Когда пора идти на прием к психотерапевту?

Психолог, психотерапевт, психиатр… для начала давайте разграничим эти понятия. Если говорить просто, то психолог – это консультант, диагност, не имеет медицинского образования способен помочь человеку найти выход из сложной ситуации, выяснить причины конфликта и найти способ погасить его, занимается психокоррекцией. Психиатр – врач, он лечит людей с сильными расстройствами психики, как правило, в стационаре с применением лекарственных средств и различных процедур.

Психотерапевт – по сути объединяет в себе две предыдущие специальности. Это врач-психиатр, прошедший дополнительную подготовку. Он может назначать препараты, но в этом не всегда есть необходимость. Основной инструмент психотерапевта – беседа и различные психотерапевтические техники. Многие считают, что психотерапия это длительный процесс, однако это далеко не всегда так.



С 2017 года в Туле работает «Центр психотерапии доктора Бутузова П. А.», который помог сотням людей справиться с различными расстройствами психики и начать новую счастливую жизнь. Основатель Центра, Павел Бутузов, врач-психиатр,психотерапевт, заведующий женским психиатрическим отделением ГУЗ «ТОКПБ №1 им.Н.П.Каменева» собрал команду профессионалов, специализирующиеся на различных областях психиатрии и психотерапии.

Myslo побеседовал с Павлом Бутузовым и узнал, в каких случаях стоит обратиться за помощью к психотерапевту.

– Наши пациенты – это люди с депрессиями, нарушениями пищевого поведения – анорексия или булимия, подростки с различными видами зависимостей, сексологические расстройства. Однако 80% это те, кто страдает тревожными расстройствами и паническими атаками.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Что такое паническая атака?

– По сути это глубокий хронический стресс, который начинает выражаться в реакции симпатической вегетативной нервной системы - тот самый диагноз, который раньше называли ВСД. По сути это то, что НЕ надо лечить препаратами. Это просто человек испугался реакции своей же собственной лимбической системы, той самой, которая призвана нас спасать. Самые частые проявления: учащение сердцебиения, повышение давления, ком в горле, страх потерять сознание во время приступа, тошнота, головокружение. Все это может быть как вместе, так и отдельными симптомами. Классическое развитие этого расстройства начинается с появления «стимула», к примеру чрезмерное повышение давления и сердцебиения на фоне стресса… Человек может испугаться этих симптомов (вполне нормальных при стрессе), а дальше… Он залезает в Яндекс и там узнает, что это паническая атака, и она не лечится, а Гугл говорит, что это инфаркт. Начинается отслеживание симптомов, хождение по врачам, и со временем обычная тревога перерастает в страх. По сути паническая атака это «страх страха».

Это самый частый механизм, однако это то расстройство, которое может возникнуть, казалось бы, на ровном месте. Но на самом деле причина есть всегда. Лечение ПА каждый раз это как детективный сериал, т.к. пока пациенту точно не показать механизм образовавшихся симптомов успеха в терапии не видать.

– Большая часть визитов ваших пациентов связаны с тревогой и паническими атаками. Отчего это заболевание так распространено?

– Что вызывает тревогу? Каждый человек каждую секунду о чем-то думает, а думаем мы образами, но эти образы создаются на основе наших воспоминаний. Например, у меня есть хобби - я реставрирую мотоциклы. Если я сейчас представлю, как я отправляюсь в гараж и занимаюсь там мотоциклами, то получу удовольствие от этой мысли. Если вы сейчас предоставите, что идете реставрировать мотоцикл, не имея опыта в таком роде занятий, то вы устанете, пытаясь представить это. Это говорит о том, что наше мышление может работать только на основе того, что мы получили.

