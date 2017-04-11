Красота, резкость и стиль: обновляем очки

Предлагаем обзор тульских салонов оптики, в которых вы сможете подобрать новые очки, контактные линзы и проверить своё зрение у специалистов.

Очки и контактные линзы помогают многим увидеть мир во всей красе, и выбор этих необходимых вещей — важная задача, от которой зависит не только ежедневное удобство, но и здоровье. Представляем обзор тульских салонов оптики, в которых можно не только выбрать стильную оправу и солнцезащитные очки для взрослых и детей, но и получить профессиональную консультацию офтальмолога.

«Мир оптики», сеть салонов

Сеть салонов оптики «Мир оптики» в нашем городе имеет 10 филиалов. Компания помогает тулякам видеть лучше уже более 15 лет и совершенно по праву заработала доверие покупателей.

Каждый, кто пришёл в «Мир оптики» впервые или уже является его постоянным покупателем, останется доволен своим выбором, — спектр предоставляемых услуг и ассортимент товара в салонах впечатляют!

Здесь вы сможете купить известные брендовые коллек­ции медицинских оправ: Porsh Design, Mercedes Benz, Ray Ban, Carolina Herrera, Valentin Yudashkin, Guess и другие.

Для юных клиентов, которым нужна коррекция зрения, в этих салонах найдётся оправа любого размера (начиная с грудничко­вого возраста), как классического, так и оригинального дизайна.

Лицензированные квалифицированные врачи-офтальмологи в «Мире оптики» проводят осмотр перед покупкой очков или линз, чтобы помочь подобрать оптимальный вариант для каждого покупателя. Два кабинета офтальмологов оснащены современным оборудованием для полной компьютерной ди­агностики, подбора контакт­ной и очковой коррекции.

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Профессиональные масте­ра-оптики, которые работают с учётом своего многолетнего опыта, на современ­ном оборудовании качественно и в кратчайшие сроки выполнят ваш заказ. Оптики-консультан­ты помогут вам выбрать очковые линзы на любой случай: для работы за компьютером, во­ждения автомобиля, солнцеза­щитные, фотохромные линзы и многие другие.

Для тех, кто предпочитает вместо очков контактные линзы, здесь предложат гидрогелевые (Biomedics 55 Evolution, Ultra Flex, Optima FW, Dailies Aqua Comfort Plus) и силикон-гидрогелевые линзы (1 Day Acuvue TruEye, Acuvue Oasys, Air Optix, Pure Vision 2HD). Кроме того, если вы захотите изменить цвет глаз, в этих салонах можно приобрести цветные линзы серий Adria, Ok Vision, «Офтальмикс» как с диоптриями, так и без.

Особое вни­мание «Мир оптики» уделяет пенсионерам.

Для них еженедельно проводятся различные акции, а владельцы карт «Забота» получают скидку. Для постоян­ных клиентов в сети действу­ют накопительные дисконт­ные карты.

Сотрудники компании идут в ногу со временем, ре­гулярно повышают своё про­фессиональное мастерство на обучающих семинарах о появившихся новинках в области офталь­мологии у высококлассных специали­стов в Санкт-Петербурге, Мо­скве и Туле. Также специалисты компании регулярно посещают крупные оптические выстав­ки в Москве, благодаря чему компания в курсе модных тен­денций и трендов сезона.

Кроме медицин­ских оправ, контактных линз, солнцезащитных очков в сети салонов «Мир оптики» можно приобрести и сопут­ствующие товары:

футляры,

салфетки,

лупы,

оч­ки-тренажёры,

цепочки,

до­рожные наборы для контакт­ных линз.

В салонах «Мир оптики» можно приобрести подарочные сертификаты номиналом

1000, 3000 и 5000 рублей.

Сделайте свой мир ярче и чётче с салоном «Мир оптики»!

