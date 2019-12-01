Лидер группы «АнимациЯ» в Туле: о творчестве, загранице и злободневных текстах

Фото Александрита Счастливого.

В пятницу вечером в Туле состоялось выступление рок-группы «АнимациЯ» с программой «HAPPY END». Как отмечает лидер группы Константин Кулясов, такое название программы – это своеобразное подведение итогов за 19 лет существования коллектива.

Более двух часов настоящих эмоций, живого звука и песен на злободневные темы. Зрители долго не отпускали музыкантов со сцены! Пришедшие на выступление услышали новые песни в рамках презентации нового альбома «Во!», так и давно знакомые и любимые многими «Родина», «Спички» и многие другие.

Константин Кулясов обещал зрителям, что в следующем году постарается приехать в Тулу с большим концертом в честь 20-летнего юбилея коллектива.

Костя Кулясов – лидер группы, умеет писать просто и ёмко. Казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек, и слова подхватила вся страна.

Команды Высшей Лиги КВН цитировали композиции группы, украинский «Квартал 95» делали каверы, а в проекте «Танцы на ТНТ» танцевали под эту музыку. Коллектив дебютировал в кинематографе саундтреками фильмам «Курьер из рая», «Скорый «Москва—Россия», «ЖЕНИХ», «Пурга», «Ананас», «Каникулы президента».

Перед концертом Myslo вместе с «Нашим Радио» пообщался с Константином Кулясовым.

– Вы начинали свою творческую карьеру с коллектива «Черный лед». Расскажите, пожалуйста, о нем.

– Нужно очень четко понимать, где все это родилось – практически в островном государстве под названием Чистополь. Там фактически не было выхода на «большую землю», ни физического, ни информационного. Когда зарождались коллектив «Черный лед» и коллектив «АнимациЯ», на дворе хоть и стоял 1997-й и 2000-й соответственно, в городе Чистополь на тот момент был примерно 1989-й. У нас не было нормальных барабанов и гитар, если у кого-то в городе была «Диаманта», то это уже было очень круто! Были старые акустические гитары «Урал» и «Ирис», мы их восстанавливали, если не было струн, натягивали струны со старых пианино. У нас даже была одна гитара, выпиленная из березы. И вот в таком виде все это зарождалось, поэтому назвать группу как-то иначе было просто невозможно. Такая история в центральной России закончилась в начале 90-х, а в Чистополе она существовала еще 1,5 десятилетия. Только когда у нас появился интернет, мы смогли узнать, что происходит вокруг, а появился он только примерно в 2004 году. С одной стороны мне стыдно за те первые работы, которые я вывесили в интернет, это был вопрос скорее тщеславия, недели профессионализма. Но любой начинающий автор идиот, он все, что ни напишет, выкладывает в сеть. Потому что его некому пнуть и сказать: «Что же ты делаешь? Подожди, подумай». Сейчас уже, с позиции моего опыта, мне за это как минимум неудобно, но с другой стороны историю не перепишешь. Мы до сих пор продолжаем учиться, каждый раз работаем над музыкой, чтобы играть ее более осмысленно.

– «Родина» была написана в Чистополе?

– Да, в 2012 году. Тогда же она стала популярной, но проблема тогда была в том, что песня популярна, а мы – нет. Мы же до 2016 года фактически не гастролировали. Когда вся страна пела «Родину», «Спички», «Журавли», «Ваньку», мы в этот момент работали, занимались тяжелым физическим трудом и только помышляли о том, чтобы сделать робкие попытки и выехать на «большую землю».

– Почему? Чего боялись?

– У нас не было никакого, кто бы занимался хоть какой-нибудь организацией этого процесса. А музыканты, как правило, самостоятельно не способны это сделать и занимаются исключительно творчеством. Как только появилась Ольга, наш директор, случилась у нас гастрольная жизнь.

– Последний альбом называется «Во!», а программа концерта программой «HAPPY END». Почему именно так?

