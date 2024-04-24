Борис Россинский: как дедушка русской авиации приучал туляков к полетам

Борис Россинский на аэроплане системы Блерио.

Но мы с полным правом можем именовать его и основоположником тульской авиационной истории. Вообще, этот человек прожил, конечно, удивительную жизнь, на зависть многим.

Рождение русской авиации

В 1910 году русский язык пополнился новым словом — летун. Жаль, что не прижилось. Летуны со временем стали летчиками. В 1910 году русское небо еще бороздили иностранцы, творцы разных систем аэропланов, уверявшие, что искусство летать необычайно трудное и русским оно пока неподвластно.



Летчики Н. Е. Попов и М. Н. Ефимов во время полетов во Франции, 1910 г.

Первым русским летчиком стал Михаил Ефимов, окончивший зимой 1910 года авиа­ционную школу Фармана. 21 марта 1910 г. Ефимов первым из наших авиаторов совершил в Одессе полеты на аэроплане. Ефимов также был одним из первых в мире, кто осуществил на аэроплане виражи, спирали, пикирование и планирование с выключенным двигателем и первым продемонстрировал все это в России. Во время Первой мировой войны он стал полным георгиевским кавалером, получил чин прапорщика. После революции воевал на стороне Красной армии и был расстрелян белыми летом 1919 года в Одессе.

8 сентября 1910 года началась новая эра в отечественной авиации, когда на празднике русского воздухоплавания в Санкт-Петербурге показали свое мастерство наши летчики. В газетах писали, что «русские офицеры утерли нос иностранцам». Еще весной приезжие летуны умничали, рассуждая о «птичьих инстинктах», «шестом чувстве глубины», которыми надо обладать, чтобы оторваться от земли, и вот вам пожалуйста — несмотря на непогоду, праздник все-таки состоялся. Ветер, правда, стих только к вечеру, и только тогда стало возможным совершать полеты к неописуемому восторгу самых терпеливых — публика-то собралась еще с утра. Временами в воздухе находилось до пяти аэропланов — зрелище даже для столицы совершенно невиданное по тем временам. Всего в празднике приняло участие 17 аэропланов. Первое место было отдано Ефимову. Но самое главное — обошлось без всяких аварий!

Бориса Россинского среди участников этого праздника не было. Он вообще еще был студентом Императорского Московского технического училища.

Однако его звезда авиатора взошла именно тогда. Еще в 1908 году он совершил первый в России планерный полет — разогнался в санках с горы, пролетел над рекой Клязьмой и приземлился на противоположном берегу на поляне. Было ему двадцать четыре года!

О свершившемся полете доложили профессору Император­ского Московского технического училища Н. Е. Жуковскому, который теперь считается основоположником современной аэро- и гидродинамики, отцом русской авиации. Между прочим, Николай Егорович Жуковский — дядя по материнской линии нашего знаменитого оружейного конструктора Игоря Яковлевича Стечкина. Жуков­ский предложил, чтобы этот успех зафиксировала комиссия Воздухоплавательного кружка при ИМТУ. Ровно через год, 29 ноября 1909 года, Россинский в присутствии членов комиссии снова перелетел в том же месте на том же планере Клязьму.

Летом 1910 года по настоянию Жуковского Россинский уехал во Францию обучаться летному делу в школе Луи Блерио.

Вместе с ним в школе обучались русские офицеры Матыевич-Мацеевич, Ульянин, Петровский и другие. Для рекламы, вспоминал потом Россинский, Блерио уступил ему за полцены самолет. Специально для него на Московском аэродроме на Ходынском поле был построен первый авиаангар. Аэроплан в то время стоил десять тысяч рублей. Значит, пять тысяч небогатый Россинский где-то все же нашел, а скорее всего, занял.

Хулиганы избили кондуктора и побили стекла

Сразу же после возвращения домой Россинский начал выступать с показательными полетами — надо же окупать ценное приобретение. 31 августа того же 1910 года он впервые приехал в Тулу, на разведку. В качестве места для авиасеанса был выбран ипподром Императорского тульского бегового общества, находившийся рядом с Белоусовским парком. Уже через несколько дней на Курский вокзал Тулы прибыла платформа с необычным грузом — аэропланом системы «Блерио».