Тула, Красноармейский пр., 11 (изготовление очков за 1 час, приём врача-офтальмолога, контактная коррекция зрения)

8 (4872) 21-12-60 , 56-70-47

Тула, ул. Вильямса, 26А (детский врач-офтальмолог)

8 (4872) 48-37-56

Тула, ул. Первомайская, 16

8 (4872) 31-91-00

Тула, ул. Фрунзе, 24

8 (4872) 55-58-47

Тула, ул. Октябрьская, 93 (изготовление очков за 1 час)

8 (4872) 49-96-31 , 49-95-35

Тула, ул. Болдина, 149

8 (4872) 35-23-98

Тула, ул. М. Горького, 27

8 (4872) 34-15-04

Тула, ул. Оружейная, 25

8 (4872) 65-64-11

Тула, ул. Кауля, 11, корп. 1

8 (4872) 37-58-17

Тула, ул. Марата, 26

8 (4872) 42-93-54

miroptikitula.com

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SPAR Оптика, сеть салонов

В салонах нового формата «SPAR Оптика» обеспечивают профессиональный подход к здоровью клиентов, заботятся о них и предлагают целый спектр современных услуг.

Приходите в «SPAR Оптику» и убедитесь сами, что модные и качественные очки — это совсем не разорительно!

В этих салонах представлено более 1000 моделей оправ на любой вкус. Есть как бюджетные коллекции и достойные оправы стоимостью всего от 750 рублей, так и много брендовых очков от MIU MIU, Silhouette, Ray Ban, Prada, Max Mara, BOSS, VOGUE Escada, Gucci, Givenchy и других. А если у вас нет проблем со зрением, но хочется изменить свой образ или добавить солидности, закажите в «SPAR Оптике» имиджевые очки без диоптрий.

Малышам здесь предложат специальные удивительные оправы FisherPrice и Nano Vista из силикона. Они не бьются и не ломаются, а благодаря анатомической форме удобно садятся на детскую переносицу.

Здесь для вас подберут линзы с мультипокрытием, в которых использованы новейшие технологии защиты глаз от ультрафиолета.

Получите превосходное зрение на любых расстояниях с помощью прогрессивных, офисных и разгрузочных линз.

В штате «SPAR Оптики» есть Varilux-специалисты — оптометристы и врачи, имеющие специальное, дополнительное образование для подбора этой сложной категории линз.

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Специалисты «SPAR Оптики» напоминают, что проблема «цифровой усталости» и защиты глаз от вредного сине-фиолетового света, излучаемого компьютерами и другими гаджетами, очень важна. Защищайте своё зрение — заказывайте очки для работы за компьютером. Благодаря специальному фильтру и покрытию они защищают глаза от мерцания экрана и дают более чёткое изображение.

«Комфортное зрение при любой освещенности» — «SPAR Оптика» заботится о защите ваших глаз от яркого солнца и предлагает широкий выбор фотохромных линз, изменяющих степень затемнения в зависимости от интенсивности солнечного излучения, а также солнцезащитных линз.





Носите очки легко! В этих салонах предлагают клиентам облегченные линзы и оправы. Широкий выбор медицинских оправ Silhouette, вес которых без линз составляет всего 6 граммов (такие оправы есть в салонах на Пушкинской и Советской).

Кроме того, в «SPAR Оптике»:

Огромный выбор контактных линз;

Большой выбор сопутствующих товаров;

Широчайший спектр услуг на высоком профессиональном уровне.

«SPAR Оптика» работает только с надежными производителями и строго отслеживают качество. Поэтому даже недорогие оправы всегда изготовлены из хороших материалов.

У «SPAR Оптики» на ул. Советской, 8 есть собственная мастерская, поэтому очки здесь делают очень быстро. Если нужные вам линзы есть в наличии — вы уйдёте с новыми очками всего через 15 минут!

Очки, купленные в «SPAR Оптике», получают пожизненную гарантию. Она позволяет клиентам осуществлять их ремонт и обслуживание в течение всего срока службы.

В салонах представлены подарочные карты номиналом 1000, 3000, 5000 руб.

Это очень полезный подарок к любому празднику для человека, который носит очки!

Каждый кабинет «SPAR Оптики» имеет лицензию, с регистрацией именно по адресу своего расположения. Это важное отличие, говорящее о качестве каждой услуги в этих салонах оптики!



Каждый понедельник пенсионерам скидка — 15%!

Весь апрель в «SPAR Оптике» будет проходить акция — «Утилизация».

