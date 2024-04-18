Тула утраченная: Пионерский сквер

Праздник в Пионерском сквере. 1950-е годы.

Весной 1934-го в Туле началось строительство первого в советский период общественного места отдыха для горожан — Пионерского сквера. Сейчас на этом месте «белый дом».

Несостоявшаяся библиотека

Когда-то здесь, в центре города, вдоль Посольской, нынешней Советской, улицы стоял величественный Спасо-Преображенский храм, один из самых любимых в городе. В храме могли одновременно находиться до шести тысяч прихожан. Одна из башен Тульского кремля – Спасская – и получила свое название именно потому, что смотрела на Спасо-Преображенскую церковь. В 1917 году при епископе Тульском и Белевском Иувеналии постановлением Священного Синода Спасо-Преображенскому храму был присвоен статус второго кафедрального собора города.



Асфальтируют Советскую улицу. Спасо-Преображенский собор еще стоит.

Храм поражал своим внутренним убранством: здесь был гигантский, уходящий под самый купол иконостас и множество исторических реликвий, например серебряный крест с надписью: «Подал сей крест вкладу церкви Преображения Господня от господина Сергия Ивановича Клевцова и супруги его Евфимии Федоровой 1793 года апреля 20 дня», весом 4 фунта 83 золотника.

В 1922 году, когда по всей стране проходила кампания по изъятию церковных ценностей, из храма взяли в основном серебро, ничего более драгоценного не нашлось.

В 1930 году храм закрыли в рамках очередной борьбы с религией. Настоятель храма отец Димитрий Глаголев, староста и несколько прихожан отказались покинуть храм. Все они были обвинены в антисоветской агитации, организации беспорядков и сопротивлении властям. Глаголева расстреляли. Место его захоронения неизвестно, реабилитирован в 1989 году. Все остальные получили разные сроки заключения.



Димитрий Глаголев.

Закрыли же церковь под мифическую идею выполнения «неоднократных наказов рабочих о переносе центральной библиотеки с окраины города ближе к рабочим массам». Специальная комиссия удовлетворила просьбу разместить здесь центральную библиотеку. Для претворения идеи в жизнь определили смету в десять тысяч рублей, в которую входило устройство деревянных перегородок и дверей для создания ряда комнат, утепление помещения постройкой трех печей, снятие решеток, побелка и перетирка стен и потолков, а также другой мелкий ремонт.

Денег, по-видимому, так и не нашли, поэтому храм какое-то время стоял закрытым, потом же его просто снесли. Говорят, многие туляки долгое время старались обходить это место стороной – настолько невыносимо было смотреть на бесхозную груду кирпичей и кровельного железа вместо храма.

Фонтаны нового сквера

Поляну за Спасской церковью облюбовали любители распивать спиртные напитки на свежем воздухе. Образовавшийся притон в центре города подтолкнул власти на решение о благоустройстве. В 1934 году задача была поставлена такая: сделать Тулу как можно зеленее. Одним из пунктов плана было создание первого в Туле бульвара – по улице Коммунаров на участке от Советской до Менделеевской. Посередине улицы должны были зазеленеть деревья и кустарники, а около тротуаров быть разбиты газоны. Для проезда оставались дорожки по бокам бульвара шириной в шесть метров каждая.

Спешно начали разборку церкви Воздвижения напротив уже построенного здания фабрики-кухни и обустройство здесь сквера. Еще один детский сквер планировали обустроить на улице Жуковской.



Спасский собор — один из самых величественных и любимых в Туле.

На месте бывшей Спасской церкви еще оставались груды щебня, которые теперь надо было срочно убрать, чтобы устроить на этом месте Пионерский сквер с двенадцатью фонтанами. Работалось непросто: землекопы жаловались, что почва очень плохая. Для устройства будущего сквера заказали множество возов с хорошей унавоженной землей, на которой будут разбивать будущие цветники.

Работа велась исключительно силами общественности – по всей видимости, делегированных рабочих с оружейного завода и безработных, как это было при строительстве фабрики-кухни. Но к началу апреля, несмотря на весеннюю непогоду, выкопали 150 кубометров грунта, после чего начали прокладку водопроводных труб, которые должны были снабжать фонтаны водой. На этой работе уже задействовали профессионалов – тридцать рабочих водоканала.

Пионерский сквер планировали открыть к 1 мая, однако подзадержались. А может, и посчитали лишним совмещать два таких важных меро­приятия, как появление нового общественного пространства и демон­страцию.

Правда, к Первому мая большая часть работ по разбивке сквера, в том числе устройство главного фонтана и установка в нем скульптуры «Игра в баскетбол», была завершена.

Также к открытию установили наглядную агитацию о германском фашизме, разрушающем культуру и ведущему к средневековью. Тульские художники нарисовали для сквера большой портрет «болгарского Ленина» Георгия Димитрова. В то время он был известен в Советском Союзе по сфабрикованному делу о причастности к поджогу Рейхстага 27 февраля 1933 года. На Лейпцигском процессе в сентябре-декабре 1933 года Димитров доказал свою невиновность и был оправдан, да еще из обвиняемого стал обвинителем нацистов.



