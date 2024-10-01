«Казанова реально гудела!»: как жил гигант клубной индустрии в Туле

Фото резидентов клуба и из архива Myslo.

В рубрике «Нулевые» Myslo предлагает матерым тусовщикам поностальгировать, а молодым людям — узнать, где отдыхали их мамы и папы, и испытать ностальгию по временам, в которых они не жили.

В комментариях под предыдущим материалом многие просили рассказать о еще одном «злачном» месте Тулы — ночном клубе «Казанова» (для друзей просто «Каза»).

Сегодня проберемся через жаркие «Тропики» на самую вершину — к «Пентхаусу» — и поговорим с людьми, которые зажигали ночную жизнь на Красноармейском.

«Казанова»

— «Молод и горяч? Тогда тебе сюда!»

— «Современный клуб, вполне себе по-московски. Для тусовки очень даже, ходили в него в студенческие годы. Нравилось».

Так о ночном клубе «Казанова» писали на тематических форумах несколько лет назад.

Константин Васькин, управляющий клубом и «второй отец» для резидентов, рассказал, как и когда появилась «Каза»:

Константин Васькин — «Казанову» основали в 1997 году. Изначально на этом месте был клуб «ПИТОН», и он представлял дискотеку а-ля 90-е. Открытие «Казановы» состоялось после того, как как наш дизайнер съездил в Италию. Тогда полностью переделали интерьер. С этим интерьером и достаточно небольшой площадью (вмещалось до 200 человек) проработали до 2002 года. Затем открыли современный и масштабный проект — танцклуб «Казанова». В нем было четыре основные зоны — это была наша фишка. Каждый посетитель мог найти для себя что-то свое. Основной зал и танцпол были ориентированы на молодежь и современную музыку от наших и приезжих ди-джеев. Зал «Тропики» — для более взрослой публики с современной музыкой и элементами 80 и 90-х. «Спортбар» предлагал бильярд, просмотр спортивных программ на большом экране, дартс и спокойную атмосферу. На самом верху заведения находился сектор «Пентхаус», где можно было попеть под караоке, покурить кальян — эдакий лаунж. На вечеринках и концертах клуб вмещал до 1500 человек, поэтому он занимал первые позиции в «ночной жизни» города.

А о том, что творилось в «Казанове» и как она стала мегапопулярной, рассказал Сергей Федонин — один из титанов тульской клубной тусовки.



Сергей (в центре) с коллегами-танцорами в «Казанове».

— Я пришел в «Казанову» с Леонидом Кириченко в 2004 году — тогда в «Казе» зрели большие перемены. Каждый занял свою нишу: «Премьер» — других посмотреть и себя показать, для требовательных гостей. А «Казанова» — клуб для всех: с «музычкой» — иностранной и русской попсой — и веселыми танцами. «Казанова» была для тех, кому напыщенность и понты не по душе. Плюс «Каза» находилась в самом центре города, на эдакой транспортной развязке, поэтому приходили туда со всех районов.

Больше всего мне запомнилось то, как мы с Леонидом привносили в «Казу» европейскую клубную культуру — повысили качество звука, света, работы с артистами и показали, что такое перфоманс-шоу. Когда я вернулся в Тулу из Испании (я долгое время выступал в танцевальном шоу и дополнительно работал в ночных клубах — в том числе во всем известном клубе Pacha), контракт у меня уже закончился.

Тогда я пришел к Леониду и сказал: «Вот, талант приехал! Давай что-нибудь дальше мутить» (смеется). Знакомы мы с ним были со времен «Космозона», а на момент истории он работал в «Премьере» и общался с администрацией «Казановы».



Сергей выступает в «Премьере», 2002 год.

Я весь был проникнут западной клубной, электронной, танцевальной культурой и разбирался в организации и клубном промоушене. Леонид обладает отличными креативными способностями и творческим талантом. Мы пришли именно в тот момент, когда в «Казе» назрели большие перемены. Благодаря нам появились танцоры гоу-гоу; мы повлияли на всё: привоз артистов, звук, свет, рекламу.