Приносите любые старые очки (сломанные или нет, медицинские или

солнцезащитные) и получайте скидку 30% на покупку новых!

Тула, ул. Советская, 8

8 (4872) 55-40-12

Тула, ул. Максима Горького, 7-а

8 (4872) 34-69-77

Тула, ул. 9 Мая, 2

8 (4872) 35-08-12

Тула, ул. Пушкинская, 32

8 (4872) 30-12-33

spartula.ru

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Оптик-Центр, салон оптики

«Оптик-Центр» — это мультибрендовый салон оптики с самым современным медицинским кабинетом и собственной мастерской.

Здесь представлены практически все известные мировые бренды. Каждый покупатель сможет выбрать для себя подходящие очки, от недорогих до люксовых. В салонах представлено более 3500 оправ и солнцезащитных очков.

В богатой коллекции взрослых оправ представлены как классические модели стоимостью от 500 рублей, так и действительно уникальные, выполненные вручную и с использованием редких материалов. Салон «Оптик-Центр» работает напрямую с ведущими поставщиками и производителями оптики, и это гарантирует покупателям 100% качество и доступные цены от эконом- до премиум-сегмента.

В этом салоне представлены очковые линзы производства Германии, Франции, Японии, России и Кореи. Мастера изготовят для вас очковые линзы любой сложности, от стандартной линзы до индивидуальной, как пластиковой, так и стеклянной.

Здесь вы сможете приобрести немецкие надёжные и стильные оправы Rodenstock или выбрать для себя очки из яркой коллекции французских оправ ручной работы Lafont.

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Огромный выбор детских оправ не менее разнообразен. Он позволит легко подобрать оправу для ребёнка любого возраста.

Для вашего малыша подберут безопасные, удобные и стильные, яркие или классические очки, которые он будет носить с радостью!

К этому тёплому сезону «Оптик-Центр» предлагает более 700 моделей солнцезащитных очков для взрослых и детей. Не забывайте, что детям также нужна защита от солнечных лучей!

Здесь предложат для ваших детей качественные солнцезащитные очки стоимостью от 800 рублей.

Сейчас в салоне «Оптик-Центр» специальная очень выгодная цена на мужские солнцезащитные очки Mercedes-Benz и женские солнцезащитные очки Jil Sander!

Для ценителей здесь представлены люксовые очки Serengeti с высококачественными линзами из закаленного оптически точного боросиликатного стекла. Оно долговечно, устойчиво к возникновению царапин и травмобезопасно.

В салонах «Оптик-Центр» можно купить очки для вождения, для занятия спортом, горнолыжные маски и очки для плавания – с диоптриями!

Подберите себе очки для плавания с коррекцией зрения, и вы сможете увидеть всю красоту подводного мира в отпуске этим летом.

Изготовление очков занимает не более 40 минут, при условии, что необходимые линзы есть в наличии, срок доставки линз на заказ составляет от 3 дней до 1 месяца.

Ваше зрение перед подбором очков и линз проверит квалифицированный врач-офтальмолог.

По будням до 12.00 проверка зрения для пенсионеров проводится бесплатно. Остальным посетителям в эти часы на проверку зрения предоставляется скидки 50%. Пенсионеров дополнительно ждёт скидка 10% на весь ассортимент по предъявлении пенсионного удостоверения.

В «Оптик-Центре» представлен широкий ассортимент контактных линз и средств по уходу за ними, ежедневные, на месяц, цветные, астигматические и мультифокальные — здесь можно заказать любые!

В «Оптик-центре» вам помогут увидеть мир по-новому!

Тула, ул. Советская, 27 (площадь Восстания)

8 (4872) 36-06-80

optikcenter.ru

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Лорнет, салоны оптики

Наступили солнечные весенние дни, и пора вспомнить о защите глаз от ультрафиолета. Салоны оптики «Лорнет» предлагают для защиты глаз от вредного солнечного излучения качественные и стильные солнцезащитные очки для взрослых и детей различной ценовой категории и всегда хорошего качества.

Тёмные очки должны не только украшать лицо, но и защищать глаза! А вы уверены, что линзы ваших очков имеют правильную затемнённость и достаточную степень UV-защиты?

