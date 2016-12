Где купить профессиональную косметику в Туле

Предлагаем несколько магазинов, которые специализируются на качественной профессиональной косметике по уходу за волосами и телом. Если вы хотите подобрать для ухода за собой средства, которые будут приумножать вашу красоту и молодость, – добро пожаловать!

Chop-Chop, мужская парикмахерская и магазин профессиональной косметики для мужчин

Chop-Chop — это не только одна из главных в России и крупнейшая в мире сеть мужских парикмахерских, но и магазин Chop-Chop Shop, который воплощает нашу тягу к красоте, этакий нессесер, в котором собраны лучшие средства по уходу за собой. В нем все, что может потребоваться уважающему себя мужчине, — шампуни, средства для укладки волос, ароматы, гели для душа, зубные пасты, джентльменские аксессуары и так далее. В общем, смотрите сами.



Подарочный сертификат Chop-Chop

На тот случай, если вы уже сломали голову, что подарить мужу, папе, брату, другу и просто хорошему человеку, у нас есть что предложить! Обещаем, подарок запомнится надолго.

Сертификат может быть оформлен на любую услугу. Цена: от 500 рублей.

Глина для волос Chop-Chop

Самый универсальный инструмент для борьбы с непослушными волосами. Четкая фиксация, матовый эффект, приятный запах. Цена — 1100 рублей.

Паста для волос Chop-Chop

Мягкая и деликатная, но в то же время уверенная фиксация. Подходит как для коротких, так и для длинных волос. Цена — 1100 рублей.

Шампунь и кондиционер Chop-Chop

Разработан при особом участии мастеров Chop-Chop, руки которых имели тенденцию страдать от постоянного воздействия обычных шампуней и кондиционеров. С шампунем Chop-Chop такой проблемы нет. Он бережно относится к коже и волосам — питает их энергией, придает объем и облегчает расчесывание. В основе парфюмерной композиции — бергамот и лаванда. Объем: 250 мл.

Средство для дополнительного ухода — бальзам, смягчающий волосы и созданный, чтобы работать в паре с шампунем Chop-Chop. Обладает легким освежающим эффектом. Объем: 250 мл. Цена — 1000 рублей каждый.

DAILY PROTEIN SHAMPOO BAXTER OF CALIFORNIA



Это девочкам нужны какие-то особые сложносочиненные шампуни. Мужчинам же достаточно базовых средств, из которых этот ежедневный шампунь — первый. Сделан из натуральных компонентов, обогащен протеинами, отлично пахнет. Объем: 300 мл. Цена — 1700 рублей.

DEODORANT BAXTER OF CALIFORNIA

Дезодорант с лёгким цитрусово-травяным запахом. Не вызывает раздражения даже на чувствительной коже. Твердый, не оставляет следов на одежде. Без алюминия и спирта в составе. Объем: 75 мл. Цена — 1600 рублей.

SUPER CLOSE SHAVE FORMULA BAXTER OF CALIFORNIA



Увлажняющий крем для бритья. Структура крема обеспечивает аккуратное бритье, не вызывающее раздражения и покраснения кожи. Содержащиеся в составе натуральные экстракты способствуют успокоению и восстановлению кожи. Объем: 240 мл. Цена — 1700 рублей.

Помазок HJM (сделано в Германии)



Недорогой и практичный помазок для бритья с ворсом из щетины кабана. Она жестче, чем барсучий ворс, и обеспечивает массажный эффект. Цвет: слоновая кость. Цена — 1000 рублей

Т-образная бритва Muеhle

Безопасная бритва MUEHLE R 41 с открытым гребнем была разработана для опытных любителей влажного бритья — это самый близкий аналог опасной бритвы. Более агрессивный угол между поверхностью кожи и лезвием делает бритье особенно чистым и эффективным. По сравнению с закрытым гребнем у бритвы с открытым гребнем лезвие изогнуто под другим углом и более открыто. Также открытая гребенка обеспечивает больший промежуток для сбора пены и сбритой щетины во время бритья, и лезвие остается чистым дольше. Цена — 4300 рублей.





