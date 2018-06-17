Тульский Белоусовский парк и человеческий фактор

Сегодня самый знаменитый и любимый тульский парк отмечает свое 125-летие. В связи с этим событием Myslo вспоминает тех людей, которые оставили свой след в истории парка.

Петр Белоусов

13 марта 1892 года на заседании Тульской городской думы была образована комиссия по устройству парков и скверов. Вскоре на месте свалки, прилегавшей к Старо-Дворянской улице (сейчас – Бундурина), по предложению городского санитарного врача Петра Белоусова, отвели около 35 десятин для устройства парка. Дума выделила на эти благие цели 1 000 рублей, а также обратилась в министерство государственных имуществ с просьбой о даровом отпуске 60 000 саженцев разных пород из казенных питомников.

О нынешнем размахе в то время, правда, еще не мечтали. Идея Белоусова была в том, чтобы решить проблему отходов, накопившихся за городом. Именно по этой причине появился когда-то и Булонский лес в Париже, с которого Петр Петрович и копировал тульский парк. На помощь пришли друзья-сослуживцы Викентий Игнатьевич Смидович (отец писателя В. В. Вересаева), Михаил Иоахимович Здановский, Федор Сергеевич Архангельский, потом присоединились преподаватели гимназий с учениками. Постепенно втянулись в процесс созидания парка и городские жители. В посадках стали участвовать гимназисты, рабочие, интеллигенция города. После совместных посадок деревьев еще долго не расходились, пили чай большой компанией из тульских самоваров, о чем на память осталась фотография, уцелевшая до наших дней. Открытие парка состоялось 20 июня 1893 года.

К сожалению, судьба отмерила Петру Петровичу слишком малый срок. Он не прожил и сорока лет, из них всего семь провел в Туле. Весной 1896 года Петр Петрович заболел плевритом, перешедшим в воспаление в легких. 2 августа 1896 года умер. Ему было всего-то 39 лет.

- Городской парк в настоящее время представляет массу деревьев довольно рослых, и еще большую массу едва возвышающихся над землею насаждений, хорошо принявшихся и обещающих прекрасный вид в будущем. Близко следя, по поручению Думы, за состоянием парка, я сим имею заявить, что теперешнее его состояние превзошло мои ожидания, – докладывал в заседании городской Думы 27 августа 1897 г. первый директор парка, гласный Думы Николай Иванович Ливенцев. – Парк уже посещается в большом количестве публикой и, несомненно, в близком будущем он составит лучшее место гуляния для тульской публики. Удачные результаты по устройству парка я всецело отношу к энергичной разумной и полезной деятельности бывшего санитарного врача доктора Петра Петровича Белоусова. Поэтому, в виду упрочения памяти об этом неутомимом и полезном общественном деятеле, я предлагаю городской думе разрешить в парке постановку металлического бюста доктора Петра Петровича Белоусова на средства, собранные почитателями покойного и ценителям его гуманной и полезной деятельности.

После его доклада Дума закрытою подачей голосов (25 шаров «за», 8 «против») признала возможным изъявить согласие на постановку бюста Петра Петровича Белоусова в парке, и попросила Ливенцева представить рисунок бюста и проект надписи на нем. Вопрос об увековечивании памяти доктора Белоусова посредством установки бюста муссировался до самой революции, однако желанного результата так и не вышло – слишком много дискутировали. Единственное, приняли решение именовать парк именем Белоусова, который в народе и без того звали Петровским. Правда, скорее всего не по имени доктора, а по прилегающей Петровской улице, нынешней Фридриха Энгельса.

Только в 1959 году был объявлен конкурс на лучший проект памятника доктору, и 12 ноября 1960 года единственный в стране памятник санитарному врачу был открыт.

Его авторы: скульптор Д. И. Народницкий, архитектор С. Н. Ожегов, Н. И. Миловидов. На постаменте бюста написано: «Основателю городского парка санитарному врачу Петру Петровичу Белоусову, 1856 – 1896 гг.».

А вот имя Белоусова парку было возвращено лишь сравнительно недавно – в девяностые годы прошлого века.

Отто Шмидт и Максим Горький

В 1934 году после восторженной встречи участников героической арктической зимовки в Туле парку было присвоено имя полярника Отто Юльевича Шмидта. Советский пароход «Челюскин» под командованием полярного капитана В. И. Воронина и начальника экспедиции члена-корреспондента АН СССР О. Ю. Шмидта был затерт льдами в Чукотском море в октябре 1933 года. Судно, на борту которого было 112 человек, следовало из Мурманска во Владивосток, отрабатывая схему доставки грузов по трассе Северного морского пути за одну летнюю навигацию.

