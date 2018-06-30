80 лет назад тульские футболисты дебютировали в Кубке СССР

На стадионе в кремле играли сначала «Оружзавод», потом «Буревестник». Туляки, несмотря на статус дебютантов, сражались изо всех сил, чтобы пройти в следующий этап.

Вот что писали о тех играх в газетах в 1938 году.

«30 июня всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта провел в Туле междугороднюю встречу по футболу на розыгрыш Кубка СССР. Теплый солнечный день привлек на стадион общества «Зенит» оружейного завода около 7000 зрителей. По свистку судьи на поле в красных майках выбегают гости – московская команда общества «Локомотив» и в голубых тульская команда «Зенит» оружейного завода.

В начале инициативу берут туляки. Несколько удачных распассовок и на первой же минуте левый инсайд команды «Зенит» открывает счет. Довольно продолжительное время усилия обеих команд не приводят ни к чему, и только во второй половине тайма москвичи уравнивают счет. Результат игры 1:1.

Несмотря на явное преимущество команды «Локомотива» первая половина игры второго тайма проходит без результата. Лишь во второй половине москвичи вбивают в ворота Тулы второй мяч. Попытка команды «Зенит» сквитать счет не увенчалась успехом. Игра закончилась победой Москвы со счетом 2:1».

«6 июля в Туле на стадионе общества «Зенит» оружзавода состоялся второй матч на розыгрыш первенства СССР по футболу. Играли команды общества «Буревестник» Тула и общества «Труд» Красная Поляна – зона Москвы. Многочисленные зрители, собравшиеся на матч, внимательно следили за игрой. С первой же минуты инициативу взяли в свои руки гости, и они же открыли счет, забив первый мяч в ворота туляков. Лишь изредка несыгранное нападение «Буревестника» подводит мяч к воротам противника, но безрезультатно.

Во второй половине игры команда «Буревестника» имела все возможности выиграть матч, но не использовала этих возможностей, снизив темп игры. Лишь случайно тулякам удалось сквитать счет (1:1). Но на последней минуте гости вбивают еще мяч в ворота туляков и уходят с поля победителями со счетом 2:1. Команда «Буревестник» из дальнейших игр на розыгрыш Кубка СССР выбыла».