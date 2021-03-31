Маленькая мода: как наряжали детей сто лет назад

Автор: Светлана Лякишева. Фото: собрание МАММ

К началу XX века каждый новый наряд представлял собой уникальный по красоте и индивидуальности костюм. На первый взгляд к нему предъявляли единственное гигиеническое условие – чтобы он не стеснял движений ребенка. В отечественном ежемесячном иллюстрированном журнале детского платья и белья «Детские моды Задушевного слова» за март – апрель 1886 года читаем: «Платье ребенка должно быть свободно, так, чтобы не стесняло его движений, фасон же платья должен быть приурочен к телосложению, возрасту и тому, что обыкновенно привык носить данный ребенок; нужно всегда помнить, что резкий переход от одного фасона к другому, ничем не похожему на первый, стесняет ребенка и лишает его свободы движений».



Неизвестный автор. Куколка танцует. 1910-е.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Но не все так просто. Насколько силуэт в большинстве детских моделей был простым и свободным, настолько мелкие детали нарочито усложняли и кропотливо, с тщательной обработкой выполнялись портнихой. На многих фотографиях можно рассмотреть модные украшения на платьях – выполненные вручную плетеные, вязаные или шитые иглой кружевные воротники. На изготовление каждого из них требовалось много времени, но при создании детской одежды его не экономили. Банты, складки, гофре, плиссе, оборки, берты, ленты, чудесные головные уборы в качестве дополнения к костюму – на все обращали внимание, развивая вкус маленьких модниц.



Неизвестный автор. Портрет детей Саввы Тимофеевича Морозова –

Марии и Тимофея. Конец ХIХ – начало ХХ в.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Технологические операции, которые применяли при шитье старинной детской одежды, не всегда понятны современным портным. Например, одно время были модны детские юбки с кринолином, выполненным из нескольких слоев конского волоса. Такое сырье использовали только после специальной обработки: его мыли и вываривали двое суток, только тогда волос становился пластичным и податливым. Или, например, далеко не каждая портниха теперь может выполнить столько разновидностей плиссе или гофре, сколько мы видим на фотографиях. Для этого требовались не только заготовленные формы, но и ножи-гофре с толстым и закругленным лезвием, которые, нагреваясь, завивали складки любой формы. Платье с применением такого ножа мы видим на фотографии «Портрет девочки с книгой», сделанной в Курске в 1908 году.



Фотоателье П. Павлова. Девочка Дина в костюме бабочки. 1914.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Обратим внимание на литературный слог швейных специализированных журналов того времени. Культура подачи представляемых детских моделей звучит, как музыка, как произведение искусства: «Шляпа фетровая, один бок высоко приподнят, гарнируется бархатом» или – «Шляпа украшается перламутровым аграфом и лентами цвета платья» (аграф – пластинка-зажим), «Чепчик из тюль-иллюзиона украшен спереди диадемой из тонко собранной рюшки», «Французское платьице из зефира гарнируется маленькими воланчиками», «…юбка сложена плоскими складками, теряющимися по сторонам под прямым передником. Кутюры плиссе покрыты широкими полосами подобранного под цвет бархата…».



Фотоателье О. Парли. Портрет гимназиста. Конец ХIХ – начало ХХ в.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Одежду для детей в дореволюционное время покупали, но чаще шили, причем не только из новых тканей, но и переделывая из взрослой одежды. Иногда у портних случались маленькие трагедии. В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» читаем: «Дарья Александровна за несколько дней вперед обдумывала, как одеть детей. Были сшиты, переделаны и вымыты платья, выпущены рубцы и оборки, пришиты пуговки и приготовлены ленты. Одно платье на Таню, которое взялась шить англичанка, испортило много крови Дарье Александровне. Англичанка, перешивая, сделала вытачки не на месте, слишком вынула рукава и совсем было испортила платье. Тане подхватило плечи так, что видеть было больно. Но Матрена Филимоновна догадалась вставить клинья и сделать пелеринку».

Фотоателье И. Горбунова. Портрет мальчика и девочки. Начало ХХ в.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Мода того времени учила детей аккуратности, правильному уходу за своей парадной одеждой, уважению к ручному труду людей, создающих одежду. Для лучшей терморегуляции ребенка делали акцент на наиболее качественные натуральные ткани: лен (но не очень жесткий), хлопок, тонкая шерсть, шелк (шелк – для праздничных платьев). На примерках дети погружались в таинство названий тканей и их цветовой палитры: батист (тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань), муслин (очень тонкая ткань преимущественно из хлопка, а также шерсти, шелка или льна), нансук (тонкая и прочная отбеленная хлопчатобумажная ткань), фай (шелковая ткань, всегда однотонная), сатин-шевиот. В третьем номере журнала «Нива» за 1905 год в торговой рекламе одного только сатина-шевиота – гладкой чистой шерсти без примесей – предлагались такие цвета: «...черный, темно-синий, бордо, коричневый, стальной, оливковый, песочный и цвет башни Эйфеля».



Неизвестный автор. Дети. Начало ХХ в.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Рассматривая фотографии, мы не можем не обратить внимание на постановочную работу в интерьерах, которую проводили владельцы ателье, изготавливавших детские фотографии в разных городах России. Игрушки, плетеная мебель, традиционно не сбывающееся, но такое загадочное обещание «Сейчас вылетит птичка» помогали детям демонстрировать себя перед фотографом в самом выигрышном, нарядном виде. Запечатленные на фото мгновения жизни не оставляют нас равнодушными и 100 лет спустя. Ретроспективная картина детской моды восхищает, удивляет и, возможно, подарит новые идеи для создания неповторимой одежды для ваших детей.



Неизвестный автор. Групповой портрет учащихся женской гимназии. 1918.

Цифровая печать. Собрание МАММ

Галерея «Ясная Поляна» предлагает посетить выставку «Детская мода. 100 лет назад», которая продлится до 25 апреля. Благодаря коллекции редких фотографий мы можем получить представление об особенностях одежды ребенка того времени.



Неизвестный автор. Групповой портрет учениц гимназии 3-го класса. 1915.

Цифровая печать. Собрание МАММ