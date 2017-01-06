Катания прошлого века

Река Упа, 1918 год. Открытие сезона на катке Тульского кружка любителей спорта. Участники соревнований С. Маликов, С. Дорогов, Н. Вармиров, М. Погожев, В. Селиванов, Т. Мурзин, К. Селиванов, А. Тарновский, К. Постников, М. Алексеев. Судьи С. Цеханович, Н. Белобородов, Н. Пронин, Н. Шеленцов, Т. Мысков, А. Каменев, И. Марков, И. Тейле.

Считается, что моду кататься на коньках в Россию привез из Голландии Петр I. В Туле, как и по всей России, эта забава быстро стала популярной, а за право устраивать зимой каток даже шла нешуточная борьба.

Нарицательное понятие в Туле начала прошлого века — капыринский каток. То есть каток, который устраивал в Туле огородник Фёдор Андреевич Капырин. Арендовать место под каток он начал с 1907 года. Но в 1908 году Капырин лишился права самолично устраивать в Туле катание на коньках.

Разрешение на каток управа бесплатно, сроком на четыре года, предоставила отделу городского попечительства о бедных.

Весь доход от его содержания должен был поступить в пользу Детского отдела на нужды содержимых им благотворительных отделений. Впрочем, доход тут же обрел весьма стабильную сумму в 250 рублей за сезон, которые тот же Капырин теперь платил за аренду Детскому отделу.

К сезону 1912−1913 срок аренды истек, и Детский отдел вышел с ходатайством продлить договор. Но тут уже управа засомневалась. Оно, конечно, Детский отдел занимается добрыми делами и заботится о беспризорных детях. Но, может, есть смысл отдать каток тем, кто готов платить живые деньги? Тем более что таковые уже имелись — недавно открытое в городе общество «Сокол».

В конце концов, комиссия, рассмотрев ходатайство Дет­ского отдела, высказалась в том смысле, что городскому общественному управлению не следует передавать хотя бы и благотворительным учреждениям городские оброчные статьи в безвозмездное пользование. Ибо все вообще городское хозяйство должно быть в руках одной городской управы. Городская дума нашла неудобным для ведения правильной городской отчетности отпускать в виде пособия бесплатно воду из водопровода, а также электрическую энергию для разного рода благотворительных учреждений, заменив эту форму пособия денежными ассигнованиями. И в данном случае целесообразнее выдавать Дет­скому отделу попечительства особую дополнительную денежную субсидию, но не возможность эксплуатации какой-либо оброчной статьи городского бюджета.

По сим соображениям просьба отдела была отклонена и предложено взамен ходатайствовать о денежном пособии, если средства недостаточны.

Право на устройство ледяного катка между нижним кремлевским садом и рекой Упой, а также на устройство буфетной беседки, будки для музыки и других построек в сезоне 1912−1913 было передано обществу «Сокол». Правда, «соколы» первоначально тоже изъявляли желание, учитывая «симпатичные» цели своего общества, пользоваться городской землей бесплатно. Потом готовы были платить 250 рублей за сезон, управа хотела 500, в итоге сошлись на сумме 300 руб.

Общество «Сокол» обязалось содержать на арендуемом месте каток 20×40 саженей (в длину и ширину) и построить деревянное здание теплушки мерою 30×10 аршин. В связи с эксплуатацией катка «соколы» могли пользоваться городскими постройками, а также им предоставлялось право пользоваться имеющейся в саду уборной и проводами электрического освещения. Всю арендуемую землю за свой счет они должны были обнести забором и обеспечивать охрану. Для поливки предоставлялось право брать воду из городской водопроводной колонки на Почтовой (сейчас Дзержинского) улице. Но за пользование водой надо было заплатить городской управе еще около 46 рублей. Вход на каток был через ворота нижнего Кремлевского сада и с Почтовой улицы.

Также отдельным пунктом в договоре было прописано, что если посеянная городом на берегу трава из-за катка погибнет, то общество должно будет заплатить в городскую управу еще 100 руб. С травой ничего не случилось, и залог в сто рублей «соколам» возвратили.

Затея оказалась убыточной. Погода катанию по реке Упе в тот год не благоприятствовала, и открытие катка состоялось только 13 января.

А на масленицу, когда ожидался главный доход, лед растаял, и каток закрыли.

Капырин тем временем тоже не сидел сложа руки. В тот год им овладела идея взять под каток в аренду участок земли в кремле, между воротами, выходящими на Киевскую и Почтовую улицы. То есть примерно в том месте, где при советской уже власти будет открыт стадион «Зенит». Управа с вниманием рассмотрела его предложение, но оставила его без удовлетворения — место в кремле «означенной цели не соответствует».

По-видимому, Капырин был немало обижен на управу за то, что его лишили прав на каток. В 1913—1914 году возможность устраивать тулякам катание на коньках передали крестьянину Михаилу Иосифовичу Веселову за 600 руб. в год.

