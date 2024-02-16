«Пойдем стыкнёмся!»: школьные драки и стычки детей из 90-х

Пацанские стычки проходили по неписанному правилу улицы: двое дерутся – третий не мешает! Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сила есть — ума не надо!

Конечно же, так, как мы в ту пору, вести себя нельзя ни в коем случае, а обижать младших и слабых — тем более! Но за окнами школы шли «лихие девяностые», со своими собственными, порой жестокими, уличными законами. Прежде всего, для стычки нужно было найти «партнера». Повод для драки опытные школьные задиры могли найти в чем угодно: кто-то косо посмотрел, толкнул или обозвал девочку, которая нравится, нагрубил тебе или даже нахамил любимой учительнице (кстати, такое было ну очень большой редкостью!) и многое-многое другое, к чему можно было «прикопаться»!

Однако сильным противникам многое из перечисленного сходило с рук. Ведь как написал автор культовой книги всех хулиганов той поры «Вредные советы» Григорий Остер, «…а сильный сдачи может дать — зачем тебе она?»

Знаком, приглашающим на «встречу» после школы, в нашем классе служила кодовая фраза: «Ну что, будем стыкаться?!»

Как повяжешь галстук — береги его!

Итак, обидчик назван, «перчатка» брошена — после этого оставалось только найти подходящее место, в котором можно вволю «постыкаться», не опасаясь посторонних взглядов.

Почти все пацаны тогда состояли во Всесоюзной пионерской организации, а настоящие пионеры, как известно, никогда не дерутся! Кроме того, всерьез дерущиеся пионеры могли порвать галстуки (их на время стычки снимали, как и нательные крестики). Кроме страха быть исключенными из пионеров была и еще одна причина, по которой никогда не «стыкались» в школе: на тогдашней синей школьной форме были хорошо заметны пятна оранжевого оттенка, которые оставались после стычки от паркета в школьных коридорах и классах.

Кроме того, в драках часто страдали и элементы курточки формы — алюминиевые пуговицы, тканевые синие «погоны» и ярко-оранжевая нарукавная нашивка из кожзама с рисунком учебника и солнышком под ним. Кстати, сменить эту форму на аналогичную для старшеклассников (отличалась нарукавной нашивкой синего цвета с учебником и электронами, снующими по орбиталям) нам так и не довелось. В 1991–1992 годах в связи со сложной ситуацией в стране практически полностью «встало» ткацкое производство, и форму в школах отменили.

Где «стыкались» правильные пацаны

В нашей школе на улице Кутузова в Пролетарском районе «заповедным уголком» для выяснения отношений стала площадка за электрощитовой напротив входа в здание или веранда детского садика, расположенного через пешеходную дорожку и два забора от школы.

…1990 год. За какое-то случайно оброненное (но от этого не менее обидное!) словцо сегодня «стыкаемся» с пацаном из класса. Андрей — сильный противник, почти классический хулиган, но правда на моей стороне! После некоторой возни на полу веранды применяю свой «коронный» прием — беру его в «стальной» зажим. Противник тут же сдаётся!.. Победивший в стычке всегда признавался правым в споре, даже если по совести он был неправ. Почти все «пацанские» вопросы и конфликты в 80-е и 90-е решала сила: тот, кто был сильнее, практически всегда был прав.

Вообще, драться, как и любой пацан из класса, всегда умел, но очень не любил, предпочитая разрешать конфликтные ситуации при помощи правильных слов. Больше, чем драться, не любил только две вещи. Первая: когда всем классом пацаны окружали и пинали ни в чем не повинного новичка (так обычно проходил процесс «приема» в новый класс и новую школу).

И вторая: когда все пацаны метали в доску в отсутствии трудовика напильники без ручки — вопьется — не вопьется. Ни в первом, ни во втором «развлечении» лично участие никогда не принимал, считая все эти занятия несусветной дичью на уровне «школы коррекции». Может, поэтому мы вдвоем с моим школьным другом продолжили обучение в другом учебном заведении, а именно — в гимназии.

Чем больше шкаф — тем громче он падает!

…1996 год. Новая школа встретила нас с Ромой довольно неприветливо: чтобы принять нас в свои ряды, классу пришлось попрощаться с несколькими слабо успевающими учениками и ученицами. В итоге Игорь, мой новый задиристый одноклассник худощавого телосложения, поставил ультиматум: «стыкаемся» на веранде вечером, в боксерских перчатках, рефери — боксер-разрядник, также наш одноклассник! Я какое-то время ходил гоголем, был уверен в своей победе, поскольку весил килограммов на 15 больше своего противника.

С первых ударов боя понимаю, что мне не выйти победителем из этой схватки: Игорь был явно быстрее, и три раунда пришлось стоять в «глухой» обороне. На этом наш бой и завершился, но не нокаутом — на два ближайших года мы с Ромой вошли в дружную гимназическую тусовку. Так история школьных стычек была завершена…

Погнали наши городских!

Своими воспоминаниями о школьных конфликтах в 90-х и путях их разрешения в сельских реалиях вспоминает Ирина Данилова, 38 лет, психолог:

Ирина Данилова — Как ни странно, но прямо по-настоящему в нашем дружном классе никто не дрался. Скорее всего, причина тому — небольшое число учащихся в сельской школе: в классе нас было всего семеро, и все на виду. Хотя, конечно, отдельные инциденты имели место: за косички девчонок местные пацаны не дергали, а сразу переходили к более решительным действиям. Но и расплата за это обидчикам от слабого пола «прилетала» незамедлительно! Началось это в 7-8-м классе, когда у подростков обычно просыпается интерес к противоположному полу. Бывало, мальчишки внезапно, подкравшись сзади, сдергивали с тебя штаны. Тогда метод защиты был только один: на ходу подтягивая штаны одной рукой, мчаться за обидчиком с криком «убью!» и, если повезёт, догнать, огреть со всей силы портфелем или сумкой с учебниками!

Особого смысла в стычках в сельской школе не было. Какой смысл нам был «стыкаться», если мы все жили в соседних селах? Когда все из местных — «стуканут» сразу родителям, которые могут за такие «стычки» и по шее надавать!

У пацанов – свой «кодекс чести»