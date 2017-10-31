Порадуйте близких вниманием: выбираем подарки на предстоящие праздники

Скоро стартует пора праздников. А это значит, надо отправляться по магазинам в поисках подарков, которые порадуют ваших членов семьи, коллег и друзей. Myslo предлагает свою помощь!

Green-Декор, флористический салон

«Green-Декор» — это не просто салон для профессиональных флористов, декораторов и любителей прикладного искусства, это — целый уютный мир для тех, кто хочет добавить в жизнь своих близких немного красоты и праздника.

Материалы для создания букетов и композиций, искусственные цветы, растения и деревья, флористические панно и композиции, упаковочные материалы, ленты, разнообразные предметы декора, изготовленные из различных природных и искусственных материалов, вазы, декоративные фигуры, сезонные сувениры — все это вы найдете в «Green-Декор».

Согласитесь: здесь вы найдете идеальный подарок для человека, ценящего гармонию и красоту.

Для создания особенной атмосферы в доме близкого человека вы можете предложить свой вариант цветочной композиции, в который, возможно, вы влюбились на одном из сайтов. Флористы «Green-Декор» с удовольствием воплотят в жизнь ваши любые, даже самые смелые дизайнерские идеи.

Искусственные цветы, растения и деревья — сейчас особый тренд. Такой подарок не доставит человеку хлопот: за ними не нужен тщательный уход, достаточно просто протирать листочки от пыли.

Благодаря технологии real touch искусственные растения, которые предлагает «Green-Декор», практически неотличимы от живых и по внешнему виду, и на ощупь.

Если вы очарованы многообразием ассортимента «Green-Декор» и не знаете, какой подарок лучше выбрать, не расстраивайтесь: опытные специалисты салона дадут вам полезные советы.

Они могут изготовить для вас композиции и букеты любой сложности из искусственных цветов и сухоцветов, фруктов и овощей, конфет к любому празднику.

Букеты из конфет могут быть выполнены в корзинах, коробках разного размера и разных форм, либо быть в виде фигур (например, корабля, зонтика, сумочки и т. д. ).

Букеты из овощей и фруктов могут быть тематическими, например «Букет к чаю» с набором пряностей для чайной церемонии, «Новогодний сюрприз» с баночкой икры или букет «Овощная тарелка», «Фруктовая тарелка» и т. д. Такие букеты выглядят необычно, очень вкусно пахнут и всегда вызывают бурю положительных эмоций!

Если у вас уже есть подарок, но вы не знаете, как его оформить, специалисты «Green-Декор» подберут для вас красочную, изысканную упаковку.

В «Green-Декор» вы найдете новинку этого сезона — топперы. Они представляют собой стильные объемные надписи с пожеланием или поздравлением, вырезанными из дерева. Благодаря длинной палочке, топпер удобно крепится в букете, композиции или даже торте любого размера.

С его помощью можно поздравить, поблагодарить, поднять настроение, создать атмосферу праздника. Даже когда букет завянет, а вкусный тортик закончится, топпер останется милым напоминанием о Вас!

До 15 января 2018 года в «Green-Декор» действует скидка 50% на изготовление новогодних композиций, авторских ёлок и рождественских венков,

и 20% – на букетные цветы длиной свыше 50 см.

Для получения скидки обязательно скажите, что вы узнали про эту акцию на Myslo.

Приходите в «Green-Декор» и оцените все многообразие выбора!

Тула, Красноармейский пр., 30

8 (4872) 79-29-46

green-dekortula.ru

Интернет-магазин «Чай & Кофе»

Изысканные сорта чая и кофе в красочной подарочной упаковке — прекрасный подарок к Новому году. Его оценят как гурманы, так и простые потребители — люди, которые ограничиваются употреблением этих напитков только по утрам.

