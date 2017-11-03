Туляки выбрали три лучших концертных площадки
Итоги народного голосования на Myslo.
С 3 октября по 3 ноября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие концертные площадки в Туле. Мы узнали, какой зал в нашем городе лучший и где вам нравится наслаждаться концертами больше всего.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!
Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 3 ноября после проверки участников на накрутку голосов.
Поздравляем всех победителей!
Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание концертной площадки.
Концертные площадки, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг концертных площадок Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.