– Чистопольский состав команды «АнимациЯ» уходит в небытие, история Золушки закончилась альбомом «Во!», поэтому и решили назвать таким образом эту программу.

– Столько было вариантов для названия новой пластинки, почему «Во!»?

– Наши законодатели придумали закон, который запрещает ругать власть. А я подумал о том, что русский язык велик и могуч, и можно придумать сколько угодно словосочетаний и оборотов, чтобы не обидеть никого и сказать то, что хочешь. Благодаря этому родилась эта песня «Во!» В ней нет ничего крамольного, это та же самая бытопись, те же разговоры, что мы ведем на кухне каждый день, только перенесенная на сцену. Те, кто ее услышат, фонетически услышат, о чем она.

– Насколько тяжело дался тебе этот альбом «Во!»?

– Альбом дался легко, песня «Белая береза» – нелегко. Нужно четко понимать, что все песни, за исключением «Роман» и «Happy End», которые вышли синглами, были написаны в течение полутора месяцев, я их буквально выпалил из себя. Я абсолютно не планировал в начале года выпускать альбом в этом году. Мы еще три года назад решили для себя, что будем выпускать все синглами, а тут попался на язык материал, ну и мы подумали, раз уж он родился, то можно и выпустить альбом.

– «Белая береза» очень яркая песня в твоем альбоме...

– Не представляешь, как тяжело она писалась. Три дня меня корежило, я бросал ее, не хотел дописывать, потом возвращался к ней, не знал, что делать. Трое суток безостановочно мой мозг работал над тем, чтобы максимально корректно и лаконично сформулировать тот поток мыслей, которые был у меня сегодняшнюю повестку.

– Песня очень злободневная, не знаю, корректно ли тебя сравнивать с Высоцким?

– Конечно, не корректно. Высоцкий такой многослойный, мне до его многослойности, как до Пекина. Хотя у нас с ним и еще с Петром Мамоновым есть одна общая черта – мы начали очень поздно писать песни. Осознанно, по серьезке, а не карапули какие-нибудь непонятные. Петр Мамонов в 28 лет, Высоцкий в 30 лет, ну и я примерно в 28.

– «АнимациЯ» приезжала в Тулу на финал битвы за «Нашествие». Тогда за сценой был разговор о предстоящем выпуске песни «Красиво».

– В дуэте мы спели ее с Сашей Ильиным, это вокалист группы «План Ломоносова», великолепный певец и актер. Мы с ним познакомились совершенно случайно пару лет назад в гримерке на концерте у общих знакомых, потом еще раз встретились на фестивале. То есть общение складывалось на уровне «привет-пока», а в апреле, когда у меня не было написано еще ни одной песни для этого альбома, по дороге из Магнитогорска в Оренбург мне пришла песня, и в гримерке Оренбурга я ее записал под гитару и в этот момент услышал в ней отчетливо голос Саши. Я с присущей мне скромностью отправил ему предложение и через три минуты он ответил, что согласен и добавил, что «оторопел» – это точный синоним вместо мата.

– Текст нашел своего исполнителя?

– Да, считаю, что это абсолютно его песня. Я никогда особо не стремился делать дуэты, а тут мне показалось, что это будет уместно. Это второе дуэтное исполнение, первое было с «Аффинажем», и теперь с Сашей.

Что касается текста песни «Красиво», то в ней используется одно нецензурное слово, я не мог другое подобрать, пробовал, но по экспрессии подходит именно оно. Тему же про часы некоторые раскритиковали, но на самом деле можно же было и не про часы написать, просто именно это слово тогда мне на язык попалось. А чтобы не обидеть чувства верующих, мы с Сашей, завершили песню так: «Я лежу смотрю на облака, это так красиво. Где-то там, наверное, есть бог, это так красиво». Это, наверное, главная фраза в этой песне.

– В альбоме есть песня не твоего авторства. Расскажи о ней.

