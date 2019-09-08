Крутые автомобили представили в Туле на фестивале «Пушка»

Фото Александра Каналина.

В Туле в очередной раз на территории «Ликёрки Лофт» прошел автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. Тулякам продемонстрировали лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

Туляки увидели уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур.