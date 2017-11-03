30 лет «На высоких каблуках»: любовь или самообман?

Фото Елены Колотевой.

Когда на афишах мелькают такие имена, как Нонна Гришаева и Эвклид Кюрдзидис, ждешь wow! «История о многолетней и неувядающей любви, забавная и немного печальная», – многообещающе говорилось в программке. «Заманчиво», – думаешь ты и покупаешь билет на спектакль. В идеале – в первый ряд, чтобы как следует насладиться потрясающей актерской игрой.

И вот третий звонок, и перед зрителем оказывается двухуровневая сцена: нижняя – для сюжетной линии, верхняя – для бэка – музыкального отвлекающего маневра. Главная площадка заполняется теплым уютным светом. Постель, тумбочка эпохи СССР, шампанское и 25 алых роз – в такой атмосфере мы застаем главных героев комедии.

На дворе 1975 год. С этого момента и до развязки (2005 год) на сцене присутствует еще один, только незримый герой – время. Оно сталкивает москвичку Веру (Нонна Гришаева) и жителя Одессы Костю (Эвклид Кюрдзидис) в различных обстоятельствах.

Оба героя женаты, у каждого – своя, вроде бы счастливая семья.

Но непреодолимая сила заставляет их на протяжении 30 лет находить новый повод для романтической встречи.

Есть в пьесе и символ – тот самый букет алых роз. Он сопровождает влюбленную пару на каждом свидании – от крышесносной юности до преклонных лет. Неувядающие цветы, которые появляются во всех сценах комедии, по задумке, – олицетворение вечной, не подвластной времени любви. Но, на мой взгляд, роль букета совсем иная – напоминать главным героям об их трусости и нерешительности.

Будучи семейными людьми, Вера и Костя все 30 лет пытаются принять самое важное в жизни решение – уйти от законных супругов. Но постоянно находится повод оставить всё на своих местах: для Веры – деньги супруга, для Кости – эмоциональная зависимость от жены. Замкнутый круг, разорвать который – значит полностью перевернуть свою жизнь. На это ни он, ни она пойти не могут… Даже ради настоящей любви.

По ходу спектакля становится ясно: на самом деле герои и не стремятся к созданию союза. Статус любовников устраивает обоих. Такие отношения Вера называет «на высоких каблуках», а редкие встречи с Костей для нее – стимул выглядеть на все 100, минуя застиранные халаты, растрепанные волосы и домашние тапочки.

Такие повороты вводят зрителя в ступор: что всё-таки перед нами – любовь или игра? Но кульминация так и не наступает. Время, несмотря на заявленную решающую роль в сюжете, никак не меняет героев: статичность характеров ставит вопрос об уместности громкой заявки. С каждой новой сценой становится, откровенно говоря, скучно.

Цепляют только превосходные, но редкие выходы музыканта Ивана Замотаева. Спускаясь с верхней музыкальной площадки, он периодически вмешивается в жизнь главных героев. Его сценки не играют решающей роли в сюжете, но заставляют зал безудержно смеяться.

Открытый финал должен заставлять зрителя задуматься. Со мной это не сработало. А вот что пишут в интернет-отзывах другие зрители:

Сергей Стецко:

– Шикарный спектакль. Великолепная Гришаева. Удивительна по стилистике подача каждой сцены. Сам сюжет очень увлекателен. Гармонично перемежаются смешные и чувственные моменты. Смотрится на одном дыхании. Очень напомнило «Чешское фото», когда Калягин со Збруевым играли в Ленкоме… Похожее впечатление, как 20 лет назад. Большое спасибо режиссеру.

Роман Лапин:

– Откровенно плохо, ушли после первого акта. Всё как-то грустно, фальшиво, несмешно. Не понимаю, откуда в интернете столько положительных рецензий?! Брал билеты, специально прочитав отзывы. Эвклид ужасен: одесский акцент то появлялся, то пропадал, играть человека со связями ну никак у него не выходило. В общем, никакой спектакль, жаль потраченных денег и времени.

Ирина Панина:

– Музыка... Музыка с большой буквы! Живое исполнение Ивана Замотаева сравнимо с исполнением классиков советской эстрады. Его подача голоса и перевоплощение выше ожиданий. Замотаев BAND – талантливо сплоченный коллектив. Игра великолепна! Сюжет до боли знаком каждому зрителю, и это чувствуется в тихих шушуканьях в зале, в антракте и после в гардеробной. Овации заслуженны, букеты адресно верны.

Анастасия Гудкова:

– Ярким образцом юмора из этого спектакля служит диалог в начале первого акта:

– Может, я тебя от изнасилования спас!

– Это как?

– Уговорил...

Ушли с мужем во время антракта.