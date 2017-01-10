Дом-музей Вересаева приглашает на VI Литературно-краеведческие Вересаевские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения писателя, переводчика, пушкиниста, общественного деятеля.

Викентий Викентьевич Вересаев более 60 лет своей жизни посвятил служению литературе и людям. Он всегда был в центре литературной и общественной жизни страны, сохраняя на страницах своих произведений историческую смену эпох и нравов. Современник Л. Н. Толстого , А. П. Чехова , М. Горького, И. Бунина, писатель отличался особым подходом к человеку, в нем чувствовался учёный, размышляющий над путями и способами изменения человеческой судьбы. Огромная редакторская работа, новаторский подход к литературным жанрам, большой вклад в развитие пушкинистики и переводческой деятельности страны — все это лишь малая часть творческих достижений В. В. Вересаева .