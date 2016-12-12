Сериал «Пьяная фирма» на ТНТ: безумный фарс на грани фола

Фото Алексея Пирязева.

Актёры, продюсеры, журналисты, блогеры и представители теле- и киноиндустрии собрались, чтобы посмотреть все четыре части сериала. «Слобода» побывала на закрытом показе и пообщалась с актерами, снявшимися в картине, - Михаилом Ефремовым, Иваном Макаревичем, Александром Стриженовым и Маратом Башаровым.



Закрытый показ в Москве собрал много гостей. В центре внимания - Александр Стриженов со своей семьей.

«Пьяная фирма» - история про гениального врача Григория Штучного (Михаил Ефремов), который лечит богатых людей от запоя одному только ему известным методом. На его жизнь удивительным образом влияют совершенно разные люди: сосед промоутер (Иван Макаревич), главврач Анастасия Григорьевна (Елизавета Боярская), Борис Ельцин (Сергей Колтаков) и даже король поп-музыки Майкл Джексон (Ингеборга Дапкунайте).



В новом сериале много известных лиц.

Помимо беспрецедентного для ТНТ подбора актеров, «Пьяная фирма» - это еще один эксперимент от телеканала: сотрудничество с известным режиссером Григорием Константинопольским («Восемь с половиной долларов», «Кошечка»).

Ему удалось снять одновременно личный, авторский и абсолютно народный сериал.



Режиссер Григорий Константинопольский в тот вечер расхваливал актеров «Пьяной фирмы».

- Невозможно четко сказать, о чем сериал, - говорит Григорий Константинопольский. – Дело в том, что он – о многом. Эдакое, скажем, отражение современной российской действительности. «Мадам Бовари – это я», - сказал как-то Гюстав Флобер. С «Пьяной фирмой» у меня та же история: в каждом герое я вижу частичку себя, и наверняка в нем есть и что-то от каждого человека. Ведь задача режиссера - создать абсолютно новый мир, в котором зритель видит себя как в зеркале.

Я считаю, у нас получился не совсем сериал. Это, скорее, телевизионный фильм с хорошо выверенным сценарием и талантливыми актерами.

С Макаревичем, Ефремовым, Стриженовым, Башаровым мы добрые приятели, я бесконечно их уважаю, так что собрать их всех вместе было нетрудно. Почти все утвердились без раздумий. А когда я предложил Ингеборге Дапкунайте сыграть Майкла Джексона, она долго хохотала и сразу согласилась.

Ваня Макаревич – находка. А Ефремов – настоящий монстр в хорошем смысле слова, зубр! И, надо сказать, Макаревич никак ему не проигрывает. Их актерский дуэт получился очень ярким и гармоничным. При этом на площадке царила нервная атмосфера: приходилось снимать быстро и много. А это всегда напрягает, но дисциплинирует. В любом случае, работать с такими замечательными артистами, да еще и со своим сценарием и приятным бюджетом – истинное удовольствие.

Григорий Константинопольский отметил: в сериале много разноплановых моментов – от несказанно смешных до грустных и острых.

Несмотря на то, что режиссер предпочитает называть «Пьяную фирму» фильмом, большой полнометражной картины из сериала он делать не планирует: будет не так ярко. Смотреть фильм больше двух часов тяжело, признался режиссер, а четыре серии по 50 минут – самый оптимальный вариант для зрителя. И внимание не рассеется, и интерес подогреется.

Михаил Ефремов: «Наш режиссёр – тиран и деспот»

- Михаил Олегович, Вам было трудно в новой роли?

- Не скажу, что совсем уж. Помню, когда снимали первую сцену, настроение было ужасным. Но потом Гриша нас оживил, и все пошло как по маслу. Было трудно, на площадке доходило даже до драки. Но мы справились.

- Как готовились к роли врача?

- Дело в том, что доктор – он на то и доктор, что не выбирает, богат человек или беден, он должен лечить. Мы давали всей группой клятву Гиппократа на крови, жгли скальпель над огнем, прижигали, много тяжелых прошли испытаний. А еще я закончил трехмесячные курсы молодого врача. Очень хорошие курсы при Пироговке, всем советую.



Михаил Ефремов в роли врача Григория Штучного.

- Зритель еще не видел премьеру. Можете немного рассказать о Вашем герое, чтобы заинтересовать аудиторию?

- Это пьющий нарколог. А о его характере… Так скажу: последние несколько лет я оказался альтер эго Григория Константинопольского. И все, что он придумывает, я, к сожалению, делаю (смеется). Все психические заболевания моих героев – это его идеи. А я просто откатывающийся шарик. Работа на киноплощадке была трудной, невыносимой, на износ. Григорий как режиссер - самый опасный из всех - тиран и деспот.

- Отойдем немного от фильма. Киноплощадка или театральная сцена – что все же Вам ближе?

- Вот сейчас, на данный момент, все же театральная сцена, потому что я задействован во многих спектаклях.



Михаил Ефремов с семьей.

- У вас шестеро детей. Как Вы находите время на общение с ними?

- С трудом. И очень дозированно, к сожалению. Кино, театры, парки – мы стараемся ходить во все места, которые посещают другие семьи. А любимое место отдыха – Юрмала.

Яркие краски в руках умелого художника

Василий Апельсинов, герой Александра Стриженова, - банкир. Актер признался: это собирательный образ, таких людей – тысячи.

- Не упрямились, когда Вам предложили роль?

- Моментально согласился. Даже не читая сценария. Кстати, в сериале предлагали сыграть и моей супруге – жену Апельсинова. Но она, к сожалению, не смогла. И, как она сама говорит, картина от этого не проиграла, а может, и выиграла.