«Построим Пионерский сквер». Коллаж из газеты «Коммунар». 1934 г.

В два часа дня 6 мая состоялось торжественное открытие Пионерского сквера. На него пришли представители городских организаций, пионеры и школьники. По сообщению газеты «Коммунар», на этом митинге «пионеры 5-й ФЗС прикрепились к клумбам и грядам и обязались тщательно следить за охраной и выращиванием цветов сквера». ФЗС – это фабрично-заводская семилетка, то есть общеобразовательная школа, где кроме общего образования знакомили с трудовыми процессами. 1934-й был последним годом существования ФЗС, и уже в мае они были преобразованы в неполные средние школы. По окончании митинга состоялось массовое выступление художественной самодеятельности.

Дед Мороз и зайчики

Новый сквер благоустроили в лучших традициях своего времени, установив фигуры пионеров с горном, барабаном и отдающих салют. У входа со стороны ул. Советской посетителей встречали скульптуры прилежных девочек-школьниц, одна из которых была с глобусом, другая – с книгой.

Центральный фонтан сначала украшала скульптура детей, играющих в баскетбол. Наверное, она быстро разрушилась, и позже вместо баскетболистов появились фигуры мальчишек. Один, по центру, держал в руках некую чашу, а вокруг, как описывает тульский краевед Владимир Щербаков, возлежали еще четыре фигуры мальчиков.



Гипсовые скульптуры в Пионерском сквере. Фото из коллекции В. Щербакова

Фонтаны Пионерского сквера, правда, редко когда работали. Но это для Тулы дело привычное. Когда в восьмидесятые на этом же месте появилось величественное здание «белого дома», то группа фонтанов, устроенная со стороны улицы Советской, тоже редко когда функ­ционировала.

С обеих сторон центрального фонтана сквера были разбиты одинаковые клумбы и вазы для цветов.

В 1943 году в глубине сквера соорудили Доску почета колхозов и совхозов Тульской области с именами передовиков. В те времена ничего не делалось просто так. Как правило, любая акция проходила в рамках большой кампании. В 1943 году это была кампания по улучшению результатов деятельности колхозов и совхозов. Данные с областной Доски почета для тружеников сельского хозяйства отдельной рубрикой начали печататься и на первой полосе «Коммунара», рядом с постановлениями правительства страны.

Доску почета в Пионерском сквере украшали герб РСФСР, барельефы и цитаты Сталина.

По бокам были установлены фигуры крепкого мужчины со снопом в руках, а с противоположного края – женщины с полной корзиной на плече, словно с картины Яблонской «Урожай».

Еще до войны, когда обществу вернули возможность открыто праздновать наступление Нового года, Пионерский сквер стал центром самого любимого зимнего праздника. Здесь устанавливали главную елку Тулы и создавали праздничные композиции с фигурами Деда Мороза и сказочных животных.



Елка в Пионерском сквере. 1972 г.

Величественная зимняя елка была установлена и в канун 1942 года, хотя еще совсем недавно в окрестностях города проходили жестокие бои. Туляки активно покупали новогодние игрушки в расположенном напротив сквера универмаге. «Наша доблестная Красная армия обеспечила тульской детворе возможность весело и радостно встретить наступающий Новый год», – писал «Коммунар».

После войны в Пионерском сквере работали киоски по продаже елочных игрушек и новогодних подарков. В сквере устанавливали три елки, у подножия которых стояли большие жизнерадостные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, переворачивающих отрывной календарь. Елки украшали игрушками и гирляндами с раскрашенными электрическими лампочками. В разные годы атмосферу сказочности происходящему придавали фигуры различных любимых литературных персонажей – Чиполлино, Кота в сапогах, зайчиков и белочек.



Улица Советская. Вид на Пионерский сквер.

Детвора с удовольствием фотографировалась в санях Деда Мороза на фоне красавицы-елки. Снимки, конечно же, отдавали не сразу – их можно было получить через несколько дней, предъявив в фотоателье квитанцию об оплате.

Такие фотографии есть в семейных альбомах у многих туляков.

Последняя большая елка была устроена в Пионерском сквере под новый 1974 год.

А потом началась рекон­струкция. Собственно, ее планировали уже давно. Еще в шестидесятые годы обсуждалась идея устройства центральной площади города на месте Пионерского сквера площадью 2,5 гектара – 250 метров в длину и 100 в ширину. Такая площадь, по замыслам, могла вместить до ста тысяч демонстрантов.



Остановка «Детский универмаг».

Предполагалось, что существующую Доску почета заменят более масштабной, на которой будут отдавать должное всем передовым труженикам области. А перед этой доской установят большой памятник Ленину – лицом, однако, не к Москве, а на юг.

А вот какое большое здание должно тут же появиться, тогда еще обсуждалось. Рассматривалась идея возведения не только правительственного дома, но и дворца культуры оружейников с кинотеатром, кафе и концертным залом на 1500 зрителей.

Победила, однако, идея строительства Дома Советов, которое началось в 1975 году, и недолговечная жизнь Пионерского сквера на этом закончилась.