возместит ущерб?

Если транспортное средство на момент ДТП не застраховано по ОСАГО, то виновник ДТП - обязан возместить ущерб пострадавшем лицам в ДТП и ущерб пострадавшему транспортному средству в полном объёме согласно законодательства Р.Ф.

Кто может определить размер ущерба, нанесённый транспортному средству при ДТП?

Cсогласно действующему законодательству РФ определить размер ущерба пострадавшего транспортного средства может - эксперт-техник осуществляющий профессиональную деятельность в области независимой технической экспертизы транспортных средств состоящий в государственном реестре экспертов-техников при Министерстве Юстиции РФ.

Страховая говорит, что вы сами сломали бампер и отказывает в выплате? Или сосед утверждает, что вы поцарапали его машину, стоявшую во дворе, хотя ваш авто в день происшествия находился в другом районе? Вас обвиняют в ДТП, а вы уверены, что никакого столкновения не было вовсе?

В этих вопросах поможет разобраться трасологическая экспертиза при ДТП, доказать свою правоту будет очень трудно без проведения данной экспертизы. Вообще, трасология это – широкое понятие, широко распространённое в криминалистике. Транспортно-трасологическая экспертиза проводится по делам, касающимся движения и взаимодействия транспортных средств (ТС). Она является разновидностью автотехнической экспертизы. Трасологическая экспертиза – это процессуальное действие, в результате которого эксперт, обладающий специальными знаниями и навыками, и соответствующей компетенцией, производит исследование различных следов, получившихся в результате дорожно-транспортного происшествия для определения механизма и причины их появления, а также кем они оставлены.

Кто поможет в Тульской области с проведением транспортно-трасологической экспертизы?

В Туле, да и во всем ЦФО экспертов-трасологов не так много, поэтому услуги специалистов ООО «Спект-Гранд» пользуются спросом не только в Тульской области, но и в других областях ЦФО. Специалисты ООО «Спектр-Град» проводит как досудебные независимые автотехнические, товароведческие и транспортно-трасологические экспертизы по обращениям физических и юридических лиц, но и оказывает услуги судебной автотехнической, товароведческой и транспортно-трасологические экспертизы по определениям судов РФ всех инстанций, и следственных органов РФ.

«Спектр-Гранд» оказывает услуги независимой экспертизы и оценки всех видов транспортных средств после ДТП:

по установлению стоимости ущерба;

по установлению стоимости годных остатков;

по установлению утраты товарной стоимости транспортного средства после ДТП;

рассчитываем стоимость восстановительного ремонта как с износом, так и без него;

устанавливаем конструктивною гибель транспортного средства;

исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;

исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств.

Ваша потребность в оценке и экспертизе будет закрыта качественно и быстро, благодаря понятному, прозрачному и комфортному сотрудничеству с нами. Специалисты нашей компании и компания «Спектр-Гранд» имеют все необходимые правоустанавливающие документы согласно законодательства РФ для проведения досудебных и судебных экспертиз.

Высококвалифицированные юристы компании «Спектр-Гранд» способы оказать поддержку физических и юридических лиц в судах всех инстанций.

Компания оказывает услуги следующего характера:

автотехнической, товароведческой, транспортно-трасологической экспертизы и независимой оценки транспортных средств товароведческой, оценочной, трасологической, экспертизы и оценки движимого и недвижимого имущества строительно-технической экспертизе недвижимого имущества юридические услуги по сопровождению в судах всех инстанций по гражданскому судопроизводству юридические консультации по гражданскому судопроизводству



Тула, пр. Ленина, 108

без выходных с 9:00 до 18:00

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