AFTERSHAVE MOISTURISER UPPERCUT DELUXE (Австралия)



Увлажняющий бальзам после бритья, который прекрасно работает в паре с кремом для бритья Uppercut Deluxe. Успокаивает кожу, дает ощущение свежести, препятствует раздражению. Объем: 100 мл. Цена — 1500 рублей.



MONSTER HOLD POMADE UPPERCUT DELUXE (Австралия)



Едва ли не самое жесткое средство среди существующих помад. Его создали специально для самых сложных укладок, с расчетом на то, чтобы заданная форма держалась не один день. Основа: воск. Фиксация: 3/3. Текстура: легкий блеск. Масса: 70 г. Цена — 1950 рублей.



EUCALYPTUS OIL AND MENTHOL SHAVE FOAM LARGE PRORASO (Италия)



Пена для бритья на основе растительного стеарина, с эвкалиптовым маслом и ментолом. Тонизирует и освежает. Пена густая и очень мягкая — по такой бритва скользит идеально.

Объём: 300 мл. Цена — 800 рублей.

BEARD OIL PRORASO (Италия)



Бороду растить, как детей воспитывать, — это регулярная забота каждый день, чтобы волосы не ломались, были сильными и мягкими. Ну, для бороды-то есть масло от Proraso. А вот с детьми все немного сложнее... Объем: 30 мл. Цена — 1600 рублей.

Помада Reuzel (Голландия)



Продукт от легендарного барбершопа Schorem, который позволит вам управлять степенью фиксации и блеска. Объем: 113 г. Цена — 1600 рублей.

Одеколон At The Barber’s от Maison Martin Margiela



Не станем описывать все ноты, что составляют его аромат. Не будем также объяснять, почему он продается именно у нас. Просто вспомним (немного перефразировав) бессмертную строчку Канье Уэста из трека Ni**az In Paris — «What's that smell, Margiela?»

Объем: 100 мл. Цена — 5500 рублей.





SUAVECITO ORIGINAL HOLD (Америка)



Эта калифорнийская помада консистенцией похожа на крем и проста в нанесении. Позволяет корректировать прическу в течение дня без потери фиксации. Сохраняет форму на весь день и имеет отличительный запах, который нравится абсолютно всем. Основа: вода. Фиксация: 2/3. Текстура: сильный блеск. Объем: 125 г. Цена — 1500 рублей.





CLAY Mr. Natty (Англия)



Глина на каждый день: прекрасно фиксирует укладку и не блестит, поэтому незаметна на волосах. Недавно была признана лучшим мужским укладочным средством по версии американского GQ. Объем: 100 мл. Цена — 2000 рублей.





Эти и многие другие средства марок Baxter of California, CHOP-CHOP, MR NATTY, REUZEL, SUAVECITO, UPPERCUT, DAVINES, «БОРОДИСТ», LAYRITE, MUHLE, PRORASO, MARVIS, SCHMIERE вы можете найти в Chop-Chop.

Тула, Учётный переулок, 2.

А поболтать, узнать подробности или записаться на стрижку можно по телефону 8 (4872) 58-50-90 .

chopchop.me/city/tula

Группа ВК

Facebook

Инстаграм

Индустрия красоты, сеть магазинов профессиональной косметики

Компания «Индустрия красоты» предлагает покупателям профессиональную косметику для волос, лица и тела, ногтевого сервиса, а также профессиональную технику, расходные материалы и оборудование для салонов красоты.



«Индустрия красоты» работает на рынке с 2009 года, и за это время стала одной из самых крупных профильных компаний в нашем регионе.



К услугам клиентов компании:

Сеть специализированных розничных магазинов, где профессиональные продавцы-консультанты помогут определиться с широким ассортиментом и предоставят грамотную консультацию по интересующим вопросам. Учебная студия компании с удовольствием поможет парикмахеру, косметологу и мастеру маникюра, где в процессе обучения постигаются все аспекты использования представляемой профессиональной косметики. Гибкая система скидок и бонусов, которая будет накапливаться на магнитных картах постоянных клиентов компании. Для мастеров салонов красоты — эксклюзивные цены!





