Как Иван Самохин подбил «кукушку» и нашел важного немецкого «языка»

Фото из архива семьи Самохиных.

Хочу поделиться воспоминаниями о своем отце Иване Анатольевиче Самохине, инвалиде Великой Отечественной войны. Он проходил кадровую военную службу и воевал до августа 1944 года — всего семь лет.

Мой отец родился 11 марта 1917 года в деревне Пятницкое Ленинского района Тульской области. Семья была большая, все трудились на земле, крестьянствовали. Помимо сестер были и два брата, которые погибли, защищая Родину на фронтах войны.

В 1937 году отец был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, получил военную специальность — телефонист, обеспечивал связь в своем подразделении. Участвовал в войне с белофиннами. Отец рассказывал, что очень много хлопот нашим солдатам доставляли финские снайперы — «кукушки». То командира из строя выведут, то солдата, то котлы в полевой кухне пробьют. В одном из боев прервалась связь. Нужно было ее восстановить, так как управлять боем без связи очень трудно. Командир посылает одного бойца — нет связи, посылает другого — то же самое: нет ни связи, ни бойца. Посылает отца. Дело было зимой, холодно.

«Ползу, — говорил отец, — вижу первого бойца, которого посылал командир, — он мертв. А провод-то — вот он! Дальше продвигаюсь и вижу второго бойца, тоже мерт­вого. И вдруг перед глазами фонтанчик снега от пули. Затаился, залег. Но сколько же можно лежать? Начал ползти — снова фонтанчик. Опять залег, но краем глаза успел заметить неподалеку на вершине сосны какое-то несуразное утолщение. Вмиг всё понял! Приложился из ППШ короткой очередью, и «кукушка», ломая ветки, с вершины дерева валится на землю. Задание выполнено, связь восстановлена».

За это моего отца представили к «солдатскому ордену» — медали «За отвагу».

Также отец оборонял и советское Заполярье, есть медаль за оборону этого северного края. Воевал на Ленинградском, Волховском и других фронтах. Два его брата, Николай и Егор, были пулеметчиками и погибли под Ленинградом.

Довелось отцу и в разведке послужить. Немцы готовили наступление на одном из участков фронта, срочно перебрасывая свежие силы. А как узнать их замыслы? Понятно, нужен «язык». Пошли на поиск небольшой группой. Два дня искали — и нашли! Ночью в деревне все-таки взяли человека из младшего командного состава, служившего при штабе, он любил русские «млеко, яйки, сало». Идти сам не хотел, подгоняли пинками или тащили его на себе. Стал кричать, завязали ему рот, но его успели услышать. Завязался скоротечный ночной бой. Наших двоих бойцов ранило, но они остались в строю. Дальше тащили «языка» волоком и дотащили… Тот оказался важной птицей, дал ценные показания. Задание выполнено. Все участники этой операции были представлены к наградам.

Мой отец получил орден Отечественной войны I степени. Второй такой же орден он получил позже.

Продвижению наших войск мешали немцы, засевшие в одной из деревень. Не оставлять же их у себя в тылу? Роте, в которой мой отец уже служил сержантом — командиром взвода, была поставлена задача — выбить немцев из деревни и захватить этот рубеж. Рота пошла в атаку, попала под шквальный огонь, залегла. Политрук роты убит, командир роты тяжело ранен. Атака «захлебнулась». Тогда отец поднял роту, и с криками «Ура! За Родину! За Сталина!» бойцы пошли в атаку. Выбили немцев из траншей и ворвались в деревню.

У отца остались и другие медали, которыми он был награжден уже после войны.

Боевой путь мой отец закончил в августе 1944 года. В одном из тяжелых боев осколком от близко разорвавшегося снаряда ему оторвало левую ногу, много осколков попало в лицо, руки. Санитары вынесли его с поля боя едва живого. В госпитале отцу ампутировали ногу, извлекли осколки. Оставшаяся нога — вся в шрамах, на правом плече — глубокий шрам. Из головы также извлекли осколки, но не все.

Так и жил он с ними до конца. Врачи рекомендовали их не трогать, так как они уже «прижились» в организме. Долго лечился по госпиталям, домой вернулся на протезе. Женился, вырастил двоих детей, построил дом. Был человеком сильным духом, никогда не унывал, помогал всем чем мог.