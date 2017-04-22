«По ленинским местам»

22 апреля – день рождения В. И. Ленина. В связи с почти юбилейной датой вспомнились кое-какие детали из советского прошлого, связанные с именем этого человека.

22 апреля – день рождения В. И. Ленина. Сто сорок седьмой по счету. В связи с почти юбилейной датой вспомнились кое-какие детали из советского прошлого, связанные с именем этого человека.



Тула. До 1983 года этот памятник гордо стоял на пл. Восстания, сейчас он прячется в елях возле бывшей «артухи».

Всевозможные изображения самого человечного человека тиражировались буквально в не человеческих, а астрономических масштабах. Его портреты смотрели с открыток, марок, орденов, медалей, значков, денежных купюр и юбилейных монет. Его бюсты красовались в государственных и частных интерьерах. Бронзовые (гранитные, гипсовые и пр.) фигуры Ильича были расставлены по площадям и улицам, наверное, всех городов Советского Союза…

От тульских масс

Эта статуя – яркий пример незлобивости наших земляков, а также их умения быстро ориентироваться в политической ситуации. Хотя Ленин и сетовал в письме руководителям местного Губкома РКП(б): «В Туле массы далеко не наши», – массы оказались очень даже коммунистически преданными. И вторыми в стране, уступив первенство лишь Петрограду, в 1926 году установили памятник вождю мирового пролетариата! Кстати говоря, именно из этого письма была в свое время выдернута фраза про «значение Тулы для республики…».

До 1983 года памятник стоял в центре площади Восстания и был «главным Лениным» нашего города. На протяжении многих лет к празднованию Первомая и Великой Октябрьской революции у его подножия строили трибуны. На центральной стояли партийные, комсомольские и профсоюзные лидеры, на боковых – передовики производства, почетные гости и прочие достойные люди. Мимо них шли колонны демонстрантов, неся транспаранты и портреты вождей. А Ильич с пьедестала, как регулировщик, указывал точное направление движения:

«Вперед и вверх, товарищи! К светлому будущему, к коммунизму, ура!»



Липки. Памятник Ильичу в Липках был продан с аукциона в марте 2010 года всего за 34 тысячи рублей. Местные жители дружно встали на его защиту.

Два в одном

Историю возникновения этого памятника в разных интерпретациях сегодня можно найти на многих интернетовских сайтах. И это не случайно – уж очень она трагикомична.

Дело в том, что когда-то это был обычный, каких по стране были сотни, памятник Сталину. Стоял генералиссимус с любимой трубочкой в руке, озирал яснополянские перспективы. Но настал в стране момент, названный «развенчанием культа личности». Все, что напоминало об «отце народов», полетело в топку.

Туда же в 1956 году отправился бы и яснополянский памятник, если бы не местные руководители. Они решили «и рыбку съесть, и кости сдать»: отпилили Иосифу Виссарионычу буйну голову, выбили из руки трубку, заровняли на плечах маршальские звезды… И водрузили взамен прежней головы новую, ленинскую. А вместо курительной принадлежности, говорят, пристроили кепку. Однако этот вариант почему-то не устроил, и головной убор «переехал» в другую руку. Опять же по слухам, в таком виде – с кепками в двух руках – памятник простоял несколько дней… Потом все утряслось, лишнюю фуражку убрали.

Но на этом история не закончилась. В середине 60-х воспитанники яснополянского детского дома, учившиеся в школе, около которой стоит памятник, убирали территорию. И один из них натолкнулся на странный круглый камень, выступавший из земли. Покопав немного, парнишка обнаружил на камне …ухо. Позвал учительницу, которая быстро смекнув, ЧТО именно откопал любо­знательный школьник, забросала раскоп листвой и запретила юному «археологу» рассказывать о находке. Но тот не выдержал, и уже на другое утро привел друзей полюбоваться «каменной башкой». Но, увы, ее уже не было.

Вот такая история, понимаешь…



Ясная Поляна. У Яснополянской школы стоит скульптура, в которой слились два вождя: Ленин и Сталин.

Когда был Ленин маленький

Года два назад на немецком интернет-аукционе еBay за 3,99 евро был выставлен на продажу лот «Orden-Roter-Stern-mit-Frau», что в переводе означает «Орден Красной Звезды с Женщиной». Догадываетесь, о чем идет речь?

Да, господа-товарищи, орден этот – не что иное, как октябрятская звездочка. А «фрау» – совсем даже не фрау, а юный Володюшка Ульянов.

В СССР значок, свидетельствующий о принадлежности к октябрятской организации, носили 99,9% первоклашек. НЕ­октябренком остаться можно было в силу совершенно трагических обстоятельств. Например, если ребенок был из семьи сектантов (они и тогда были) или страдал олигофренией в степени дебильности. Маленьких «звездоносцев» называли «внучатами Ильича». И никого не смущало, что Ленин был одновременно и дедушкой, и маленьким Володей со звездочки…



Такую звездочку на аукционе eBay продавали за 3,99 евро!