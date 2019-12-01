Ольга Бузова показала Туле THE BEST: фоторепортаж с концерта

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Ольга Бузова побывала в нашем городе с концертом 30 ноября. Но еще до приезда «разжигала» тульских поклонников в своем Instagram. Звезда сфотографировалась с голыми плечами (а может и не только плечами), спрятавшись за огромным букетом.

«Тула — любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля», — написала Бузова.

Поклонники в комментариях гадали: «Ты там голая что ли?», «Голая?!». За 14 часов фото набрало 287 тысяч лайков.

…В Туле Ольгу приняли горячо! За время концерта Ольга бесчисленное количество раз меняла образы. А пока она переодевалась, на первый план выходили крепкие парни из ее подтанцовки. Это буквально сводило с ума молоденьких девушек в зале. К слову, именно они составляли большую часть зрителей.

А когда танцоры снимали футболки (эдакий мини-стриптиз), в зале стоял дикий визг!

«У меня отношения с мужчинами как-то не складываются, а вот с городами — очень даже!» — сказала Ольга, вновь намекая на «взаимную любовь к Туле».

Зрители отблагодарили: задарили Ольгу Бузову цветами, преподнесли большой тульский пряник.

Myslo подготовил для вас большой фоторепортаж с концерта.