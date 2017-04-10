Рок-группа «Пилот» отметила в Туле «двадцатничек»

фото: Алексей Пирязев.

В Туле юбилейный концерт в рамках гастрольного тура «Двадцатничек» питерская рок-группа отыграла 7 апреля в ДК Туламашзавода.

За годы своего существования «Пилот» много раз менял звучание, экспериментировал со всевозможными музыкальными жанрами и приятно удивлял поклонников.

В Туле юбилейный концерт в рамках гастрольного тура «Двадцатничек» питерская рок-группа отыграла 7 апреля в ДК Туламашзавода.

Сам же юбилей «Пилот» отметил 11 января.

«Именно в этот холодный день 1997-го года, когда на улицах Северной столицы было -19 градусов, на сцену концертного зала «Полигон» впервые вышел коллектив музыкантов под названием «Пилот». Но груз прожитых лет совершенно не давит на музыкантов, ведь именно за простоту, душевность и доброту группу любят и ценят несколько поколений поклонников.

Гастрольный тур «Двадцатничек» продлится весь 2017 год и охватит более 50 городов.

Подготовка к турне длилась весь 2016 год, коллектив даже специально взял длительную паузу в выступлениях, играя концерты намного реже обычного.