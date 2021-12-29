Приметы советского Нового года

Новый год – волшебный праздник советского детства.

Полвека назад, так же, как и сейчас, туляки проводили последние дни уходящего года в праздничных хлопотах.

Привет от Деда Мороза

Первые предвестники надвигающегося Нового года — появлявшиеся в продаже открытки и почтовые конверты. Поздравлять друг друга по почте было главной традицией любого праздника в СССР. В эти дни могли дать о себе знать самые дальние родственники и совсем шапочные знакомые, о существовании которых забылось.

Почтовые открытки — это смс-ки советского времени. А смайликами были мишки и зайчики, белки и снеговики, даже Волк из «Ну, погоди!». Само собой, в несметных количествах на них присутствовали Деды Морозы и Снегурочки. На самых красивых открытках Дед Мороз в своих санях ехал по Красной площади на фоне Спасской башни Кремля, где куранты готовились отбить полночь. Открыток было настолько много, что они еще долго одним своим видом поддерживали сказочное праздничное настроение.

Советские почтовые открытки.

Поздравительные открытки в каждой семье покупали десятками, и десятками же вынимали из своего почтового ящика. Открытки были разных типов. У обычных почтовых карточек с одной стороны — нарядная картинка, с другой писалось поздравление и адрес. Такие открытки назывались еще художественными. Раскладные открытки на мелованной плотной бумаге часто продавались еще и с соответствующими праздничными конвертами. Правда, и стоили в несколько раз дороже.

Можно было также послать поздравительную телеграмму на праздничном бланке. Для этого надо было прийти в почтовое отделение и выбрать форму новогоднего бланка. Почта была единой всесоюзной сетью, можно было надеяться, что в другом городе вашим близким доставят телеграмму именно с выбранной картинкой. Срок вручения телеграмм по желанию отправителя был 31 декабря или 1 января.

Предновогодние дни были очень горячей порой у связистов. На Тульский почтамт и в отделения связи бесконечным потоком шли люди. Одни спешили получить посылки, другие — отправить телеграммы, поздравительные письма, открытки. Много людей было и у окна «До востребования».

Каждый день на почтамте выдавали более двух тысяч посылок. А количество писем, открыток, телеграмм и переводов росло с каждым годом. В 70-е годы в почтовых отделениях Тульской области в год отправляли шестьдесят с половиной миллионов писем, открыток и другой корреспонденции. Значительная часть приходилась на праздники.

Праздничные услуги предлагало и Тульское бюро обслуживания населения. По просьбам трудящихся его сотрудники вручали новогодний подарок адресатам.

Очень востребованы были в эти дни и услуги парикмахерских. Записаться к мастеру на 31 декабря было большой удачей.

Вспомним, что и Надя из «Иронии судьбы» радовала глаз свежесделанной укладкой. Конечно, приходить в последний день года в парикмахерскую в надежде, что тебя обслужат, мог только очень наивный человек. Как правило, запись делалась за несколько недель до новогодних праздников. Кстати, салон-парикмахерская на Красноармейском проспекте предлагал в эти дни тулячкам на выбор 25 различных видов причесок. В том числе разработанные специально к Новому году модели причесок «Карнавальная», «Снегурочка», «Для новогоднего бала».

Троллейбус к празднику

В советское время под конец года полагалось сдать в эксплуатацию какой-нибудь важный социальный объект. В 50-е годы это чаще были новые магазины — подарков, галантереи или хлеба. Хороших магазинов, в нестандартных помещениях, в то время было очень мало. Поэтому каждый такой новый магазин становился настоящим событием для города.

После того, как началась массовая застройка знаменитых хрущевок.

Конечно, перед строителями ставили задачу сдать новые дома к новому году, чтобы люди встретили праздник в собственной квартире. Репортажи о счастливых новоселах, въехавших в новое жилье, непременно публиковали в тульских газетах. Для всех, даже еще не получивших жилье, это было оптимистичным событием, ведь оно свидетельствовало, что жизнь действительно меняется к лучшему.

В 1959 г. в Туле в канун Нового года вступило в эксплуатацию новое трамвайное депо, предназначенное для обслуживания 155 вагонов — с собственной котельной, работающей на газе, с вентиляцией и водопроводом. Все это позволяло содержать вагоны «в чистом, культурном состоянии», повышать качество обслуживания.