Коммерческие полеты Бориса Россинского были намечены на 8 и 9 сентября. Ажиотаж небывалый: билеты, весьма недешевые, раскуплены в момент. Бельэтаж трибун стоил 3 рубля и 2 рубля 50 копеек, партер трибун — 1 руб. 60 коп., боковой партер — 1 руб., открытые места — 50 коп. Просто вход на ипподром — 30 коп. Тем, кто не успел вовремя позаботиться о билетах, предлагали свои услуги перекупщики, в обычные дни промышлявшие своим ремеслом у театральных касс. Правда, кое-что к моменту начала полета еще оставалось: в пять вечера можно было купить места в верхнюю беседку ипподрома. Вокруг ипподрома со всех сторон стояли тесным кольцом любители посмотреть полеты задаром.

Отметим, что эти полеты проходили почти одновременно со Всероссийским праздником воздухоплавания в Санкт-Петербурге, где люди целый день стояли, дожидаясь начала полетов. Это было невиданнейшее по тем временам зрелище!



Ипподром, где проходили первые в истории Тулы полеты.

- День был солнечный, но ветреный, — вспоминал через несколько десятилетий Борис Илиодорович. — Посмотреть, как я буду летать, собралось множество жителей Тулы. Даже приехали крестьяне из ближних деревень со своими самоварами и закусками. Очень мало кто верил, что моя столь хрупкая и невзрачная на вид машина поднимется в воздух. Насколько мне известно, многие даже закладывались (держали пари). Одни утверждали, что полет состоится и машина поднимется в воздух, другие отрицали, не верили в это. Богомольные старики и старушки прозвали меня сатаной, утверждая, что я колдун, прибыл обманывать честной народ, отводить им глаза. Скептиков среди зрителей было немало.

«В пять с половиной часов какой-то студент, студент-технолог и механик выводят аппарат „Блерио“ для демонстрирования, — описывала происходящее „Тульская молва“. — Наконец выходит и г. Россинский. Он быстро садится на аппарат, пробует рычаги и пускает мотор. Последний начинает трещать, тогда один из помощников провертывает пропеллер, и аппарат бежит три-четыре секунды по траве и сразу поднимается в воздух. Раздаются аплодисменты.

Аппарат достигает по крайней мере сорока аршин высоты. Все это время г. Россин­ский хочет повернуть аппарат, но руль поворота плохо его слушается. Аппарат несколько мгновений висит в воздухе, накренившись. Последнее обстоятельство губит г. Россинского, он останавливает мотор и рулем глубины хочет спуститься на землю, видя, что ему не удастся сделать удачный разворот. Аппарат, потеряв устойчивость, накреняется направо, а затем налево и падает на землю, зарывшись левым крылом, — в результате сломаны левое крыло и пропеллер и поковеркано шасси».

- Я твердо верил, что полет закончится благополучно и успешно, хотя, по правде сказать, перед каждым публичным выступлением волновался, — вспоминал Россинский. — Но вот я спустился на землю. Зрители, аплодируя, смотрели на меня, как на некое чудо. Самолет быстро окружила плотная толпа, меня подхватили на руки и принялись азартно качать. Потом долго занимали меня различными вопросами, на которые я охотно отвечал. Интерес публики мне был понятен, она впервые увидела самолет в полете.

Тут память авиатора немного подводит, или он просто не хотел говорить о плохом. Сейчас пишут, что после того, как порыв ветра перевернул аэроплан, Россинскому пришлось долго лечить поврежденный позвоночник. Однако этим неприятности вечера не были исчерпаны. Вид летающего аэроплана привел туляков в состояние неистовства.

«Как только отделился моноплан вместе с Россинским от земли, так многочисленная толпа, стоящая за заборами, стремительно бросилась на ипподром, здесь были и взрослые, и дети, и даже дамы, — описывала „Тульская молва“. — Во многих местах толпа выломала целые пролеты забора, буйство толпы достигло своей кульминационной точки в момент падения

г. Россинского, здесь толпу нельзя было сдержать никакими силами: свист, гикание, треск забора, все это повисло в воздухе.

Пятьдесят конных стражников оказались бессильны противостоять толпе. Затем с ипподрома хулиганствующая толпа народа направилась к месту остановки конки „Ваныкинская больница“, здесь хулиганы выпрягли лошадей из вагона, избили кондуктора, перебили стекла в трех вагонах и ранили камнями кой-кого из публики. Те же хулиганы поломали в парке массу деревьев.

Среди хулиганов г. полиц­мейстером было замечено несколько чиновников, о действиях которых будет доведено до сведения г. начальника губернии».

Если кому-то пришли в голову аллюзии на поведение футбольных фанатов, то мы этого не говорили. Вы сами так подумали.