– Представлять по одной песне чужого авторства – это стало уже традицией на протяжении шести альбомов . В этот раз я представляю песню, написанную молодым человеком из Дубны – Эльдусом Сайфулиным. На мой взгляд, он пишет великолепные песни, но по каким-то непонятным причинам, он остался до сих пор неизвестным. Таким образом я хочу ему помочь и рассказать о нем. А песня называется «Колыбельная».

– Как слушатели восприняли новый альбом?

– 70 на 30. 30% слушателей не поняли, почему так произошло, откуда такие видоизменения в выстаиваемой риторике человека, который пел «Родину» и «Спички».

– Ты пытался как-то это изменить, переубедить?

– Нет. Я вообще никогда никого ни в чем не пытался убедить и не призывал. Я вообще считаю, что при сегодняшнем развитии интернета и информационном потоке человек вполне способен переключить свой мозг на 1000 и 1000 артистов и не слушать, если ему не нравится.

– Сейчас тур группы «АнимациЯ» – электрический, полный, как говорится, фарш. Когда будет перерыв, будет ли во врем его акустический концерт с Рушаном Аюповым и Пашей Савиным?

– Я же сейчас не раскрою секрет ни для кого, что концерты выкупаются промоутерами, так вот у нас сейчас концерты выкупаются уже на осень 2020 года. По тем датам, которые я вижу, у меня останется свободными середина августа и начало октября на акустическую историю. Все остальное время у меня будет занято.

– Как расслабляешься после таких плотных графиков?

– Мы все уже привыкли к жизни на колесах или в воздухе, в разных гостиницах. Порой просыпаешься утром и, если это поточный тур, даже не понимаешь, в каком ты городе. Но! После этого нужно приехать и накопившийся материал реализовать: откорректировать, дополнить, дописать, если это была видосъемка, сделать монтаж. Я честное слово даю, что за последние три 3,5 года отдыхал не больше трех-четырех дней в году. Один раз меня позвали, и я с семьей и директором Ольгой на пять дней отправились в Золотую бухту в Анапу. Мы просто лежали и смотрели в небо и ничего больше не делали. В феврале прошлого года так получилось, что мы прожили четыре дня в Сочи. В этом году мне удалось пожить три дня в Алма-Ате.

– За границу принципиально не летаешь?

– Я загранпаспорт сделал три года назад, но так до сих пор никуда не выезжал. Был в Казахстане, Кыргызстане, Белоруссии, но это постсоветское пространство. В этом году меня вновь позвали в небольшой тур по США, я до этого дважды отказывался. А тут подумал и решил, что в качестве туризма мне это интересно. А в США без шенгена не получится попасть. Поэтому мне вынуждено придется где-то отдохнуть несколько раз. Говорят, что проще всего в Финляндию съездить, но на самом деле меня ею не удивишь. Я на Кольском полуострове и в Корелии провел столько времени своей жизни, что ничего нового я там не увижу. Я бы с удовольствием съездил бы в Прагу, погулял бы там на денек.

– То есть тебе комфортнее в городе, нежели на природе?

– Я не сторонник того, чтобы поехать в Тунис и лежать там под пальмой. А что касается природы, то тут отдельная история. Привезли нас в Новгородской области в селение под названием Любытино. И я просто офигел, это же маленькая Швейцария, только у нас, в России. Это черные водопады, охристое дно, черные болота, горнолыжный курорт и увесистые елки с заснеженными лапами. Мы жили на склоне у водопада, я с балкона выходил, и он был передо мной! Когда туда попадаешь, думаешь: я хочу так жить.., только дайте интернет. Наверное, потому что нет интернета, поэтому там так и красиво.

– Ты в своем инстаграме писал о том, что ходил на премьеру фильма «Анатолий Крупнов. Он был...». Как тебе?

– Я считаю, такие фильмы просто необходимо: насколько это рентабельно. Наверное, я неправильное слово подбираю, но никуда от экономической составляющей не денешься. Таких режиссеров нужно поддерживать, она очень детально постарались рассказать всю творческую историю Крупнова, подобного фильма о нем еще не было. Я об этом и говорил в социальных сетях.

