«Сто лет в игре»: крушение флагмана

После успешного периода (1966–1971 годы) для тульского футбола настали совсем другие времена. «Металлург» сдал лидирующие позиции, превратившись в аутсайдера союзной второй лиги. Апофеозом падения стал сезон-1978, когда туляки финишировали на последнем, 24 месте.

Команда мастеров не пользовалась должной поддержкой властей, переходя от одного шефствующего предприятия к другому. Отсюда и смена вывески: «Металлург» стал «Машиностроителем», затем «ТОЗом». Один за другим менялись и старшие тренеры, с 1972 по 1979 год работали шесть специалистов: Владимир Болотов, Анатолий Никитчук, Георгий Мазанов, Юрий Лопачев, Владимир Алехин, Вениамин Крылов.

Чувствительные поражения туляков уже не удивляли. В первенстве 1973 года «Металлург» потерпел фиаско в Грозном от «Терека» — 1:7, в следующем сезоне — 1:6 от рижской «Даугавы» и 0:6 — от «Волги» в Горьком. Еще год спустя «Машиностроитель» «превзошел» эти результаты — 0:7 в Махачкале в игре с «Динамо». В 1976-м случился коллапс на поле калининской «Волги» — 1:6, в 1979-м — 0:6 от смоленской «Искры» и 2:8 от ивановского «Текстильщика».

Болельщикам такое не могло понравиться. 20-тысячный Центральный стадион, еще недавно собиравший аншлаги, опустел. Некоторые матчи, как отражено в протоколах, собирали всего пятьсот зрителей.

Есть известное политическое клише «брежневский застой», характеризующее СССР в семидесятые. Но стагнация — слишком мягкое определение для тульского футбола в данный временной отрезок. Пожалуй, больше подойдет фраза от киношного Штирлица: «А вот это провал».

«Крушение флагмана», «Когда молчат трибуны», «Вниз по ступеням таблицы» — красноречие заголовки областных газет тех лет. Одной из причин неудач считалась слабая организация тренировочного процесса.

«До сих пор команда, представляющая крупный промышленный центр, не имеет собственной тренировочной базы. Даже во второй лиге таких коллективов остались единицы. Но футболисты в своем родном городе жили в… гостинице „Тула“. Игроки, по существу, были предоставлены самим себе. Какой уж тут учебно-тренировочный процесс! Собрать их вместе — и то проблема». Это цитата из статьи в «Коммунаре» по итогам сезона-1975.

И все-таки в темном царстве 70-х был и луч света. Именно в это десятилетие началась карьера таких замечательных тульских футболистов, как Александр Иващенко, Владимир Прохоров и Павел Шишкин. Бомбардирский талант Шишкин проявил уже в дебютный сезон: в 1977 году он стал самым результативным в команде с 17 голами. Всего же на счету Павла ровно 100 мячей во второй лиге за «Машиностроитель», «ТОЗ» и «Арсенал». Шишкин — лучший бомбардир Тулы в советскую эпоху.

И конечно Анатолий Давыдов. Легендарный защитник «Зенита» начинал в «Торпедо» комбайнового завода, в тульском «Металлурге» дебютировал в 1971 году и играл до середины сезона-1975, когда принял приглашение ленинградцев. Фланговый защитник Давыдов провел за родную команду свыше ста матчей, забил пять мячей, был капитаном туляков. В составе «Зенита» стал чемпионом СССР 1984 года и установил клубный рекорд — 456 официальных матчей за сине-бело-голубых. Уже в качестве тренера наш земляк привел петербуржцев к победе в Кубке России, сейчас Анатолий Викторович возглавляет академию «Зенита».

— В разгар сезона 1975 года я стал игроком «Зенита». Иногда просыпался среди ночи и думал: где я, в каком городе, в какой команде? Мне часто снилась Тула, и так продолжалось длительное время. Мое развитие футболиста — это Тула, в Ленинграде же я состоялся как профессионал, — отмечал Анатолий Давыдов в интервью для журнала к матчу чемпионата России «Арсенал» — «Зенит» в августе 2014 года.

В 1979-м после девяти сезонов в команде повесил бутсы на гвоздь Александр Кузнецов, один из лучших полузащитников тульского футбола. Тонко понимающий игру и не лишенный бомбардирского таланта он заслужил любовь болельщиков. В жизни это был доброжелательный, немного застенчивый и в то же время откровенный человек. В интервью «Молодому коммунару» в 2006 году Александр Павлович, тренировавший ребят в ДЮСШ «Арсенал», так ответил на вопрос, случались ли в карьере договорные матчи.

— К чему об этом? Ну ладно, давно это было. Есть один такой грешок. В 1972 году отдали дома победу рижской «Даугаве» — 0:2. Рижанам очень надо было в первую лигу, а нам-то что… Но зрители так ничего и не поняли, им матч, напротив, понравился своей зрелищностью. У меня тогда получился голевой выход, промахнуться было труднее, чем забить. Но я сумел поднять мяч над перекладиной. Вот прочитают мои пацаны и начнут меня, старика, укорять. Я же учу их обратному — как вести честную борьбу…

Продолжение следует…