Выбирая солнечные очки, нужно помнить, что это не аксессуар, а в первую очередь средство для защиты глаз от ультрафиолета. Именно от качества стекол зависит, насколько хорошей будет эта защита, а плохие стекла могут принести вред вашему зрению.

Независимое исследование одного из зарубежных специализированных журналов показало, что ни одна из нескольких сотен моделей очков, которые продают уличные торговцы, не соответствует стандартам качества, а яркие наклейки из серии «100% UV protection» — фикция. Экономия на солнечных очках — это экономия на здоровье, чреватая ухудшением зрения, катарактой, ожогом роговицы или сетчатки и другими повреждениями глаз, вызванными ультрафиолетом.

Затемнение на стеклах заставляет зрачок расширяться и, если на линзы не нанесены UV-фильтры, в глаза проникает повышенное количество ультрафиолета.

Лучше вообще не носить темные очки, чем носить некачественные.

Консультанты сети оптик «Лорнет» расскажут, как подобрать очки с нужной степенью защиты от солнца. При желании при вас проверят UV-защиту выбранной модели на специальном приборе.

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Если вы нуждаетесь в корректирующих солнцезащитных очках, в оптике «Лорнет» для вас изготовят красивые солнцезащитные очки с диоптриями.

Корректирующие солнцезащитные очки бывают нескольких видов:

Линзы с тонировкой — это обыкновенные солнцезащитные очки, только с необходимыми диоптриями, которые подобрал врач. В салонах оптики «Лорнет» вам могут выполнить тонировку любой насыщенности, которую вы пожелаете, на заказ. Большой выбор цветовой гаммы.

Фотохромные линзы — это самый удобный летний вариант. В народе такие очки называют «хамелеонами». В помещении такие очки будут почти светлыми, а на солнце мгновенно затемнятся и защитят глаза от ультрафиолета.

Поляризационные линзы — лучшее средство защиты от солнечных бликов. Такие очки предпочитают люди с чувствительным зрением. Они также отлично подойдут для занятия спортом на свежем воздухе и отдыха рядом с водой.

DriveWear — очки для тех, кто за рулём. Водителям стоит быть особенно внимательными. Те, кто носят очки, знают, как опасно быть ослеплённым солнечным светом, отражённым от встречных машин и поверхности дороги. Такие очки, помимо защиты от УФ-лучей, обеспечивает контрастность изображения и позволяет заметить опасную ситуацию на дороге.

Кроме солнцезащитных очков, в сети оптик «Лорнет» вы найдёте весь необходимый спектр современных товаров и услуг для коррекции зрения:

Консультация врача-оптометриста с подбором очков и мягких контактных линз;

Прием опытного детского офтальмолога;

Современный медицинский кабинет для аппаратной коррекции зрения;

Широкая линейка оправ и линз для коррекции зрения от различных производителей по самым доступным ценам;

Подбор специализированных компьютерных, водительских, разгрузочных линз, детских облегченных линз повышенной прочности;

Разнообразные аксессуары и средства по уходу за очками и мягких контактных линз.

Для пенсионеров в салонах «Лорнет» каждый месяц проходит акция «Поможем пожилым»,

которая длится 10 дней.

Благодаря ей пенсионеры могут заказать очки по сниженным ценам и получить консультацию оптометриста. Даты проведения акций уточняйте по телефонам в салонах.

Ещё несколько аргументов в пользу сети салонов оптики «Лорнет»:

15 лет успешной работы — залог качества товаров и услуг.

Ценовая политика и широкий ассортимент позволяют предложить то, что нужно именно вам.

Новое направление нашей деятельности — детская офтальмология и аппаратная коррекция зрения.

Покупая солнцезащитные очки в «Лорнете», вы не только подчёркиваете свой стиль, но и получаете надёжную защиту и здоровье для глаз!

Тула, пр. Ленина, 86

8 (4872) 35-43-47

Тула, ул. Металлургов, 45, корпус 6

8 (4872) 45-97-65

Тула, Калужское шоссе, 1

8 (4872) 70-51-02

Новомосковск, ул. Московская, 19

8 (48762) 3-47-12

Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 70

8 (4862) 7-80-60

lornetoptic.ru

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