– А сам бы не хотел чем-то подобным заняться?

– Я бы с удовольствием это сделал, но почему-то в моей жизни никак не попадаются такие замечательные люди. Я понимаю, что всем хочется кушать, но на старте любой идеи, денег, как правило, нет. А за кадром происходит много безумных вещей, и я с удовольствием взял хотя бы одного оператора и погнал по стране снимать документальный фильм.

– Какой самый ценный совет получил в своей жизни и от кого?

– От Ильи Черта. Это был 2009 год, осень, ночь звездная. Мы с ним стояли на улице, и он мне сказал, что нужно писать только о том, что тебя волнует по-настоящему. А если высасывать из пальца, то нифига не получится. И я с тех пор стараюсь не отступать от этого совета, и вроде все получается. На самом деле много людей, которые попадались в моей жизни, были моими учителями, но если я сейчас всех начну перебирать, то это будет очень долго.

– Если б ты встретил бога, чтобы ты у него спросил?

– «Зачем мы здесь?» Пусть это банальный вопрос, но я бы, наверное, так и спросил бы. Потому что сегодня человечество, которое присутствует на земле-матушке, меня пугает. Мне кажется, что человечество в целом занимается постоянно не только самоуничтожением, но и уничтожением той планеты, на которой мы живем. Делает это намеренно и планомерно. У меня есть предположение, что мы находимся в самом финале, пиковом состоянии развития нашей цивилизации и, наверное, скоро все это должно схлопнуться.

– То есть, если говорить современным языком, мы антиглобалист?

– Ну, типа да.

– Какой самый памятный подарок на концертах вам дарили?

– В Туле мне подарили в мой первый приезд в 2014 году огромный самовар с логотипом группы. Он у меня до сих пор стоит, он не пылится, мы его протираем. Огромное количество портретов дарят, недавно в Твери мне подарили длиннющую расписанную ложку в стиле историй наших песен, был еще огромный пряник в полстола. Один человек мне даже пытался подарить пистолет, но я корректно отказался. Было очень много разных подарков.

– Прошлый раз на твоем концерте, все были уверены, что ты не пьешь. Так ли это?

– Я никогда не был трезвенником-язвенником, у меня не стоит на это табу. Но и повального пьянства тоже никогда за мной не замечалось. У меня есть знакомые музыканты, которые неделями уходят в запой. Я этого понять не могу. Если я выпил, то, как все нормальные люди, я еще месяц на алкоголь смотреть не могу.

– Были случаи в группе «АнимациЯ», когда за пьянство увольняли музыкантов...

– Да, конечно. У нас «сухой» закон – до концерта нельзя пить. А если мы едем в какой-то поточный большой тур, то это большая нагрузка на организм. Для сравнения, если кто-нибудь из зрителей хочет попробовать постоять на сцене, но не может этого сделать, то пусть возьмет беговую дорожку, занесет в горячую баню и пробежит два часа. И тогда полная палитра ощущений будет ему доступна.

– Группа «АнимациЯ» популярна. Тебя узнают на улице?

– Сейчас огромный информационный идет у людей, а от этого очень маленькое количество артистов, которым на улице на дают прохода. Ну, наверное, такими артистами являются Сергей Шнуров или Вася Вакуленко, которые узнаваемы в интернете и на улице. А большинство артистов, таких как я, мы абсолютно спокойно передвигаемся, можем ездить в метро, ходить по улице и становимся узнаваемыми только тогда, когда выходим на концертную площадку. Узнают меня на улице крайне редко. Я молодой москвич, и был случай, когда я выхожу из метро рано утром – приехал с аэропорта с гитарой, а через пару часовв интернете появились фотографии. Кто-то исподтишка сфотографировал меня, но не подошел.

– А тебе хочется, чтобы меня узнавали?

– Такого я на себе еще не испытывал, но я всегда корректно отношусь к своей публике и с благодарностью.