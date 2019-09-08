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Крутые автомобили представили в Туле на фестивале «Пушка»
Фото Александра Каналина.

Крутые автомобили представили в Туле на фестивале «Пушка»

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В Туле в очередной раз на территории «Ликёрки Лофт» прошел автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. Тулякам продемонстрировали лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

Туляки увидели уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур.

 

Stance — культура низких машин. К ней относятся VW, ВАЗ, Opel, BMW и все остальные марки и модели автомобилей, выдержанные в общих традициях — правильные диски и посадка, а также наличие изюминки, позволяющей автомобилю отличаться от себе подобных (например, редкие OEM-фары от Golf MK2 Rallye на Jetta MK2 и т. д.).

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Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 26
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Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 28
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 29
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 30
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 31
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 32
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 33
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 34
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 35
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 36
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 37
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 38
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 39
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 40
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 41
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 42
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 43
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 44
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 45
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 46
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 47
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 48
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 49
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 50
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 51
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 52
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 53
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 54
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 55
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 56
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 57
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 58
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 59
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 60
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 61
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 62
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 63
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 64
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 65
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 66
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 67
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 68
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 69
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 70
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 71
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 72
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 73
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 74
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 75
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 76
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 77
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 78
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 79
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 80
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 81
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 82
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 83
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 84
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 85
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 86
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 87
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 88
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 89
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 90
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 91
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 92
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 93
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 94
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 95
Фестиваль "Пушка" в Туле, Фото: 96
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:26 +2
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