Первый танкист

Как и подобает всенародным любимцам, первые авиаторы были теми еще позерами. В 1914 году на похоронах своего учителя, профессора А. П. Гавриленко, Россинский бросил с «Блерио» цветы, которые точно упали на могилу в то время, когда профессор Н. Е. Жуков­ский бросил последнюю горсть земли и попрощался с другом.

С 1912 года Борис Илиодорович стал летчиком-испытателем завода «Дукс» и поднял в воздух более полутора тысяч самолетов. В годы Первой мировой войны он испытывал по пять-шесть машин в день.

1 мая 1918 года, после окончания первого военного парада РККА, Россинский показал участникам митинга на Ходынском поле фигуры высшего пилотажа и сделал восемнадцать «мертвых петель».

После приземления его провели на трибуну к Ленину, с которым они были знакомы еще со времен обучения в Париже. Ленин сказал: «Браво, браво, дедушка русской авиации!», — и Россинский всю жизнь гордился этим прозвищем.

Борис Россинский стал еще и одним из первых совет­ских танкистов. Своих танков у Красной армии не было, но вблизи Одессы весной 1919 года были захвачены у белогвардейцев четыре танка Renault FT-17. Один из них решили отправить в подарок Ленину для участия в параде на Красной площади. Разобраться с незнакомой машиной позвали Б. Россинского с помощниками. Он не только за короткое время понял, как этой штуковиной управлять, но и наладил работу двигателя на изобретенной им смеси, которая уже использовалась в авиации. Он же управлял трофейным танком и на первомайском параде 1919 года. В том же году Борис Россинский ушел добровольцем на фронт в составе отряда особого назначения.

В честь 15-летия авиационной деятельности правительство подарило Борису Илиодоровичу автомобиль и моноплан «Моран G», на крыльях которого было крупно написано: «Дедушке Россинскому». В связи с 50-летием со дня рождения Борис Илиодорович получил личный именной самолет У-2, на фюзеляже которого была сделана надпись белой краской: «Россинский». В 1944 году в честь 60-летия его наградили за заслуги перед Отечеством орденом Ленина.



Б. Россинский 1944 г.

В 1962 году в возрасте 79 лет Россинский опять удивил всех. Он написал заявление о вступлении в партию и в виде исключения был принят без кандидатского срока.

Очень гордился тем, что как член Совета ученых вручал почетный билет Юрию Гагарину. «Мы были два пионера: я — авиации, а Гагарин — космонавтики». Судьбе было угодно, чтобы дедушка русской авиации пережил первого космонавта планеты.

В семидесятые годы главный врач яснополянской больницы Игорь Петрович Чулков подарил яснополянской школе альбом с рисунками брата Бориса Россинского, Владимира, на которых был изображен Толстой. О таком художнике ничего не было известно, и школьный кружок литературного краеведения отправил в Москву за разъяснениями к Борису проходившую в школе педагогическую практику студентку Латвийского университета Ольгу Пейпинь.



Старший брат авиатора, художник Владимир Россинский.

Искать надо было на удачу. Про Бориса Россинского было известно лишь то, что он живет в доме на улице Танеевых — сейчас это опять Малый Власьевский переулок в Хамовниках. Место жительства она нашла по мемориальной табличке, посвященной Россинскому. Позвонила.

«Дверь открыл высокий седой старик, — рассказывала потом Ольга.

— Он вежливо пригласил меня пройти в комнату, раздеться, предложил стул, еще не зная, кто я, по какому делу. Оправившись от смущения, я представилась, сказала, что приехала из Ясной Поляны по поручению учащихся, и попросила рассказать о брате».

Во время разговора, кстати, Борис Илиодорович вспоминал, как однажды к нему на аэродром в поисках брата-художника приезжал последний секретарь Толстого Валентин Булгаков.

В Тулу Ольга Пейпинь вернулась с приглашением приезжать в гости. Теперь в Москву кроме нее отправили лучших комсомольцев — Любу Краюшкину и Мишу Маликова. Приехали перед ноябрьскими праздниками 1972 года. Люба зачитала постановление совета дружины Яснополянской школы о принятии Б. И. Россин­ского в почетные пионеры и повязала ему красный галстук. И потом до самого 1977 года, когда Борис Россинский скончался, у яснополянцев продолжалась активная переписка.

Вернувшись в школу, лучшие комсомольцы с восторгом рассказывали о том, как живет дедушка русской авиации. В доме на стене — пропеллер от его первого самолета, кругом многочисленные грамоты, наградные документы. На стене — фотографии с Ворошиловым, Чкаловым, Маресьевым, Гагариным. Настоящий человек-легенда.

