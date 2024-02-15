История Ломовских ворот: забыть или починить проклятое барокко?

Парадным воротам бывшей усадьбы Ивана Ливенцова в Туле более 250 лет. Их историческая ценность ни в какие времена не подвергалась сомнению. Но на этом все заканчивалось. Их никогда не ремонтировали. Будто проклял кто.

Желание сломать, а не починить

Ломовские ворота вроде бы в центре города, но большую часть своей жизни простояли в тульском захолустье. Еще в начале прошлого века в книге «Памятники искусства Тульской губернии» их описывали достаточно красноречиво:

«В одном из наиболее узких и кривых, всегда пустынных и поросших травкой или занесенных сугробами снега переулков Тулы, неожиданно вырастая между серых деревянных заборов, гордо высятся богатые ворота, состоящие из трех арок, покрытых пышными фронтонами. Высоким кустарником и густым бурьяном поросли они, и это придает им еще более причудливый вид».



Картина 1934 г. В. Гильберта «Ломовские ворота» на фоне кремля и соборов. Судя по картинке, это и правда было красиво и величественно.

Эту характеристику подтверждала и газетная хроника, например «Тульская молва» 17 сентября 1910 года: «С некоторого времени часть Посольской улицы, между Воздвиженской ул. и Ломовским пер. и далее, стали притоном уличных проституток последнего сорта. Появляются они около 8 часов вечера и фланируют всю ночь. Между ними и между их „кавалерами“ часто происходят ссоры и драки». Правда, на Ломовский переулок со стороны Посольской, нынешней Советской, выходила еще и стена одного из самых красивых городских храмов, о чем мы сейчас можем судить лишь по картинкам, — ныне снесенной Николо-Часовенской церкви. Так что с одной стороны центр, с другой — частичка местной маргинальной жизни.

Как же так получилось, что одна из главных достопримечательностей города оказалась в столь непритязательном месте?

Дело в том, что изначально здесь был дворец знаменитого промышленника Демидова, который вскоре перешел во владение богатеев Ливенцовых.

Жили они в большом достатке, имели влияние в Туле и вполне могли себе позволить особняк с роскошными воротами, которые создавались под влиянием барокко середины XVIII столетия.

Двухэтажное здание было построено из добротного красного кирпича. Сейчас оно отчасти уцелело, но отделено от нынешней улицы Революции другой постройкой, между ними сохранилось небольшое пространство. Поэтому полюбоваться им можно лишь пройдя во двор со стороны Денисовского переулка.



Картина художника В. Гильберта «У Ломовских ворот». Крестьянской повозке перегородил дорогу барский экипаж. А за воротами — настоящий дворец, который сегодня можно только вообразить в собственной фантазии.

Позже было построено здание Городской Думы — нынешний Центр развития и научно-технического творчества детей и юношества. После возведения пристройки к этому зданию вид на былое великолепие совсем был утерян, бывший Ливенцовский, а потом Ломовский переулок скрылся от людских глаз. Дом приобрел значение второстепенной постройки. Уже в начале ХХ века бывший дворец использовался чуть ли не под склад, двор зарос травой и был захламлен.

К этому времени роскошные ворота, в которые когда-то въезжали конные экипажи, были заколочены за ненадобностью, поскольку вход во двор осуществлялся с противоположной стороны улицы — нынешней Революции. А ведь сделаны они в пышных барочных формах со всеми атрибутами стиля своей эпохи настоящими мастерами строительного дела. Их архитектурный стиль — растреллиевское барокко, о чем можно судить, например, по излюбленным этим мастером завиткам в их украшении.

Многие в Туле долгое время были убеждены, что к их возведению знаменитый Бартоломео Франческо Растрелли приложил руку. Тем более считалось, что он в Туле «несомненно бывал».