Интернет-магазин «Чай & Кофе» — это товары по оптовым ценам. Недавно он презентовал новогоднюю коллекцию — продукцию, тематически стилизованную под наступающие зимние праздники. Здесь вам и самовары, и елочные шарики, и статуэтки с новогодней символикой — упаковки, в которых находятся различные сорта чая и кофе. С полным ассортиментом вы можете ознакомиться здесь.

Каждая упаковка — словно произведение искусства. Оригинальные варианты оформления будут радовать ваших близких даже после того, как содержимое емкости кончится. Взгляните сами! Myslo рассказывает о самых популярных товарах из новогодней коллекции.

Это чай «Рождественсикий»:

Черный цейлонский байховый крупнолистовой чай, с цедрой апельсина, корицей, кусочками миндального ореха, инжира и гвоздики… Пожалуй, отлично подойдет к любому сладкому лакомству на праздничном столе!

Классический черный чай: для любителей традиционного чаепития:

Внутри Деда Мороза — 100-процентный цейлонский зеленый чай с натуральным маслом бергамота.

И цена приятно удивляет: всего 84 рубля за упаковку. Такой милый презент можно преподнести всем своим близким.

А это — чай листовой Hilltop «Волшебная луна:

Снежная королева» с изображением героини одноименной сказки. Он — прекрасный подарк для ваших близких или просто повод собраться у стола. Волшебная луна — необычная смесь цейлонского черного чая и байхового зеленого чая. Необычная, как сама тайна… С добавлением лепестков подсолнечника, розы, плодов шиповника и кусочков папайи.

А вот и символ наступающего года — собака!

Внутри — цейлонский черный чай. Вы можете выбрать различные варианты оформления на сайте магазина.

Ещё один экземпляр новогодней коллекции - классический чёрный чай производства Шри-Ланки в чудесной упаковке:

На фото — купаж индийского и цейлонского черного крупнолистового чая и китайского зеленого чая сенча с добавлением цветов розы, жасмина, подсолнечника и сафлора, ароматизированный натуральными маслами в жестяной подарочной шкатулке и прозрачном блистере.

Чай "Черный лист" — особо крупнолистовой цейлонский черный чай с насыщенным ароматом и терпким послевкусием:

Время выбирать подарки в интернет-магазине «Чай & Кофе»!

Тула, Одоевское шоссе, 130

Оптово-продовольственный комплекс «Тропик», склад 5/8

+7 (910) 946-53-53

coffee-tula.ru

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Студия праздника SHAR71

Новый год, наверное, — самый любимый праздник как детей, так и взрослых. Это пора детских утренников, корпоративов, дружеских и семейных встреч. Для того, чтобы эти мероприятия прошли на высшем уровне, необходимо грамотно подойти к их организации. А помочь вам в этом могут только профессионалы — ведущие и аниматоры, за плечами которых — сотни невероятных торжеств!

Студия праздника SHAR71 — именно то, что вам нужно. Специалисты компании сделают ваш новогодний праздник незабываемым!

SHAR71 занимается оформлением воздушными шарами и композициями из них. В спектре услуг компании вы всегда можете найти то, что даст вашему празднику красивую «упаковку».

Здесь вы найдете и фигуры из шаров, и букеты из них! А еще SHAR71 предлагает нанесение логотипа или любого изображения на воздушные шары: благодаря уникальным современным технологиям рисунок остается ярким долгое время!

Внимание: при заказе организации новогоднего утренника в SHAR71 вы получаете подарок — шар сюрприз!

«Фишкой» вашего новогоднего праздника могут также стать светящиеся гелиевые шары. SHAR71 доставит их в любое удобное для вас место!

SHAR71 занимается не только оформлением. В команде компании — ведущие и аниматоры, которые придумывают невероятные сценарии для любого праздника. Их опыт работы позволяет проводить незабываемые мероприятия: довольным неизменно остается каждый гость!

Нарядное помещение, комфортная атмосфера, ростовые куклы, юмор — это и многое другое ждет тех, кто сделал правильный выбор — заказать новогодний праздник в SHAR71!

8−910−152−56−85

shar71.ru