Нам дали возможность проводить фрик— и перформанс-шоу такого шикарного размаха, что, думаю, в России такого не было. Мы привозили топовых ди-джеев и исполнителей: Агент Смит, «Чугунный скороход», «Банд’Эрос».

«Казанова» реально гудела!

Из наших рук вышел проект «Русский Голливуд» с Сергеем Хомяковым — потрясающие эффектные выступления! Такого Хэллоуина, как у нас — с таким количеством приглашенных и местных артистов в костюмах, — в Туле вообще никогда не было! Еще мы делали шоу с волшебными декорациями — «Подводный мир».

Клуб превратился в театр, а вечеринки — в музыкальный клубный перформанс. Помню, нас даже наградили почетной грамотой от администрации клуба — благодаря нашей деятельности произошел резкий приток гостей.

В «Пентхаусе» были красивые эротические спектакли.

А еще у нас были ТВ-эфиры! Помимо розыгрышей на прямых включениях из клуба, мы реализовывали разные идеи гостей: накрыть стол на крыше клуба, устроить пенную вечеринку в фонтане напротив РК, донести бревно из «Казы» до Московского вокзала в полуголом прикиде и противогазе…

Плюс мы расширили работу с популярными брендами. Например, Red Bull стал партнером клуба. А когда презентовали Mitsubishi Colt, администрация пошла навстречу и «вырезала» двери, чтобы мы закатили машину. Такого ещё не было в Туле!

Я жил этими шоу, творчеством, общением с артистами.

Мария Гельтищева (DJ Maria) проработала в клубе с открытия до закрытия — ди-джеем и арт-директором.

— С самого начала клуб стал для меня вторым домом. Как говорили в Туле,

«Казанова — дом родной».

Организация концертов и вечеринок, корпоративов, мега-пати были не только моей работой, но и моей жизнью. Все лучшие воспоминания, встречи, любовь и, конечно, музыка связаны с этим местом.

Очень много лет назад, когда мы приглашали известных ди-джеев из столицы, один из них (не буду называть его славное имя), увидев меня и мою работу, удивлённо заметил:

«Смотрите, баба сводит!»

Я на тот момент была единственной девушкой, которая действительно играла (сводила треки), — слова столичного ди-джея меня очень позабавили.

В клубе ко мне относились уважительно, ведь я пришла уже играющим ди-джеем. К тому же играла на открытии «Казановы» и была ведущей этого события. Я чувствовала себя звездой и, наверное, была ей. По прошествии многих лет, встречая гостей клуба на каком-то ивенте, слышу от них восторженные слова: «Так это же Мария, ди-джей Мария!»

Конечно, я понимаю, что эта радость связана у них не только с моим творчеством, а в большей мере со счастливым временем, которое они провели в «Казанове». Это тоже моя любовь навсегда.

Спектакль окончен

«Казанову» закрыли 28 марта 2015 года. Сначала ночной клуб обещали вернуть тусовщикам после реставрации, но восстание из пепла не случилось. Любимец публики ушел в без малого 20 лет.

Константин Васькин — Одной из причин было то, что молодежь перестала собираться большими компаниями. У них появились другие интересы, нежели танцы. Компьютеры и интернет вышли на первое место, наверное… Хотя в личном общении многие с огромным сожалением вспоминают о закрытии клуба.

Провожали «Казу» два дня нон-стопом. Позже, спустя несколько лет после закрытия, тульские клаберы воскресили «Казу» на одну ночь:

Мария Гельтищева — Мы организовали вечеринку, на которой собрали весь золотой состав ди-джеев нашего клуба, порадовали туляков отличной музыкой и поностальгировали по добрым временам. «Казанова» в сердце навсегда!

Сейчас молодежь оказалась примерно в такой же ситуации — любимые клубы закрываются. А в каких клубах оттягивались вы? Расскажите в комментариях!