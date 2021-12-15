Солдатский долг маршала Рокоссовского

Николай Шалунов.

В 1942 году Рокоссовский не раз бывал на командных пунктах штаба Брянского фронта, находившихся в Ефремове и селе Пожилино Ефремовского района.



За битву под Москвой Рокоссовский был награжден орденом Ленина.

Константин Рокоссовский родился 9 декабря 1896 года в Варшаве, в семье польского железнодорожного машиниста и русской учительницы. В 14 лет уже работал каменотесом. Спустя пять лет его призвали в армию, где он, молодой унтер-офицер, заслуживший четыре Георгиевских креста, стал ее легендой.

За годы Гражданской войны Рокоссовского наградили двумя орденами Красного Знамени. В 30-е годы Константин Константинович командовал мехкорпусом в Пскове и подвергся репрессиям.

В 1937 году его срочно вызвали в Ленинград и арестовали. Два с половиной года Рокоссовский подвергался пыткам и издевательствам. На допросе ему выбили передние зубы, сломали несколько ребер, молотком били по пальцам ног. Затем выводили в тюремный двор на расстрел, ставили к стенке и давали холостой выстрел. Как ни выбивали из него сведения об организации заговора и покушении на Сталина, он вины своей не признал и никого из товарищей не оговорил.

Большую роль в освобождении Рокоссовского сыграли тогда нарком обороны маршал Тимошенко и начальник Генштаба генерал Жуков, которые своей головой ручались за Рокоссовского перед Сталиным.

Из воспоминаний Рокоссовского: «Выпустивший меня на волю тюремный писарь подумал, что я ленинградец, и не вручил мне необходимый воинский литер (пропуск на бесплатный проезд). Без копейки в кармане… я прошагал десятка два трамвайных остановок и решил переночевать на вокзале. Но поздно вечером военный патруль выпроводил меня на площадь…». Так будущий маршал Советского Союза направился обратно в тюрьму, попросился в «свою» камеру на «свои» нары. После обеда канцелярист выписал по всей форме литер до станции Псков, и бывший командир мехкорпуса в солдатской шинели, короткой для его высокого роста, в изрядно потрепанном обмундировании с латками на локтях и на коленях, убыл домой.

Рокоссовский с женой Юлией и дочерью Ариадной.

Эту историю Рокоссовский рассказал впервые писателю Константину Симонову в 1965 году на съемках документального фильма о битве под Москвой «Если дорог тебе твой дом».

В марте 1942 года Рокоссовского тяжело ранило осколком снаряда: были задеты правое легкое, печень, ребра и позвоночник. После лечения в госпитале, 13 июля 1942 года его назначили командующим войсками Брянского фронта. Рокоссовский не раз бывал на командных пунктах штаба в Ефремове и в селе Пожилино. Вот как вспоминал об этом комендант города Иван Федорович Терентников:

- В августе 1942 года я показал генералу Рокоссовскому складские хозяйства завода СК и спиртзавода. Он обошел все цеха, несколько из них приказал оборудовать под военные базы. Закончив осмотр, поблагодарил меня и уехал. Как свидетельствовал Анатолий Горшков, в то время заместитель начальника штаба партизанского движения Брянского фронта, Рокоссовский прилетел из Москвы и совершил посадку на аэродроме в Ефремове, который находился в районе хлебозавода. Далее на машине был доставлен в село Пожилино. Там в местной школе на берегу Красивой Мечи находился один из командных пунктов Брянского фронта. Здесь Константин Константинович встречался с командирами партизанских соединений.

Воспоминания о ефремовской земле Рокоссовский описал в книге «Солдатский долг»:

- Не забылись наши встречи летом 1942 года на КП Брянского фронта в районе Ефремова. С партизанскими штабами мы поддерживали постоянную связь. Оттуда исходили ценные сведения по передвижению врага. Наша авиация, учитывая сведения партизан, бомбила важные стратегические объекты немцев. Со своей стороны мы по мере сил помогали народным мстителям… Немцы не учли, что им придется воевать на два фронта: еще и с партизанами — такой армии никогда не было ни в одной буржуазной стране…

В ходе контрнаступления под Москвой 13 декабря был освобожден город Ефремов. С того времени этот день считается для всех ефремовцев святым. До лета 1943 года город считался прифронтовым. От станции Ефремов была проложена железнодорожная ветка, по которой снабжались войска Брянского фронта.

После освобождения города ефремовские подростки, братья Слава и Володя Горшковы, были награждены медалями «За боевые заслуги», а их родители — орденами «Красной Звезды» за спасение жизни 52 раненых бойцов. После оккупации Ефремова немцами всех раненых красноармейцев по распоряжению коменданта собрали в одном месте. В подвале на холодном цементном полу немецкого госпиталя, без пищи и медикаментов, все они были обречены на мучительную смерть.

Горшковы забили единственную корову в семье и ночью Слава вместе с Володей кормили раненых бойцов Красной армии.

Промывали раны солдат и бинтовали их порванными простынями. Кинооператоры сняли документальный фильм об этой героической семье, который потом шел в кинотеатрах перед показом художественных фильмов.

Героическая семья Горшковых из Ефремова.

Потом была легендарная битва за Сталинград, Курская дуга. И везде Рокоссовский проявил себя блестяще. Сам Рокоссовский был неудержим в наступлении, за что среди нем­цев получил прозвище «Генерал кинжал».

Однажды Поскребышев, секретарь Сталина, пожаловался ему, что у Рокоссовского на фронте есть любовница: «И это при том, что коммунист Рокоссовский женат и имеет детей. Что же будем делать с Рокоссовским, Иосиф Виссарионович?». Сталин в ответ спросил: «А как воюет товарищ Рокоссовский?». «Воюет он хорошо. Но все-таки, что будем делать с коммунистом Рокоссовским?». Сталин с юмором ответил: «Завидовать!».

Рокоссовский повел себя по отношению к своей любовнице Галине, майору медицинской службы, порядочно. Они встретились на фронте как одинокие люди. Еще в начале войны жена и дочь Рокоссовского пропали без вести, и только в 1944 году он узнал, что они живы. После войны маршал воссоединился с семьей. Но никогда не забывал о женщине, с которой судьба познакомила его во время войны. Всегда помогал ей материально, а родившейся от него дочери Наде дал свою фамилию.

2 августа 1968 года Рокоссовский подписал в печать свою книгу «Солдатский долг», а через день умер. Похоронен маршал у Кремлевской стены.