Совет «Мыслите позитивно» работает только при условии, что вы сами сделали что-то позитивное. Только после этого появится позитивное мышление. Если человек много времени проводит в соцсетях, у него начинается гормональный дисбаланс, серотонин падает, и появляются навязчивые мысли. Но навязчивые мысли должны быть из чего-то. А если ничего хорошего не происходит, то проще чего схватить что-то тревожное. Например, сердце застучало, и думать только об этом. Чем больше мы об этом думаем, тем больше увеличивается наш тревожный фон. Это в упрощенном формате.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Если взять в целом, то в нашей стране не так много людей обращаются за помощью психотерапевта. Стесняются ли ваши пациенты того, что приходят на прием?

– Есть два типа пациентов: те, кому реально плохо, и те, которые хотят сделать свою жизнь ещё лучше. Вот последние, выходя от меня, пишут в своих сторис: «Я был (-а) у своего психотерапевта». Они этим хвастаются, мол, у меня есть личный психотерапевт, у меня есть поддержка и т.д. – американская модель, где визиты к психотерапевту – норма жизни. Первые же, возможно, стесняются рассказывать о своем недуге, из-за стигматизированного отношения в России к психическим расстройствам: если мне выписывают таблетки, значит, я больной. Но и это как правило проходит, потому что они понимают, что подобные расстройства очень распространены сегодня, и они далеко не одиноки в своей проблеме.

– В чем заключается задача психотерапевта?

– Задача наших врачей – изменить реакцию и установки, которые в основном не объективны. В нашей стране, особенно поколение 80-90-х воспитывались в двух базовых чувствах – стыд и обида. Их можно найти практически у каждого. Например, приходит ко мне на прием женщина, я прошу ее составить список дискомфортных ситуаций, включая неадекватные поступки, которые она никогда совершать не будет. И оказывается, что пробежать голой по площади – 8 баллов, а обсудить сексуальную жизнь с мужем – 10 баллов. То есть с этим как раз мы и работаем, меняем искаженную логику и помогаем пациенту разобраться в себе.

– Как выглядит прием у психотерапевта?

– Начинается он обычного разговора. Профессиональный психотерапевт как правило за первые 10 минут выясняет, что тревожит человека и в чем причина его недомогания. В зависимости от состояния пациента и его сложности определяется тактика лечения. Это могут быть психотерапевтические тактики: когнитивно-поведенческая терапия, гипноз, транзактный анализ, гештальт-терапия и другие. Возможно, нужна и медикаментозная поддержка. При правильной терапии таблетка становится своеобразной подушкой безопасности, которая позволяет человеку плавно вернуться к нормальной жизни и начать реализовывать задания психотерапевта и изменять реакции, чтобы когда мы прекратим прием препаратов не было «отката» Но в первую очередь все зависит от самого пациента и его родственников. Они обязательно должны выполнять те рекомендации, которые мы им даем. Первый сеанс направлен в основном на понимание человеком его проблемы, осознание ее и формирование стратегии работы. Далее он получает задание и отправляется в свою реальную жизнь и начинает ее менять. Врачи нашего центра всегда сохраняют контакт с пациентами в мессенджерах между сеансами. Иногда достаточно одно – двух посещений, кому-то требуются месяцы. Но в среднем эффект достигается после 4-5 сеансов.

– Какие специалисты ведут прием в вашем Центре?

– Детский психиатр, психотерапевт, психиатр-гипнотерапевт, нарколог и в ближайшее время добавится сомнолог. Последний специалист очень важен, потому что практически все психические расстройства начинаются с нарушений сна. Поэтому без его коррекции не бывает нормальной психотерапии. Индивидуальный подход к каждому пациенту и междисциплинарное взаимодействие специалистов - залог наилучшего результата. Каждый наш доктор – высококлассный специалист в своей области, а вместе они – отлаженный механизм оказания необходимой, всеобъемлющей и всесторонней помощи. Мы уверены, что каждый человек, обратившийся к нам за помощью, уникален и требует особого отношения. В нашей работе неприемлемы формализм и равнодушие. Главная миссия «Центра психотерапии доктора Бутузова П.А.» в оказании полного объема необходимой психотерапевтической помощи каждому, кто в ней нуждается.

Психотерапевт в Туле:

Центр психотерапии доктора Бутузова П. А.

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