«Индустрия красоты» является официальными дистрибьютором известных брендов профессиональной продукции широкого ценового диапазона в разных направлениях деятельности в сфере красоты.



Косметика для волос: TEFIA, С: EHКО, CONCEPT, SELECTIVE PROFESSIONAL, BAREX Italiana, KEZY, NIRVEL, HAIR COMPANY, OLLIN, REVLON, PERICHE, EGOMANIA, L`OREAL PROFESSIONNEL, BRAZILIAN KERATIN TREATMENT COCOCHOCO.



Косметология: PREMIUM PROFESSIONAL, ANNA LOTAN, COSMOTEROS, MEDICAL COLLAGEN 3D, Аromajazz



Профессиональная косметика для ногтей: KINETICS, CND, TNL.



Профессиональная косметика для педикюра: CAMILLEN60, GEHWOL.



Депиляция: Depilflax, ARAVIA (сахарная депиляция).



Наращивание ресниц: Dolce Vita.



Косметика для визажа: CodeColor.



Профессиональные парикмахерские принадлежности и инструменты: MOSER, OSTER, SIBEL, JAGUAR, GA-MA, BaByliss, COIFIN, НW.

Расходные материалы: Игро, WHITE LINE.

Оборудование: Мэдисон, Золингер.

Вся продукция поставляется официально и только от производителей или официальных дистрибьюторов по России и имеет сертификаты (декларации) качества и выгодные цены.

«Индустрия красоты» предлагает своим покупателям новый бренд Tefia.

Это инновационная, современная, эффективная профессиональная косметическая продукция из Италии.

Продукция Tefia отличается уникальным подбором ингредиентов и использованием при производстве технологии Aqua Beauty System.

Это система специально подготовленной воды для достижения максимальной эффективности косметических средств.

Добро пожаловать в «Индустрию красоты»!

Тула, пр. Ленина, 52-б (вход со стороны улицы Л. Толстого)

8 (4872) 30-82-79 , 8 (919) 081-52-02

Тула, ул. Союзная, 11

8 (910) 164-17-21

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 2-й этаж)

8 (910) 942-48-96

Тула, пр. Ленина, 17 (ТЦ «Парадиз», 2-й этаж)

8 (910) 165-49-51

krasota71.ru

ShocoBeauty, салон-магазин



Компания ShocoBeauty специализируется на продаже натуральной профессиональной косметики и представляет одну из лидирующих компаний в этом направлении — «Шоконат» из Новосибирска. В ассортименте, представленном в салоне, имеется около 200 наименований профессиональной косметики по основным направлениям: шоколадная, винная, золотая, медовая косметика и др.

Вся продукция «Шоконат» может применяться как для салонного, так и для домашнего использования.

Компания «Шоконат» разрабатывает уникальные рецептуры совместно с учёными Академ-городка и Наукограда «Кольцово».

Косметика «Шоконат» — это продукция высочайшего качества, которая производится только из натуральных ингредиентов, не содержит искусственных красителей и консервантов.

Основными компонентами этой косметики являются какао-бобы, морские водоросли, красное вино, настоящее 24-каратное золото, различные эфирные масла и растительные экстракты.

Эти средства натуральной профессиональной косметики эффективно увлажняют, питают и омолаживают кожу, а также помогают в борьбе с целлюлитом и лишними килограммами.

Каждая женщина достойна иметь у себя дома маленький салон красоты! А шоколадная косметика «Шоконат» — это профессиональная линия премиум-класса, призванная удовлетворять самые взыскательные потребности любителей не только салонных процедур, но и качественной домашней поддержки красоты.

В интернет-магазине ShocoBeauty вы можете выбрать и приобрести:

маски и кремы для лица и тела,

шоколадное, золотое, водорослевое (ламинария), винное обертывание,

массажные масла,

альгинаты,

эффективные средства для волос,

косметику по уходу за руками и ногами и т. д.

Натуральная шоколадная косметика станет отличным подарком для женщин и мужчин к Новому году. Подарите любимым красоту!

Тула, ул. Советская, 47 (ТРЦ «Гостиный двор», 3-й этаж)

8 (950) 909-56-79

shocobeauty.ru

Группа ВК

Инстаграм