В 1968 году туляки получили к празднику подарок — новый троллейбусный маршрут № 5, который от площади Победы шел через Серебровку к Московскому вокзалу.

В 1968 г. за несколько часов до Нового года началось регулярное движение троллейбусов по пятому маршруту Зеленстрой — Московский вокзал. Новая линия протяженностью 5,7 км брала начало от площади Победы. Здесь троллейбусы пятого маршрута сворачивали на улицу 9 мая и следовали на Московский вокзал по улицам Болдина и Дмитрия Ульянова. Жители Серебровского поселка получили, наконец, транспортное сообщение с большим городом. Для них это событие стало новогодним подарком.

В конце 1963 года на улице Мира, у юго-западной границы парка, открылась новая городская больница.

А в конце 1988 г. на улице Оборонной была сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника.

Что-нибудь вкусненькое

Перед Новым годом в Туле организовывались различные праздничные ярмарки. На Центральном рынке это были, например, овощные распродажи. Управление колхозными рынками Тулы приглашало колхозы и колхозников Тульской, а также других областей, принять активное участие в новогодних колхозных базарах и завезти разнообразные сельскохозяйственные продукты в наибольшем количестве.

Реклама встречи нового года в ресторане фабрики-кухни. 1949 г.

Тульские рестораны представляли большой ассортимент кондитерских изделий и оригинальных блюд, приготовленных опытными поварами. Также для ресторанов устраивали конкурс на лучшее оформление ресторанных залов. Места в ресторанах на встречу Нового года также расписывались заранее.

На Новый год туляки любили себя чем-то побаловать, в связи с чем все продуктовые электрички до Москвы и обратно шли переполненные.

Ведь если абхазские мандарины были и на Центральном рынке, то хорошие апельсины можно было найти только в столице.

К новогоднему столу в холодильнике, кроме классических компонентов для оливье, полагалось иметь шпроты, сырокопченую или хотя бы полукопченую колбасу, а то и сервелат, сыр, красную рыбу. Само собой, майонез, его еще тоже достань. Майонез был в маленьких банках — марки «Провансаль» и «Весна». «Провансаль», по общему мнению, был вкусней.

Желательно к празднику было купить хороших шоколадных конфет — их ведь еще можно было за ниточку повесить на елку в качестве украшения.

В целях обеспечения бесперебойной торговли и лучшего обслуживания трудящихся, в продовольственных и хлебных магазинах торговля продлевалась до 24 часов, а в промтоварных — до 22 часов. 31 декабря продовольственные и хлебные магазины торговали до 23 часов и промтоварные — до 20 часов.

Сметалось с прилавков всё! Даже то, что весь год пылилось на полках. Вечером 31 декабря витрины гастрономов были девственно чисты, а сами магазины за несколько предновогодних дней выполняли месячный план. Хороший знакомый рассказывал, что в начале девяностых на рынке 31 декабря полностью распродавались два фургона с тушенкой. Купить еще хоть что-то к празднику — это было уже в крови.

Впрочем, чем дальше перестройка, тем большим дефицитом становилось все.

Помнится, в безалкогольное советское время 31 декабря автор этих строк пытался найти в продаже хоть что-то к праздничному столу. Везде уже было пусто. И вдруг — очередь у гастронома на улице Первомайской. Ждут болгарское вино. Потом выходит продавщица: ребят, не поможете разгрузить машину, она только пришла. Мы с несколькими добровольцами выглянули из-за угла — обычный фургон. Фигня вопрос. Но когда подошли ближе, вдруг оказалось, что это не фургон, а фура. И пока очередь с другой стороны просто замерла в ожидании, мы вчетвером помогали разгружать эту фуру. За что получили право купить (купить!) без очереди не по две, а по четыре бутылки «Монастырской избы». Такая вот плата за помощь.

Последний день года советской власти — 31 декабря 1991 года — туляки вообще встретили в многочасовых очередях за хлебом.

В канун либерализации цен он тоже стал дефицитом.

Елочные базары

Елочные базары открывались примерно за две недели до нового года. Конечно, не все так рано ставили елку дома, поэтому заранее приобретенное зеленое сокровище в ожидании своего часа хранилось, заботливо перевязанное веревками, на балконе.

Елки продавались из местных лесхозов, а также поставлялись из северных регионов страны. Например, в 1971 году в Тулу из Архангельской области поступило 20 000 елок, а из Ленинградской — 15 000.