О связи Растрелли с Тулой свидетельствовал местный историк Николай Андреев — тот самый, что обедал вместе с Гоголем в Тульских торговых рядах. Он писал, что по чертежу и рисунку Растрелли построен дворец Лугининых на нынешней Менделеевской. Однако, как сейчас считает тульский историк Игорь Юркин, в Туле нет построек, которые можно было бы уверенно включить в список творений Растрелли. Нет и данных, бывал ли он здесь.

Примерно о том же свидетельствует и экспертиза Ломовских ворот 1954 года, где первыми же строками идет заключение: «Ломовские ворота — памятник архитектуры ХVIII века, их стиль — растреллиевское барокко.

Указаний на участие в проектировании и возведении ансамбля дома Демидова архитектора Растрелли нет».

Уже в начале ХХ века былая роскошь приобрела запущенный вид. Красивые арки забили серыми досками.

При том, что сами ворота несомненно признавались памятником старины, на вид они были еще такими же бравыми, как стойкий оловянный солдатик.



Бывший дворец, а теперь дом Платоновой в начале ХХ в.

Причина же запущенности памятника, по всей видимости, была та же, что и у запущенности кремля: в городской казне лишних денег не было, а от государства не дождешься. Правительствующий Сенат вообще разъяснял, что памятники древности, имеющие исключительно местное значение, должны содержаться на местные средства. Понятно, что поднять статус ворот до общегосударственного значения было проблематично.

Весьма показательный вывод о состоянии ворот делал автор уже упоминавшегося альбома «Памятники искусства Тульской губернии», изданного в 1913 году: «Можно опасаться за то, что ворота будут скоро снесены совсем. Печальный вид, в котором они находятся сейчас, скорее вызовет когда-нибудь у владельца (или полиции) желание сломать их, нежели починить: многие каменные части отвалились, штукатурка облупилась, куски цоколя вырваны, а придающие воротам живописность вида растущие на них кусты и деревца ускоряют значительно это разрушение».

Коллекционирование постановлений

После наступивших в обществе перемен ворота долгое время продолжали стоять бесхозными. «Коммунар», например, в 1934 году констатировал: «Тула бедна архитектурными памятниками старины. Но в Ломов­ском переулке, между Дворцом труда и зданием горкомхоза, сохранились ворота, строителем которых был если не сам Растрелли, то кто-то из его талантливых учеников. На редкость воздушное художественное кружево барокко указывает на крупного и смелого мастера. Такие произведения строительного искусства наперечет даже в Москве. Ворота эти выстроены в первой половине ХVIII века, около 200 лет тому назад. Во дворе, за воротами, находился тогда дом — дворец известного заводчика Демидова. Впослед­ствии дворец сильно пострадал от пожара и переделок.

Время не пощадило замечательные ворота. Они полуразрушены, в их трещинах растет трава.

Жалкий деревянный заборчик не защищает их от непогоды. Близок день, когда интересный памятник старины погибнет.

Необходимо, чтобы краеведческие организации, горсовет и исторический музей взяли ворота под свою охрану. Их нужно сохранить и реставрировать как ценный памятник классической архитектуры».



Фрагмент дома. Еще немного дворец, но окна уже заколочены. Начало ХХ в.

Эта заметка, написанная молодым тульским архитектором И. П. Грызловым, вызвала реакцию. В 1939 году Грызлову был дан заказ на разработку проекта реконструкции. Иван Порфирьевич в те непростые времена был одним из ревнителей сохранения памятников старины. Так, например, на совещании 1938 года руководителей Тулы по вопросу о плане реконструкции города он категорически выступил против сноса кремля.

Экспертиза Академии архитектуры СССР, которую осуществлял профессор Виноградов, одобрила проект Грызлова, предусматривавший восстановление всех утерянных и поврежденных каменных элементов и воссоздание металлических решеток.

Подразумевалось кропотливое подетальное восстановление и подновление всех элементов постройки на основе принципов научной реставрации. По предложению профессора Виноградова ворота намечалось поднять, недостающие части их и лепку заменить новыми, вставить металлические решетки.

