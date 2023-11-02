Какие мультфильмы смотрели дети в 80-х и 90-х

1997 год. Маленькая Маша со Степашкой, Филей и Хрюшей, героями любимых «спокушек» (фото из читательской почты).

«Мультики!!!» – этот призыв мог означать только одно: вот уж сейчас-то нам точно покажут что-то интересненькое!

«Ну, заяц, ну, погоди!»

«Волшебный ящик», «центр притяжения» в гостиной, «ящик Пандоры»… Как только не называли в нашей семье здоровенный цветной телевизор «Горизонт»! Две (чуть позднее – три) программы телевидения, которые ловили (за символическую плату) на общую подъездную антенну.

Просмотр телевизора в восьмидесятых всегда был своеобразным ритуалом. Но в нашей семье приоритет был на нашей с младшим братом стороне! Поэтому, получив в руки газету с программой телепередач на неделю, мы с тетей Валей всегда аккуратно обводили карандашиком время, когда «шли мультфильмы»!

…1986 год. По команде бабушки Тони «Мультфильмы!» я, толком не доев, срываюсь с кухни в большую комнату. Пока идут вступительные титры, пытаюсь угадать тип мультика – рисованный, пластилиновый… Нет, увы, нелюбимый кукольный, но и на том спасибо! Иногда везло больше, и мы с братом с удовольствием смотрели «десятиминутку» современных отечественных мультиков…

Гарантированным удовольствием послушать поучительную «кукольную» историю, а затем и по­смотреть мультфильм «на сон грядущий», уже в то время (и до сих пор!) была передача для самых маленьких – «Спокойной ночи, малыши!» Передача, автором которой была легендарная телеведущая тетя Валя (Валентина Леонтьева), выходит без перерывов с 1964 года. Начала ее производство Главная редакция программ для детей и юношества Гостелерадио СССР. За годы существования сменилось более 20 ведущих, в передаче участвовало почти 30 кукольных персонажей. Неизменным остаётся одно: мультфильмы, которые привлекали детей и в шестидесятые, и в девяностые, и в нулевые!

«Я – ужас, летящий на крыльях ночи!»

Сегодняшним деткам сложно представить, но в восьмидесятых культура полнометражных мультипликационных фильмов в СССР практически отсутствовала. 13-серийные «Приключения капитана Врунгеля» (трансляция с 1980 года), выполненные в технике перекладной анимации, все же были созданы как мультсериал, пусть и почти двухчасовой. А знаменитый «Остров сокровищ» (трансляция с 1988 года) был хоть и полнометражным, но не полностью анимационным, и содержал в себе элементы-вставки черно-белого игрового фильма.

Максимум длинных и по-настоящему мультипликационных фильмов, которые можно было «поймать» по телевизору, – это пара-тройка серий «Ну, погоди!», «Каникулы в Простоквашино» и, как апофеоз, – приключения Алисы Селезневой в фантастическом мультфильме «Тайна третьей планеты».

Поэтому настоящим открытием для всей детворы восьмидесятых стали красочные анимационные картины мультипликаторов из стран бывшего соцлагеря. Одним из первых в 1986 году на экранах кинотеатров появился «Чудесный лес», снятый хорватским аниматором Миланом Блажековичем по книге известной писательницы Сунчаны Шкриньярич.

Но поистине культовой мульт­эпопеей на долгие годы стал венгерско-западногерманско-канад­ский полнометражный мультипликационный фильм «Ловушка для кошек», дублированный на русский язык в середине восьмидесятых.

А впереди нас всех еще ждали «лихие девяностые», с их видеомагнитофонными мультсборниками (три часа цветных рисованных американских мультфильмов на одной видеокассете!), воскресным «Часом Диснея» (мультсериалы «Аладдин», «Приключения мишек Гамми», «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Чёрный плащ» и другие). Даже волку и зайцу, героям легендарных отечественных «Ну, погоди!», пришлось уступить место в детских сердцах своим зарубежным аналогам – американскому коту Тому и мышонку Джерри! То есть, выражаясь на языке героя мультсериала «Черный плащ», – «ужас, летящий на крыльях ночи»!

Мультфильмы – только для взрослых!

Мы попросили читателей «Слободы» поделиться историями и ностальгией по своему «мультяшному» детству.

Илья Кравец, 44 года, специалист инженерно-геодезической организации – В восьмидесятых у нас в семье был большой цветной телевизор «Горизонт-736» без ручки переключения программ, которые можно было менять при помощи кнопочек. Мультики мы с сестрой смотрели днем и вечером, когда шла передача «Спокойной ночи, малыши!» Любимой ведущей, конечно же, была тетя Лина – Ангелина Вовк. А больше, чем даже мультики, мне нравилась «музыкально-пластилиновая» заставка из «спокушек», а точнее – фигурка жирафа с подушечками под его длинную шею! После «спокушек» нас со старшей сестрой Светланой отправляли спать. Комната с телевизором была напротив нашей, и мы с сестрой через щели нет-нет, да подсматривали – что же там показывают, в этих «мультфильмах для взрослых»?!

Как и многие дети, маленький Илюша для себя делил мультики на «хорошие» и «не очень хорошие».

– Кукольные я на дух не переносил, разве что содержание мультика компенсировало его «внешний вид». Например, мультик про варежку. Конечно, было небольшое разочарование, когда ты понимал, что вместо яркого рисованного мультика тебе покажут тусклый кукольный, но от телевизора никто не отходил, сидели и смотрели с удовольствием!

Ирина Данилова, 38 лет, психолог. – Мультики в моем детстве, в девяностых, мы смотрели по выходным и в передаче «Спокойной ночи, малыши!» Замечательные диснеевские мультфильмы были – про Русалочку, мишек Гамми, про Скруджа Мак Дака и его племянников-утят.

Ирина была старшим ребенком в семье, а младших было четверо.

– И я как раз в большинстве игр по мотивам «Утиных историй» была у них дядюшкой Скруджем! Отец был ярым противником «ящика-бездельника», и поэтому телевизор был для нас, детей, чем-то вроде мороженого в жаркий день! У нас был телек с маленьким экраном, зато цветной, с пультом управления, и назывался красиво – Vestel. А когда я выросла и у меня родилась дочь, я купила ей маленькие книжечки из скаутской серии «Энциклопедия юных сурков» с полезными советами. Так что мультики из девяностых пригодились даже моей дочке. А еще помню, как, посмотрев Аладдина, я мечтала о летающем ковре и джинне, который смог бы исполнять любые мои желания!