Самые крупные ели устанавливались во дворцах и домах культуры, клубах, театрах, городских площадях, скверах.

В 70-е годы начали входить в моду искусственные елки.

Выглядели они, мягко говоря, простовато, но поскольку в то время игрушек и дождя для украшения не жалели, получалось в итоге празднично.

Елок на всех желающих не хватало. Особенно хороших елок. Те, что продавались на большом елочном базаре на Центральном рынке, больше походили на палки с иголками. Но и их к 31 декабря расхватывали. В какой-то из дней 31 декабря в конце 80-х я мотался по всему городу в надежде купить елку «покрасивше».

Но пока съездил на Центральный рынок, потом на Окружную, как по старинке называли пятачок на перекрестке проспекта Ленина и 9 Мая, и разочарованно вернулся опять на Хлебную площадь, там к этому времени даже от этих палок с иголками осталось лишь пустое место. Покатавшись еще по городу, убедился, что елки в этом году у нас не будет. Однако новогоднее чудо случилось. Уже входя поздно вечером во двор своего дома, вдруг увидел женщину, которая продавала, и недорого, фантастической красоты елку. Буквально в 50 метрах от нашего подъезда.

Зато на следующий год мы от редакции газеты договорились срубить, какие понравятся, елочки в лесхозе. За деньги, разумеется.

Поехали на грузовичке, со всеми необходимыми документами. Ходили вдоль плантаций и сами выбирали. Это, конечно, тоже было маленькое чудо. По факту оказалось, что елок срубили на несколько штук больше, но оставшиеся тут же с руками оторвали работники типографии.

Дефицит порождал другую страсть — срубить елку где-нибудь в городе и тут же продать. Это был целый промысел, который, как могли, пресекали милиция и руководители организаций, рядом с которыми росли елки. Как правило, уже в начале декабря маленькие деревца укрывались грубо сколоченными деревянными пирамидами неказистого вида, которые хоть как-то ограждали елки от набега пиратов.

Против тех, кого взяли с поличным с похищенной елкой, возбуждали уголовные дела, которые заканчивались серьезными штрафами.

В квартире елки ставили в специальные треноги, но чаще для них городили специальные укрепления. Елку опускали в трехлитровую банку, куда потом все время подливали воду, чтобы она дольше держалась, или в ведро с песком. Сверху елку перехватывали проволокой или шнуром и с нескольких сторон прикрепляли ее по противоположным сторонам комнаты — например, вбивая в стену гвозди.

Игрушки — наше все

Что в СССР умели делать, так это елочные игрушки. Не случайно наиболее бойкая торговля в эти дни шла именно в отделах елочных украшений.

В канун 1956 года тульский универмаг Главунивермага Министерства торговли СССР имел в продаже следующие елочные украшения: деды-морозы, снег, шары разнообразные, фигуры (виноград, ананас, огурцы, морковь, грибы, шишки, желуди, ромашки, юла, фонарики, домики и другие стеклянные украшения); овощи-фрукты из папье-маше, маски зверей и животных, флажки, бусы стеклянные, хлопушки сюрпризные, конфетти и разные картонажные фигурки. Даже просто читать этот перечень — нескончаемое удовольствие.

Елочные украшения продавались в универмагах, в киоске, установленном в Пионерском сквере, в магазинах «Детский мир» и во многих других точках города.

Дед Мороз и Снегурочка на посту ГАИ перед Тулой. 1986 год.

«В тульском универмаге сейчас ежедневно продается елочных украшений более чем на шесть тысяч рублей. Вчера магазин «Детский мир» продал на несколько тысяч елочных украшений. Универмаг в эти дни продает товаров в два раза больше обычного. На днях промторг получил партию радиоприемников — 160 штук и много тысяч патефонных пластинок. В два дня все эти товары были распроданы», — с явным восхищением констатировали газеты.

Не случайно советские новогодние игрушки и сейчас — главная ценность Нового года в наших домах.

Думается, не только потому, что они уже по-настоящему стали уникальными. Ведь все эти игрушки — настоящая семейная история. Каждую из них держало в руках не одно поколение, они передавались от бабушек маме с папой, а от их детей — внукам.

Советские елочные игрушки — лучшее свидетельство того, что Новый год — настоящий семейный праздник.