Нина Куприянова – любимый врач тульской детворы

Автор – Валерия Грызлова.

Вы помните своего детского врача, который знал о ваших болезнях и вас почти все?

Этого детского врача в Узловой и Туле до сих пор помнят по имени-отчеству, рассказывая про нее легенды.

Нина Игнатьевна Куприянова стояла у истоков создания принципиально нового уровня оказания медицинской помощи детям в Тульской области, за время своей работы создав задел, который позволил спасти тысячи детских жизней. Задел – это больницы, современные специалисты, технологичная медицинская помощь и традиции, которые продолжают ее последователи.

Нина Игнатьевна родилась 8 декабря 1926 года в большой крестьянской семье Прасковьи Семеновны и Игната Дормидонтовича Шартовых. Жили они тогда в деревне Ивановка нынешнего Арсеньевского района. Из 13 детей дожили до совершеннолетия только семь, остальные умерли в младенчестве. Возможно, именно это обстоятельство и предопределило жизненный выбор Нины. Но сначала нужно было выжить...

Отец, батрачивший до революции на помещика, участвовал в Первой мировой войне, в 1917 году получил ранение, воевал в гражданскую. Ради содержания многодетной семьи все силы отдавал работе. Мать, закончив всего 4 класса церковно-приходской школы, испытав барщину до революции и колхозный труд после, всю свою жизнь посвятила детям. Она обладала уникальной жизненной мудростью, которая оберегала семью.

Детство Нины закончилось быстро, и в октябре 1941 года учеба за партой сменилась жизненной школой.

Когда линия фронта подошла к родному краю, отцу (к тому времени квалифицированному работнику угольной промышленности) приказали за 24 часа эвакуироваться на восток, взяв с собой только одного члена семьи. Нина поехала с ним.

В товарном вагоне поезда, который шел почти месяц, постоянно останавливаясь в пути и пропуская эшелоны с войсками на запад, отец с дочерью доехал почти до Уфы. Потом состав развернули: после начала контрнаступления советских войск под Москвой нужно было восстанавливать разрушенные шахты Подмосковного угольного бассейна.

В 1942 году Нина вернулась в школу. На каникулах работала в колхозе и помогала матери растить четырех младших детей. Отец и два старших брата к тому времени уже воевали на фронте.

Через два года, окончив узловскую школу №1, поступила в Московский медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР на лечебный факультет. Распределение получила в родную Тульскую область.

Первые три года пришлось работать одновременно врачом-эпидемиологом и участковым педиатром сначала в Болоховском, затем в Щекинском районе. Подворные обходы, вакцинация от туляремии, санитарно-просветительская деятельность – приходилось заниматься всем. После Щекино была Узловая: здесь был дом, был муж, Василий Иванович Куприянов. Вместе они прожили почти 70 лет.

В Узловском районе Нина Игнатьевна 20 лет работала в шахтерских поселках участковым педиатром, затем стала заведую­щей детской консультацией центральной горбольницы Узловой, возглавила детское отделение Узловской центральной райбольницы – одно из самых больших, на 70 коек; лечила детей с самыми разными болезнями.

Одновременно обустраивала педиатрические участки в шахтерских поселках вокруг Узловой, занималась вопросами обучения детских врачей узких специальностей, обустраивала прививочные кабинеты.

В январе 1973 года Нину Игнатьевну назначили главным врачом Тульской областной детской больницы. Она тогда располагалась в Пушкинском тупике, в стацио­наре было 50 коек, а прием вели шесть специалистов. Первые два года работы главврача – это реконструкция и капремонт помещений, которые позволили увеличить стационар до 75 коек и вести прием пациентов врачами по десяти направлениям.

Еще через год – переезд в другое здание. Областная детская больница въехала в старинный особняк 1780 года на улице Дрейера в тульском Заречье. Раньше здесь была областная больница для взрослых. Нужно было приспособить для лечения детей бывшие отделения для взрослых, поликлинику, пищеблок, лабораторию, прачечную. Доставшаяся в предаварийном состоянии газовая котельная в февральские морозы 1976 года взорвалась. Главный врач Куприянова вместе с коллегами срочно эвакуировала маленьких пациентов.



Первомайская демонстрация, 1980 год. В белом костюме – Нина Игнатьевна Куприянова.

В областную детскую больницу на улице имени доктора Дрейера вместе с Ниной Игнатьевной пришли 10 врачей, 12 медсестер и 10 санитарок. Важно было не количество, а качество: это были настоящие энтузиасты, единомышленники, профессионалы. Они-то и открыли новую страницу тульской медицины для детей.

В 1975 году одновременно с реконструкцией и капитальным ремонтом старинного здания и хозяйственного блока началась госпитализация детей в только что открытые специализированные отделения: хирургию, грудное, пульмонологию, нефрологию, эндокринологию, гематологию, отоларингологию. Заработали приемное отделение, клиническая, а затем и бактериологическая лаборатории и первое в области детское реанимационное отделение на шесть, а затем и на 12 коек. Котельную отстроили практически заново, как и пищеблок, прачечную и стерилизационную. У здания появилась пристройка: деревянная двухэтажная веранда. Больница стала полностью отвечать требованиям, которые в те годы предъявлялись к объектам здравоохранения.

Одновременно с лечебным процессом, ремонтными и строительными работами в эти годы на базе больницы проводились курсы усовершенствования врачей, консультации тяжелых больных ведущими отечественными специалистами Москвы. Сложных диагностических больных при необходимости принимали столичные клиники.

Больнице нужно было расширяться в соответствии с требованиями времени. При непосредственном участии главврача Куприяновой был подготовлен технический проект строительства новой Тульской детской областной больницы, которая и была через несколько лет построена на улице Бондаренко.



Нина Игнатьевна Куприянова была награждена орденом «Знак Почета»,

медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд».

Заслуженный врач РСФСР, кавалер ордена «Знак Почета» Нина Игнатьевна передала руководство больницей в 1982 году, завершив капитальный ремонт и реконструкцию здания. На тот момент в многопрофильной детской област­ной больнице был стационар на 265 коек, консультативный прием в поликлинике по 18 специальностям. Штат насчитывал 488 сотрудников, в их числе 79 врачей, 200 медсестер, 110 санитарок.

История Нины Игнатьевны – это история человека потрясающей жизненной силы, душевной щедрости и редкого ума. Ее не стало 8 марта 2021 года.

Уходит из жизни поколение людей, которые не только жили – они рвались в завтра. И сами строили социальный лифт, в который садились только для того, чтобы помочь другим как можно скорее оказаться в этом светлом завтра. Заражали любовью к жизни, детям, профессии, воспитывали преемников. Дети и внуки продолжают славную медицинскую династию, родоначальником которой стала Нина Игнатьевна Куприянова.