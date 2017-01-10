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Вересаевские чтения

Вересаевские чтения

Дом-музей Вересаева приглашает на VI Литературно-краеведческие Вересаевские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения писателя, переводчика, пушкиниста, общественного деятеля.

Викентий Викентьевич Вересаев более 60 лет своей жизни посвятил служению литературе и людям. Он всегда был в центре литературной и общественной жизни страны, сохраняя на страницах своих произведений историческую смену эпох и нравов. Современник Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, И. Бунина, писатель отличался особым подходом к человеку, в нем чувствовался учёный, размышляющий над путями и способами изменения человеческой судьбы. Огромная редакторская работа, новаторский подход к литературным жанрам, большой вклад в развитие пушкинистики и переводческой деятельности страны — все это лишь малая часть творческих достижений В. В. Вересаева.

Конференция проводится с целью популяризации литературного наследия В. В. Вересаева, а также привлечения внимания к деятельности Дома-музея В. В. Вересаева. Тематика чтений охватывает широкий круг вопросов, связанных с литературоведением, литературным краеведением, историческим и культурным наследием, изучением филологических и исторических дисциплин: жизнь и творчество В. В. Вересаева; В. В. Вересаев и писатели-современники; литературная жизнь России конца XIX — начала XX века; пушкинистика как одно из направлений литературной деятельности В. В. Вересаева; ? медицина Тулы и Тульской губернии конца XIX — начала XX вв. и другие. В конференции примут участие литераторы, исследователи Тульской области, Тулы, Москвы.

Где и когда?
Тульская областная универсальная научная библиотека
Тульская областная универсальная научная библиотека
Тула, улица Тургеневская, 48
17 января 2017, вторник
10:00
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