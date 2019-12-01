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Ольга Бузова показала Туле THE BEST: фоторепортаж с концерта
Организатор события - концертное агентство Росгастроли rosgastroly.ru

Ольга Бузова показала Туле THE BEST: фоторепортаж с концерта

Певица и блогер представила новую музыкальную программу в тульском Concert Hall.

Ольга Бузова побывала в нашем городе с концертом 30 ноября. Но еще до приезда «разжигала» тульских поклонников в своем Instagram. Звезда сфотографировалась с голыми плечами (а может и не только плечами), спрятавшись за огромным букетом.

«Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», — написала Бузова.

Поклонники в комментариях гадали: «Ты там голая что ли?», «Голая?!». За 14 часов фото набрало 287 тысяч лайков.

…В Туле Ольгу приняли горячо! За время концерта Ольга бесчисленное количество раз меняла образы. А пока она переодевалась, на первый план выходили крепкие парни из ее подтанцовки. Это буквально сводило с ума молоденьких девушек в зале. К слову, именно они составляли большую часть зрителей.

А когда танцоры снимали футболки (эдакий мини-стриптиз), в зале стоял дикий визг!

«У меня отношения с мужчинами как-то не складываются, а вот с городами — очень даже!» — сказала Ольга, вновь намекая на «взаимную любовь к Туле».

Зрители отблагодарили: задарили Ольгу Бузову цветами, преподнесли большой тульский пряник.

Myslo подготовил для вас большой фоторепортаж с концерта.

Галерея
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 1
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 2
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 3
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 4
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 5
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 6
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 7
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 8
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 9
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 10
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 11
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 12
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 13
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 14
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 15
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 16
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 17
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 18
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 19
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 20
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 21
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 22
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 23
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 24
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 25
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 26
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 27
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 28
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 29
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 30
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 31
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 32
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 33
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 34
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 35
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 36
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 37
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 38
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 39
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 40
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 41
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 42
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 43
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 44
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 45
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 46
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 47
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 48
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 49
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 50
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 51
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 52
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 53
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 54
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 55
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 56
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 57
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 58
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 59
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 60
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 61
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 62
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 63
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 64
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 65
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 66
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 67
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 68
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 69
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 70
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 71
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 72
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 73
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 74
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 75
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 76
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 77
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 78
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 79
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 80
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 81
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 82
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 83
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 84
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 85
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 86
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 87
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 88
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 89
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 90
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 91
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 92
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 93
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 94
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 95
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 96
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 97
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 98
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 99
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 100
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 101
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 102
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 103
Ольга Бузова, Тула, 2019, Фото: 104
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 13:33 −9
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