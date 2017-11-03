Туляки выбрали три лучших концертных площадки

С 3 октября по 3 ноября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие концертные площадки в Туле. Мы узнали, какой зал в нашем городе лучший и где вам нравится наслаждаться концертами больше всего.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 3 ноября после проверки участников на накрутку голосов.

Победителем голосования стал клуб «М2» — он набрал 1290 голосов!

Второе место и 792 голоса получил «Стечкин».

Третье место и 785 голосов жители нашего города отдали Тульскому областному центру молодёжи (бывший ДКЖ).

Поздравляем всех победителей!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание концертной площадки.

Концертные площадки, занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг концертных площадок Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.