- А что можете сказать о работе с Григорием Константинопольским?

- Прекрасный режиссер! Он предпочитает работать яркими красками. И в этот раз эти краски – мы, артисты, - оказались в руках умелого художника. Я давний поклонник Григория Константинопольского и с радостью откликаюсь на все его предложения. Этот раз превзошел все ожидания: с точки зрения литературы, ставшей вот таким сериалом, отчаянным, сумасшедшим, из какой-то шутки вдруг превращающимся в бытописание, летопись нашего времени. Гриша мастерски трансформирует жанр, меняет его, практически жонглирует сознанием зрителя, что доставляет мне как киногурману огромное удовольствие.



На сцене - все те, кто создавал сериал: актеры, продюсеры, режиссер.

- В сериале звездный состав: об этом говорят все афиши. Каково было работать с коллегами?

- Составчик, и правда, будь здоров! Я видел картину на предпоказе и смело скажу: она волшебна. Каждый актер смотрится очень гармонично в своей роли. Разве может плохо работаться с такими талантами?

- Четыре серии - не мало?

- Учитывая, что Григорий в первый раз зашел в сериал, это вообще здорово!

Тем более, «Пьяная фирма» - не ситком, а полноценный художественный многосерийный фильм, над которым можно и поплакать, и посмеяться.

И если четыре вечера подряд люди будут бежать домой к телевизору, чтобы увидеть продолжение истории, то это успех.

Иван Макаревич: «Мой герой живет в каждом из нас!»

Иван Макаревич исполнил в сериале роль прожигателя жизни – клубного промоутера, каждую ночь напивающегося до чертиков. А лечиться от своего пристрастия он ходит к соседу-врачу Григорию Михайловичу Штучному (Михаил Ефремов).

- Иван, Вы сразу согласились на эту роль?

- Да, конечно! Ни секунды не колебался. Ведь «Пьяная фирма» - это по-настоящему человеческая история про любовь, жизнь, зависть, страхи. Для любого актера, мне кажется, счастье, когда ты попадаешь куда-то, где можешь быть актером в полном смысле этого слова. Не статистом, не приглашенным, а просто артистом, играющим для души во имя крутых творческих задач. Тем более, мне выпала возможность работать с такими замечательными актерами…

- Легко ли работать с такими матерыми артистами, можно сказать, мэтрами современного киноискусства?

- Поначалу, признаюсь, было страшновато. Но я быстро влился в коллектив и атмосферу и понял, что здесь – не соперничество, а взаимная поддержка и уважение. Тогда мне сразу стало легко, спокойно. И я стал играть, как могу.



Иван Макаревич исполнил в сериале роль клубного промоутера.

- Какой он, Ваш герой?

- Сложно сказать о нем однозначно. Это просто человек… Со своими слабостями, сомнениями, чувствами и порой нерациональными поступками. Но это и делает его живым!

- У него есть реальный прототип?

- Конкретного человека нет. Но могу сказать: таких, как он, много. Возможно, некоторые черты характера, даже живут в каждом из нас. Просто не все выставляют их напоказ.

- Какая сцена Вам далась труднее всего?

- Не могу сказать… Когда кино серьезное, все дается с трудом, но и с удовольствием. Я даже не разделял для себя фильм на сцены: воспринимал его как цельную самостоятельную картину. Наверное, так и надо делать, когда берешься за что-то грандиозное.

- В «Пьяной фирме» всего четыре серии. Вам кажется, этого достаточно зрителю?

- Не знаю, как зрителю, а мне было мало! Да что там, мне будет не хватать даже восьми сезонов, потому что работа безумно понравилась. Мы снимали фильм долго, трудно, но очень клево. Безусловно, хотелось бы еще.

- Отношения с коллегами как сложились?

- Чудесно! Все произошло, как я и ожидал. На площадке царило полное взаимопонимание, никто ни на кого не срывался, и было комфортно. Мне давали чувствовать, что я на своем месте.

Гнилорыбовы есть в любом полицейском участке

Герой Марата Башарова – начальник УВД с говорящей фамилией Гнилорыбов. Не самый приятный человек, если честно. Актер рассказал журналистам, как жизнь накажет недобросовестного полицейского.

- Ваш герой поистине народный?

- Абсолютно народный. Да и фамилия у него говорящая: рыба, как говорится, гниет с головы. Вот и у нас та же история. К сожалению, зайдешь в любой полицейский участок и там встретишь такого вот Гнилорыбова. В каждом отделении полиции в России… Это ужасно! И этой ролью я хочу показать таким людям, насколько они ничтожны.

- Как Вы это покажете? С ним что-то случится в конце?

- Да все просто. В конце справедливость, как в доброй сказке, восторжествует: Гнилорыбов умрет.

- «Пьяная фирма» хоть и трагикомедия, но все же комедия. Будет смешно по-настоящему, по-русски?

- Да, это будет дико смешно. Я гарантирую. Юмор по-прежнему в стиле ТНТ: с крепким словечком, иронией и алкоголем. Считаю, что это одна из лучших работ Григория Константинопольского, которого я назвал русским Тарантино. То, как он умеет снимать любовь, с юмором и без юмора, то, как он умеет снимать детей, природу, пьяниц, кровь, убийство… Не каждому режиссеру это дано. Желаю каждому актеру хоть раз в жизни поработать с ним.

- В кадре актеры много пьют. Был ли настоящий алкоголь на площадке?

- Нет, все было понарошку. Мы и правда очень много пили в кадре. И если бы алкоголь был настоящим, мы бы не смогли так сыграть.

Смотрите «Пьяную фирму» 19 декабря в 22:00. Актеры обещают: будет захватывающе, тонко и душевно.