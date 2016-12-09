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Noize MC: Пусть всё оружие в мире будет только из тульского пряника

Фото Алексея Пирязева.

Noize MC: Пусть всё оружие в мире будет только из тульского пряника

Популярный исполнитель Noize MC, он же Иван Алексеев, искупал Тулу в драйве и лайтовой атмосфере. У Myslo для вас - сочный, красочный фоторепортаж от Алексея Пирязева. 

Нойза в Туле любят, в основном, школьники, в меньшей степени - студенты. За два часа до концерта поклонники собрались возле входа в ДК «Туламашзавод» - ждать кумира на морозе. Но толку от этого, в общем-то, не было: Иван Алексеев, едва приехав в наш город, сразу же приступил к репетиции. 

За десять минут до начала концерта Иван встретился с поклонниками. Но не со всеми, а особенными: теми, кто купил билет по специальной, более высокой цене.

Этот билет - их допуск к артисту.

Тулякам обещали общение с кумиром, но время поджимало, и пришлось ограничиться лишь автограф-сессией. Подпись фирменных дисков и постеров прошла почти в полной тишине. Зато когда туляк снял с себя футболку и попросил Ивана на ней расписаться, ребята оживились. 

- Теперь не буду ее стирать, - самодовольно сказал парень. 

Повторить ход захотели и девушки, но потом стеснение взяло над ними верх.

- В другой раз, - отмахнулись они. - Вы же еще к нам приедете, правда?

На что артист, улыбнувшись, ответил: «Конечно».

Но ребятам и этого было достаточно. А кто-то даже успел сфотографироваться на фоне любимого исполнителя. В конце импровизированной встречи - общее фото на память. 

Новую концертную программу Иван начал с неожиданной просьбы.

- Я прошу всех сейчас выключить свои телефоны. Если увижу, что кто-то снимает или сидит в соц-сетях, перейду на другую программу. И она будет не такой веселой, как эта. Так что убираем устройства в сумки и просто наслаждаемся моментом!

И, как ни странно, подействовало. Обычно фан-зона вся горит экранами телефонов: это и естественно, запечатлеть кумира и выложить в соц-сети с подписью «Это было круто» хочет едва ли не каждый. Но на концерте Нойза было в этом плане спокойно... . Люди ловили кайф здесь и сейчас. А видео можно и в интернете посмотреть, правда?

Но «фишкой» вечера стало не это, а необычный подарок. 

Туляк вручил артисту тульский пряник, но не простой, а в форме пистолета. Нойз не мог не оценить:

Пусть все оружие в мире будет только из тульского пряника. Никакой войны! Всем мир!

 

На концерте были не только забавные моменты. Среди прочих песен Иван исполнил заветную, трогательную, с грустной и правдивой историей - «Иордан». Нойз записал ее в 2015 году совместно с вокалисткой питерской группы «Атландида проджект» (Atlantida Project) Сашей Соколовой. А через несколько месяцев после этого девушка умерла. 

В память о ней Иван до сих пор поет эту песню. Туляки восприняли ее, как и положено: с пониманием и сочувствием. 

Концерт шел больше двух часов. За это время Иван исполнил любимые всеми произведения: «Жвачка», «Бассейн», «Из окна», «Танцы», «Выдыхай» и новые - «Кислотный дождь», «Питерские крыши», «Царь горы». 

 

Мы поговорили с фанатами Нойза МС, которые пришли на его концерт. Они рассказали, за что любят этого исполнителя, и почему выделяют его среди прочих. 

Артем Терехов

- Я прям фанат! Слушаю Нойза с детства. Его музыка особенная: она навевает ностальгию, но при этом не вгоняет в депрессию. Я считаю, такое свойство музыки - редкость. 

 

Екатерина Качуева

- Треки Нойза - бомба! Не могу сказать, что он исключительное лицо на современной российской эстраде, но его манера исполнения притягивает, а у незнакомого с его творчеством слушателя не вызывает раздражения. Многие мои друзья слушают его песни для поднятия настроения. Это и правда волшебное свойство музыки Нойза: напоминать людям о том, что жизнь многогранна и этим прекрасна. 

 

Наталья Исаева

- Большинство песен Нойза - в душу. Я слушала-слушала, и, наконец, решилась пойти на концерт - побывать в той атмосфере, которую он создает своими произведениями. Нойз отличается от других артистов того же жанра. Но чем, я сказать не могу: это просто чувствуется, передается на энергетическом уровне, поэтому трудно описать словами. 

Анна Лугинина

- Мне нравится Нойз МС за глубину музыки. Его песни не поверхностны, как у многих других, и несут смысл и бешеную энергию. Это мне по душе. 

досье Myslo

Нойз МС (Noize MC), Иван Александрович Алексеев, российский исполнитель и автор песен, родился 9 марта 1985 года в Ярцево (Смоленская область). 

Женат на Анне Алексеевой, в семье двое детей.

Играет на гитаре и клавишных. 

Музыка Нойза МС совмещает в себе речитатив с рок-композициями. 

Снялся в трех фильмах: «Розыгрыш», «Детка», «Про любовь».

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Автор: Вероника Левина, 9 декабря, в 17:18 +6
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