1935 год. Сборная команда Тулы: Н. Вялов, П. Нечаев, И. Марков, Я. Яковлев, Ф. Ахметжанова, В. Ильин, Н. Фролов, Б. Тягунов.

Согласно контракту, Веселов «принял в арендное содержание под устройство ледяного катка городское место на реке Упе, против здания первой полицейской части и под постановку деревянного здания для теплушки участок городской земли в той же местности на левом берегу Упы, т. е. в районе первой части города Тулы, на следующих условиях. Срок аренды определяется в пять зимних сезонов, считая с начала приближающейся зимы 1913−1914, до полного наступления весны 1914 г. Место на реке Упе по берегу 70 сажень, шириной — во всю реку, до чулковского берега, вблизи которого на льду должна оставаться свободная дорога вдоль реки. Дорожка должна находиться в общем пользовании и Веселов делать препятствий водному движению по ней права не имеет. Против катка, на городском берегу, Веселову предоставляется право за свой счет устроить деревянное здание мерою 35×10 аршин для переодевания катающихся и для привязывания коньков. В нем устроить два отделения — дамское и мужское, два ретирадных места (уборные). Можно организовать чайный буфет».

В связи с появлением нового арендатора от Капырина по­требовали снести теплушку, которую он поставил еще в 1907 году. Но тот категорически отказался: теплушка стоит около пяти лет, «построена специально для катка, который я арендую с 1907 года, и срок договора оканчивается в сезоне 1915−1916 годов. До окончания срока договора я от своих арендных прав не откажусь. Если городская управа находит, что я обязан прекратить аренду, то она может предъявить мне иск».

Строго говоря, договор об аренде Капырин имел все же с Детским отделом. Из-за чего управа решила, что «договор, заключенный им с попечительством, для городской управы не обязателен». Слушание в суде Капырин проиграл, но и после этого добровольно сносить свои постройки не пожелал.

Чем, кстати, тут же воспользовался его конкурент, который попросил от городских властей скидку на аренду катка в 200 руб. По той причине, что из-за несвоевременного сноса прежней теплушки он не может поставить новую. Но его быстро одернули: «в контракте именно это место, где есть постройка Капырина, не значится».

1949 год. Школа фигурного катания на коньках в Тульском кремле. Тренер Зоя Дьяконова и спортсменка Валентина Анчурова.

За вход на каток бралась следующая плата. В дни, когда играет музыка, — со взрослых по 25 копеек, а с учащихся в форме и детей до 12 лет — по 15 копеек за раз. Когда не бывает музыки — со взрослых 10 копеек, с детей по 5 копеек. За сезонные билеты для взрослых 5 рублей, для учащихся — 3. Причем в выдаче сезонных билетов отказывать нельзя.

Независимо от сего арендатору предоставлялось право взимать по 5 копеек за раз за сохранение одежды с галошами и по 3 копейки за сохранение одних галош, если они оставлены без одежды. А за городской управой оставалось право по собственной инициативе или по жалобам катающихся потребовать от арендатора улучшений — например, лучшего отопления теплушек, усиления освещения, сглаживания поверхности льда и т. п. Исполнение всех таких требований для арендатора обязательно. Ограда вокруг катка и общий его вид должны быть приличны. Счищенный с катка снег арендатор обязан сбрасывать и увозить в такие места, где бы он никому не мешал.

С началом войны Веселову стало не до катка, и он передал все права и обязанности на его аренду Тульскому кружку любителей спорта — ТКЛС, который к тому времени обретал силу в городе. Годом ранее, хоть и в рассрочку, купил за 1000 рублей циклодром для занятий летними видами спорта.

И даже при заключении контракта выбил себе маленькую поблажку — новым арендаторам предоставлялось право при расчистке катка снег сваливать на другую сторону Упы.

Довольно скоро выяснилось, что осилить еще одну махину ТКЛС пока не под силу. Тем более, что только покупка теплушек и разного инвентаря для катка обошлась в сумму 3000 рублей в рассрочку. Да еще кружок вместо газовых фонарей устроил на катке электрическое освещение. В просьбе управе пойти навстречу и освободить от арендной платы руководство ТКЛС мельком напомнило, что Его императорское величество на всеподданнейшем докладе генерала Воейкова от 19 ноября 1913 года о спортивных обществах в России собственноручно начертал: «Нахожу количество обществ весьма недостаточным». Ссылка на Николая II подействовала: управа скостила аренду вдвое. Но материальные трудности продолжались. И выплату еще 200 рублей долга ТКЛС отсрочили до победы над Германией.

Наступали новые времена. В 1918 году катком ТКЛС уже бесплатно пользовались товарищи красноармейцы. А потом и вовсе ТКЛС был распущен.