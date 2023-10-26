«Когда-то тут князья гуляли, а теперь только ветер»: печальная история усадьбы Студенец

В разное время этим имением под Венёвом Тульской области владели князья Долгоруковы и Вяземские. Сейчас облагородить эту землю пытается священник из Москвы.

Священник без прихода

Отец Михаил настоятельно просит не фотографировать его — говорит, что одет неподобающим образом, да и вообще нефотогеничен. 51-летний священник искренне удивляется визиту журналистов в усадьбу Студенец — некогда богатое и знаменитое имение давным-давно утратило былой лоск, сохранив лишь руины церкви, заросшие пруды и развалины барского дома.

— Я уж думал, хулиганы какие до нас добрались. Тут ведь только детишки шалят — костры жгут в постройках, надписи на стенах домов оставляют. Замучился объяснять им, что это все — история, которую и без нашего участия измарают. Считай, сторожем работаю. Только вот охранять уже почти нечего — время все с землёй скоро сравняет. Представьте только, когда-то тут князья гуляли, а теперь только ветер.



Отец Михаил.

Священник переехал из Москвы в маленькое село Студенец, расположенное в 20 км от Венёва, в 2017 году. Говорит, что навещал родственников жены, наткнулся на разрушенную церковь и заинтересовался её историей.

— По мере изучения архивов как-то само пришло осознание, что я хочу хотя бы попытаться возродить храм и дать ему новую жизнь. Получил благословение и обосновался тут. Правда, местные мне не особо-то и рады. Говорят, что я наглый поп — хозяйство держать удумал, ишь ты.

Так получилось, что из прихожан у отца Михаила только москвичи — люди, которые выбрали его своим духовником. Приезжают к нему беседовать, получать благословение для принятых решений. Местные жители к священнику не ходят — говорят, что раз храм заброшен, то и Бога там нет. А что иконы поставили — так это просто «поп видимость работы создаёт».

— Чего только не выдумывают, страшно повторять, что про меня и про мою матушку рассказывают. Да вы сами пройдитесь по селу, поспрашивайте. Вам такого расскажут, диву дадитесь. А все это только потому лишь, что я работаю день и ночь — у меня свиньи, куры, гуси, утки, коровы. От этого и деньги водятся. А людям завидно, наверное.

Открываем бизнес — будем строить церковь

На вопрос о том, не порицает ли его «работодатель» за то, что он, по сути, занимается бизнесом, священник улыбается и спрашивает в ответ: «А на что тогда жить?».

— Я не наглею и не загибаю цены. Что делать, зарплаты-то у меня нет — приходится жить за счёт того, что произвожу. Благо, опыт в фермерстве имеется какой-никакой. Плюс, деньги откладываю хотя бы на начало работ по реставрации церкви. Нужно крышу переложить, а там не меньше миллиона рублей уйдёт. Спрашивал у чиновников, когда возьмутся за храм — получил ответ, что не раньше 2027 года.

Изучая архивы села Студенец, отец Михаил сумел найти ближайших родственников последнего известного владельца усадьбы — помещика Иордана. К сожалению, те не заинтересованы в возрождении известного когда-то имения — выставили господский дом на продажу за 5 миллионов рублей.

— Я, грешным делом, уже подумываю самому взять кредит до конца жизни и выкупить здесь все. Разбить парк, облагородить пруды, отстроить дом. Он сохранился в неплохом состоянии.

После революции в нем сельская школа была — до 1991 года тут следили за порядком. Потом распад СССР — и разом все оказалось брошено.

А ведь до Иордана землицей этой владели родовитые князья — Долгоруковы, Прозоровские, Вяземские. Даже странно, что усадьба осталась в стороне от туристических маршрутов — с такими-то знаменитыми фамилиями.

Рассказывая о селянах, отец Михаил снова и снова поднимает тему зависти. Мол, слухи распускают не только про него, но и про каждого человека, который стремится зарабатывать, а не просто существовать.

— Один из местных фермеров выкупил несколько гектаров земли, посадил там картошку, свёклу. Организовал пастбище для свиней. На работу берет узбеков только — из-за этого на него зуб точат. А как брать своих, если они работают, прости Господи, до первой зарплаты. Получка на руки — и все, ищи ветра в поле. Но я все равно молюсь за каждого человека — не важно, злой у него язык или нет. Рано или поздно все приходят к Богу. Другого не дано.

Экскурс в историю

Село Студенец располагается в 17 км от Венева. Первые сведения о владельцах усадьбы относятся к 1792 году, когда это имение приобрел князь Дмитрий Александрович Прозоровский у князя Николая Сергеевича Долгорукова. Прозоровский некоторое время занимал пост московского полицмейстера, в 1799–1801 годах был Предводителем Тульского губернского дворянства.

В 1809 году в селе была возведена деревянная Георгиевская церковь, в два этажа на каменном фундаменте. В 1871–1894 гг. рядом с ней на средства прихожан была построена каменная Георгиевская церковь, в которой было два предела св. Николая и во имя Параскевы Пятницы. Часовню разрушили в 1960-е гг. по решению местного колхоза.

В 1810 году Студенец вместе с деревнями Сасово и Соньшино приобретены полковником Николаем Семеновичем Вяземским. Его женой была Александра Петровна Вяземская, урожденная Римская-Корсакова.

После 1833 года имение унаследовал их старший сын Андрей Николаевич Вяземский. В 1857 году оно перешло к Лидии Андреевны Иордан, дочке князя Андрея Николаевича Вяземского.

Мужем Лидии Андреевны был немец Николай Павлович Иордан. Он привел усадьбу в образцовое состояние, построил новый дом, конюшню, винокуренный завод. До 1918 года усадьба так и оставалась у семьи Иордан. Местные жители вспоминали, что до революции здание было украшено колоннами и лепниной. Сейчас ничего этого нет.



Николай Иордан.

Комментарий эксперта

Мнением о судьбе исчезающей усадьбы с Myslo поделился руководить туристско-информационного центра Венёва Денис Махель:

Денис Махель Когда-то здесь находилось процветающее имение с безупречно налаженным хозяйством. Увы, сейчас от былого порядка и благоустройства не осталось ничего. Судьба этой усадьбы находится под серьезнейшей угрозой. Ее относительная малоизвестность в плеяде тульских усадеб, вероятнее всего, будет способствовать тому, что средства, выделяемые на поддержку объектов культурного наследия, дойдут до усадьбы Иорданов едва ли не в последнюю очередь.

— Особенно больно наблюдать за нынешним состоянием красивейшего храма в честь Георгия Победоносца, — говорит Махель. — Ведь именно его восстановление под руководством деятельного настоятеля может дать единственный шанс на спасение усадьбы. При наилучшем раскладе храм станет духовным центром населенного пункта, его территория будет ухожена, в старинных постройках может открыться воскресная школа, а парк превратиться в место отдыха для туристов и прихожан. Хочется верить, что однажды все так и будет!