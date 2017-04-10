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Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек»

фото: Алексей Пирязев.

Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек»

В Туле юбилейный концерт в рамках гастрольного тура «Двадцатничек» питерская рок-группа отыграла 7 апреля в ДК Туламашзавода. 

За годы своего существования «Пилот» много раз менял звучание, экспериментировал со всевозможными музыкальными жанрами и приятно удивлял поклонников.

В Туле юбилейный концерт в рамках гастрольного тура «Двадцатничек» питерская рок-группа отыграла 7 апреля в ДК Туламашзавода. 

Сам же юбилей «Пилот» отметил 11 января. 

«Именно в этот холодный день 1997-го года, когда на улицах Северной столицы было -19 градусов, на сцену концертного зала «Полигон» впервые вышел коллектив музыкантов под названием «Пилот». Но груз прожитых лет совершенно не давит на музыкантов, ведь именно за простоту, душевность и доброту группу любят и ценят несколько поколений поклонников.

Гастрольный тур «Двадцатничек» продлится весь 2017 год и охватит более 50 городов.

Подготовка к турне длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного. 

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Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 4
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 5
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 6
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 7
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 8
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 9
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 10
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 11
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 12
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 13
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 14
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 15
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 16
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 17
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 18
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 19
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 20
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 21
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 22
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 23
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 24
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 25
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 26
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 27
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 28
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 29
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 30
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 31
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 32
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 33
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 34
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 35
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 36
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 37
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 38
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 39
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 40
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 41
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 42
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 43
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 44
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 45
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 46
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 47
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 48
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 49
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 50
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 51
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 52
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 53
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 54
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 55
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 56
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 57
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 58
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 59
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 60
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 61
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 62
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 63
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 64
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 65
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 66
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 67
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 68
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 69
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 70
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 71
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 72
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 73
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 74
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 75
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 76
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 77
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 78
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 79
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 80
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 81
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 82
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 83
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 84
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 85
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 86
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 87
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 88
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 89
Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек», Фото: 90
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:07 +4
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