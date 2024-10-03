Как граф Бобринский боролся с коррупцией

Правнук Екатерины II и Григория Орлова проявил себя настоящим государственным человеком. Он боролся с иностранным засильем и невиданной коррупцией. Прослыть честным человеком в глазах не только современников, но и потомков – немалое достижение.



Граф Владимир Бобринский.

Вообще, Владимиров Бобринских в нашей истории было аж трое. Первый прославился в свое время тем, что за спорами о славянофильстве на заседании совета Московского художественного общества, когда разговор перешел на личности, набил морду профессору Шевыреву. От этой драки, рассказывал писатель Тургенев коллеге Герцену, «по всей Москве стон стоял стоном». Еще один Бобринский был известным политиком начала ХХ века, членом Госдумы трех созывов.

Наш герой Владимир Бобринский родился в Санкт-Петербурге и был крещен в Исаакиевском соборе 14 декабря 1824 года. Владел вместе с братьями неразделенными имениями в нескольких губерниях империи, в том числе и в Тульской.

Отец Владимира Алексей Бобринский жил в селе Михайловском Богородицкого уезда. У себя в имении еще в 30-е годы XIX века построил образцовый сахарный завод, часто навещал его и жил там вместе с супругой.

О Владимире Бобринском сосед по родовому имению Тульской губернии князь Оболен-ский отзывался как о личности симпатичной и доброй, ближайшем помощнике отца в сахарном деле.

В 1846 году он окончил кандидатом права юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Еще молодым человеком был выбран уездным предводителем дворянства, но в 30 лет вступил в Александрийский гусарский полк унтер-офицером и поехал воевать на Дунай, а затем в Севастополь. По окончании войны оставался на военной службе, будучи принятым в свиту флигель-адъютантом государя.



Отец Алексей Алексеевич Бобринский был строителем первой

в России железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское село.

В 1863 году Владимир был откомандирован в Вильно для руководства управлением линией железной дороги от Вильно до границы Королевства Польского и для её обороны от повстанцев. Был назначен исполняющим должность гродненского военного губернатора. Получил звание генерал-майора и назначен в свиту императора, однако в том же 1863 году по собственному прошению был уволен с сохранением придворного звания.

Император Александр II знал, что Владимир Бобринский получил немалый опыт, работая вместе с отцом, который, помимо всего прочего, был первым железнодорожным строителем в России, а именно Царскосельской дороги, которая была по-строена на артельных принципах и считалась самой дешевой в России.



Строительство железной дороги во второй половине ХIХ века.

В 1868 году по личному поручению императора Александра II Владимир Бобринский был призван провести ревизию Николаевской железной дороги. К этому моменту особых заслуг у него – только военные подвиги в Севастополе, за которые он награжден саблей и орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Должность ревизора с гарантированно выявляемой неслыханной коррупцией – очень незавидная. Однако на вопрос, зачем ему это надо, мог бы и отказаться, Владимир ответил, что в трудное для его семьи время император им помог избежать разорения. Поэтому, как человек порядочный, он не может от него отвернуться.

«Железнодорожная горячка дошла у нас до апогея, когда стали наживаться быстро, не в меру и не по достоинству люди всякого рода и племени», – описывает то время князь Оболенский.

Дело было трудное, особенно при знаменитом контракте американца Вайнанса. О его заработках тогда действительно ходило немало разговоров, и никакие из них не были преувеличением. На строитель-ство железных дорог американец выкачал из казны – без особого конечного результата – 6,5 миллиона рублей. Можно сказать, взял за свои услуги Аляску, которую как раз в то же время продали за девять миллионов. Вайнанса считали расхитителем российской казны.



Григорий Строганов.

Дела на Николаевской железной дороге Москва – Петербург тоже потрясали умы. Из государственной собственности она перешла к Главному обществу российских железных дорог, созданному крупнейшими банкирами, преимущественно зарубежными. Даже правление ее размещалось не в России, а в Париже. Деньги хищническим образом разворовывались. Главное общество Российских железных дорог, которым руководил тот самый граф Строганов, фактически оказалось банкротом.

На расчищение этих авгиевых конюшен и бросили молодого графа Бобринского. После блестяще исполненного поручения граф получил назначение товарищем министра путей сообщения, а затем и министром.

Именно на период руководства Владимира Бобринского пришлось начало ежедневного железнодорожного сообщения из Тулы в Москву и обратно, открытое в сентябре 1868 года. Тогда же принял первых пассажиров и тульский Курский, теперь Московский железнодорожный вокзал.



Открытие нового моста через Оку в районе Серпухова.

Вступление графа Бобринского в должность министра путей сообщения положило конец прежним баснословным ценам концессионеров, когда на строящихся линиях дешевле 80-85 тысяч за версту расценок не было. Иногда они доходили до ста тысяч и выше. Бобрин-ский взялся за реорганизацию работы министерства, приблизив его структуру к военному устройству. Предложил создать Совещательный комитет и Совет министерства. В 1869 году был созван Первый съезд представителей железнодорожных предприятий.

Клубок интриг для казно-крадства и злоупотреблений никуда не исчез. Одним из помощников Бобринского был, например, сын ненавидимого в России графа Клейнмихеля. Того самого, которого поэт Николай Некрасов упомянул в стихотворении «Железная дорога», – мол, Николаевскую железную дорогу построил не «граф Петр Андреич Клейнмихель», а русский народ. При этом Клейнмихель убеждал императора, что России железные дороги вообще не нужны; но когда дело дошло до строительства, все выгодные контракты были за его родственниками и приближенными к особе людьми.



Вокзал в Курске.

Глубоко честному графу постоянно приходилось бороться со всевозможными происками концессионеров.

«О подкупе нельзя было думать, а клеветать на этой почве тоже было трудно, так как государь безусловно доверял графу, – описывал Оболенский. – Начали досаждать ему всячески и, конечно, как человека нервного и заработавшегося, постоянно раздражали до того, что он... вынужден был просить об увольнении. Уходя из министерства, граф оставил о себе прекрасную память просвещенного и доброго человека между сослуживцами, а с точки зрения государственной – человека, охранившего многие миллионы государственному казначейству».



Курский вокзал в Туле.

2 (14) сентября 1871 года Бобринский был уволен по болезни без сохранения членства в Госсовете. После отставки жил в Киеве и местечке Смела Черкасского уезда Киевской губернии, где занимался сельскохозяйственной деятельностью и отцовским сахарным делом. Уже в царствование Александра III ему предлагали высокие должности, но он предпочел частную жизнь, домашний труд и семью.