13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен льдами и за два часа затонул. Последними с «Челюскина» сходили Шмидт, Воронин и завхоз экспедиции Борис Григорьевич Могилевич. На вынужденную зимовку выгрузились 104 человека (еще 8 покинули пароход еще у мыса Челюскин). Сложность эвакуации состояла в том, что самолеты в этих условиях не имели возможности совершить посадку. Только 5 марта это удалось летчику Анатолию Ляпидевскому, который на самолете АНТ-4 увез на большую землю десять женщин и двоих детей.

В Москве участников экспедиции встречали с небывалым воодушевлением. Летчики, снявшие челюскинцев со льдины, стали первыми Героями Советского Союза: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Иван Доронин. А. В. Ляпидевский первым удостоился награждения медалью «Золотая Звезда». Все механики самолетов были награждены орденами Ленина. За помощь при спасении челюскинцев ордена Ленина наградили и двух американских бортмехаников: Клайда Армстеда и Уильяма Левери. Все участники зимовки, кроме двух детей, были награждены орденами Красной звезды.

24 июля 1934 года делегация челюскинцев приехала в Тулу. Первым из вагона вышел, бодро улыбаясь, летчик Ляпидевский. Затем все остальные члены достаточно большой делегации. В программу пребывания входил и митинг и прогулка в Центральном парке, который уже получил имя другого героического полярника, начальника Северного морского пути, Отто Шмидта, который до Тулы так и не доехал.

До самой войны парк носил имя Шмидта, а после 1945 года имя незаметно исчезло из названия, хотя сам Отто Юльевич еще был жив, он скончался только в 1956 году, и под опалу не попадал.

Столь же незаметно в названии парка появилось имя другого знакового для того времени человека – Максима Горького.

Что, собственно, неудивительно – имя основоположника соцреализма присваивали очень многим объектам культуры, которым еще не присвоили имя Ленина. В Туле, например, имя Горького до сих пор носит и главный областной театр. В парке же установили и памятник Горькому, который сидел на одной лавочке и о чем-то мирно беседовал с другим усачом – Сталиным.

Что касается непосредственной связи Горького и Тулы, то она ограничивалась в основном визитом писателя в Ясную Поляну к Толстому в октябре 1900 года, и разрешением на постановку своей драмы «Дети солнца», которое автор дал местным социал-демократам в 1905 году.

Городские власти

Многим обязан парк первому после войны тульскому градоначальнику Федору Тихоновичу Храмайкову. В его воспоминаниях есть небольшая история, связанная с парком, относящаяся еще к 1941 году. По воспоминаниям Федора Тихоновича, в ночь на 30 октября началась порубка деревьев в Центральном парке культуры и отдыха. Мародерство ему удалось пресечь с помощью бойцов МПВО.

В 1951 году, уже на посту председателя Тульского горисполкома, Храмайков инициировал решение горсовета о выделении парку ста гектаров дополнительных земель и организовал там посадку 400 тысяч деревьев в ознаменование десятилетия обороны Тулы. Есть версия, что таким образом Федор Тихонович передал парку землю, уже приготовленную под строительство.

Свою страницу в историю парка вписал и Иван Юнак, который после своего назначения поселился на улице Первомайской. Рассказывают, что Иван Харитонович был весьма удручен состоянием главного тульского парка, после чего за предприятиями областного центра была закреплена часть территории парка, и они таким образом брали над ней шефство.

Историческим оказалось и первое знакомство с парком Владимира Груздева. Новый тульский губернатор пришел прогуляться в спортивном костюме, и был весьма смущен увиденным. После чего в качестве первоочередных наметил задачу привести территорию в порядок, чтобы было похоже на парк, а не на заросший лес.

Достаточно быстро у парка появилась своя программа развития, устроены беговые и велодорожки, новая ограда, появились современные аттракционы, заасфальтированы дорожки, проведен wi-fi.

Парк начали освобождать от старых деревьев и сажать молодые саженцы. В парке есть липа, посаженная и самим губернатором – в ходе акции «Дай жизнь дереву», в которой участвовали все члены областного правительства. Также на свои деньги губернатор купил для зооуголка две пары лебедей. Супруга губернатора Ольга Груздева подарила парку скульптуры под названием «Лебединое озеро» и «Грибная поляна».

Сейчас территория парка занимает 143 гектара. Из них 97 гектаров – лесной массив, 11 гектаров — каскад трех прудов и 35 гектаров — рекреационная зона. В парке растут около 90 видов деревьев и кустарников, среди которых преобладают береза, ясень, дуб, сосна, клён, липа, но также встречаются и редкие виды – амурский бархат, сибирский кедр, красный дуб, белая ива и другие.