Работа Ю. Брихничева «Ломовские ворота». 1959 год

В январе 1941 года Грызлов обрушился в газете «Коммунар» на городские власти:

«Из архитектуры малых форм XVIII века в настоящее время почти ничего не сохранилось, поэтому тульскими воротами очень интересуются московские и ленинградские архитекторы и искусствоведы, и лишь в Туле к ним относятся равнодушно. Ворота разрушаются. Реставрировать их и сейчас уже трудно, а исполком тульского горсовета занимается коллекционированием своих постановлений о реставрации. За несколько лет вынесен десяток постановлений, но это пока ни к чему не привело».

Наверное, он бы добился своего, однако намеченным работам помешала война. Подготовленная документация была утеряна в военные годы.

Обрубленные крылья

Самым сложным моментом реконструкции ворот во все времена было инженерное обеспечение. Дело в том, что даже по данным экспертизы середины прошлого века они ушли в землю на метр, а теперь так и на все полтора. Их надо либо откапывать и поднимать, либо снимать слой на площади дворового пространства, а со стороны Денисовского переулка делать котлован, стенки которого укреплять. Показательно, что прежними техническими экспертизами выбирался первый вариант.

Так, например, авторы проекта 1954 года, сделанного Центральной проектно-реставрационной мастерской Академии архитектуры СССР, констатировали, что «от ансамбля остались одни ворота, погруженные на один метр в грунт и имеющие сильный крен, и каменная коробка Демидовского дворца со слабыми следами былой архитектурной отделки». Они предлагали поднять ворота на существующий уровень поверхности. Читаешь — и не видишь ничего такого, что бы нельзя было сделать сейчас.

Роется двухступенчатая траншея с обеих сторон ворот. Ступень первая — глубиной до обреза фундамента. Ступень вторая — до основания, на котором покоится фундамент. Ниже подошвы цоколя прорубается борозда в фундаменте для укладки рамы из двух тавровых балок, гарантирующих от перекосов при подъеме. Ворота поднимаются гидравлическими домкратами. Ну и далее некоторые технические подробности этой операции.

Параллельно с подъемом сооружения планировались подготовительные работы и восстановление утраченных архитектурных деталей. Все производственные работы предполагалось уложить в два-три месяца.

Этот план однако тоже был положен на полку. Но уже в конце 60-х годов вопрос о реставрации ворот в какой раз вернулся. Его детальная разработка была поручена архитектору Всесоюзного проектного научно-реставрационного комбината ВПИРК А. В. Воробьеву, руководителю проектных работ по реставрации тульского кремля. Работу эту он не закончил, зато по его проекту были изготовлены белокаменные резные декоративные детали ворот. После того как сделали, их свалили в Успенском соборе кремля. Где они сейчас — неизвестно.

Тем временем ворота постепенно убивались временем и неаккуратными мечтами вернуть прежний облик. Периодически, еще в поздние советские времена, их опять собирались поднять до уровня земли, но лучше бы этого не делали.

После того как крылья ограды с обеих сторон оказались разобранными и ворота лишились поддержки, они стали накреняться.



Пришлось прибегать к кардинальной реставрации. Ворота подперли металлическими тавровыми балками, укрепили рельсовыми стяжками и заказали очередной проект.

В 2015 году теперь уже Инспекция Тульской области по гос­охране объектов культурного наследия выдала разрешение на проектирование работ по рекон­струкции. Даже, как писалось, нашелся для них некий частный инвестор. Работы должны были завершить в 2021 году, однако в связи с эпидемией коронавируса это тоже не было выполнено.



Так выглядят Ломовские ворота сейчас. Фото Алексея Пирязева.

Радует одно: за последние полтора века о существовании Ломовских ворот в Туле никогда не забывали, и с некоей периодичностью появлялись все новые и новые проекты их рекон­струкции. Наверное, в скором времени появится еще один.