«По ленинским местам»
22 апреля – день рождения В. И. Ленина. В связи с почти юбилейной датой вспомнились кое-какие детали из советского прошлого, связанные с именем этого человека.
22 апреля – день рождения В. И. Ленина. Сто сорок седьмой по счету. В связи с почти юбилейной датой вспомнились кое-какие детали из советского прошлого, связанные с именем этого человека.
Тула. До 1983 года этот памятник гордо стоял на пл. Восстания, сейчас он прячется в елях возле бывшей «артухи».
Всевозможные изображения самого человечного человека тиражировались буквально в не человеческих, а астрономических масштабах. Его портреты смотрели с открыток, марок, орденов, медалей, значков, денежных купюр и юбилейных монет. Его бюсты красовались в государственных и частных интерьерах. Бронзовые (гранитные, гипсовые и пр.) фигуры Ильича были расставлены по площадям и улицам, наверное, всех городов Советского Союза…
От тульских масс
Эта статуя – яркий пример незлобивости наших земляков, а также их умения быстро ориентироваться в политической ситуации. Хотя Ленин и сетовал в письме руководителям местного Губкома РКП(б): «В Туле массы далеко не наши», – массы оказались очень даже коммунистически преданными. И вторыми в стране, уступив первенство лишь Петрограду, в 1926 году установили памятник вождю мирового пролетариата! Кстати говоря, именно из этого письма была в свое время выдернута фраза про «значение Тулы для республики…».
До 1983 года памятник стоял в центре площади Восстания и был «главным Лениным» нашего города. На протяжении многих лет к празднованию Первомая и Великой Октябрьской революции у его подножия строили трибуны. На центральной стояли партийные, комсомольские и профсоюзные лидеры, на боковых – передовики производства, почетные гости и прочие достойные люди. Мимо них шли колонны демонстрантов, неся транспаранты и портреты вождей. А Ильич с пьедестала, как регулировщик, указывал точное направление движения:
«Вперед и вверх, товарищи! К светлому будущему, к коммунизму, ура!»
Липки. Памятник Ильичу в Липках был продан с аукциона в марте 2010 года всего за 34 тысячи рублей. Местные жители дружно встали на его защиту.
Два в одном
Историю возникновения этого памятника в разных интерпретациях сегодня можно найти на многих интернетовских сайтах. И это не случайно – уж очень она трагикомична.
Дело в том, что когда-то это был обычный, каких по стране были сотни, памятник Сталину. Стоял генералиссимус с любимой трубочкой в руке, озирал яснополянские перспективы. Но настал в стране момент, названный «развенчанием культа личности». Все, что напоминало об «отце народов», полетело в топку.
Туда же в 1956 году отправился бы и яснополянский памятник, если бы не местные руководители. Они решили «и рыбку съесть, и кости сдать»: отпилили Иосифу Виссарионычу буйну голову, выбили из руки трубку, заровняли на плечах маршальские звезды… И водрузили взамен прежней головы новую, ленинскую. А вместо курительной принадлежности, говорят, пристроили кепку. Однако этот вариант почему-то не устроил, и головной убор «переехал» в другую руку. Опять же по слухам, в таком виде – с кепками в двух руках – памятник простоял несколько дней… Потом все утряслось, лишнюю фуражку убрали.
Но на этом история не закончилась. В середине 60-х воспитанники яснополянского детского дома, учившиеся в школе, около которой стоит памятник, убирали территорию. И один из них натолкнулся на странный круглый камень, выступавший из земли. Покопав немного, парнишка обнаружил на камне …ухо. Позвал учительницу, которая быстро смекнув, ЧТО именно откопал любознательный школьник, забросала раскоп листвой и запретила юному «археологу» рассказывать о находке. Но тот не выдержал, и уже на другое утро привел друзей полюбоваться «каменной башкой». Но, увы, ее уже не было.
Вот такая история, понимаешь…
Ясная Поляна. У Яснополянской школы стоит скульптура, в которой слились два вождя: Ленин и Сталин.
Когда был Ленин маленький
Года два назад на немецком интернет-аукционе еBay за 3,99 евро был выставлен на продажу лот «Orden-Roter-Stern-mit-Frau», что в переводе означает «Орден Красной Звезды с Женщиной». Догадываетесь, о чем идет речь?
Да, господа-товарищи, орден этот – не что иное, как октябрятская звездочка. А «фрау» – совсем даже не фрау, а юный Володюшка Ульянов.
В СССР значок, свидетельствующий о принадлежности к октябрятской организации, носили 99,9% первоклашек. НЕоктябренком остаться можно было в силу совершенно трагических обстоятельств. Например, если ребенок был из семьи сектантов (они и тогда были) или страдал олигофренией в степени дебильности. Маленьких «звездоносцев» называли «внучатами Ильича». И никого не смущало, что Ленин был одновременно и дедушкой, и маленьким Володей со звездочки…